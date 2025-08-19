El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los manteros instalaron una treintena de tiendas de campaña en la plaza del Gas. Mireya López

Las comparsas critican la «actuación policial abusiva» por el desalojo de manteros en la plaza del Gas

A través de un comunicado también han denunciado el operativo «contra una persona racializada»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 19 de agosto 2025, 18:38

Bilboko Konpartsak ha denunciado la «actuación policial abusiva» contra «una persona racializada» y por la «expulsión de los manteros que anoche dormían en la plaza ... del Gas». Tal y como ha adelantado EL CORREO, la Policía Municipal de Bilbao desmanteló ayer un campamento de vendedores ambulantes que habían colocado una treintena de tiendas de campaña para pernoctar durante esta Aste Nagusia en la plaza del Gas, a escasos metros del Ayuntamiento. Los manteros se marcharon sin oponer resistencia, pero este martes regresaron y la policía volvió a desalojarlos.

