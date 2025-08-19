Las comparsas critican la «actuación policial abusiva» por el desalojo de manteros en la plaza del Gas

Bilboko Konpartsak ha denunciado la «actuación policial abusiva» contra «una persona racializada» y por la «expulsión de los manteros que anoche dormían en la plaza ... del Gas». Tal y como ha adelantado EL CORREO, la Policía Municipal de Bilbao desmanteló ayer un campamento de vendedores ambulantes que habían colocado una treintena de tiendas de campaña para pernoctar durante esta Aste Nagusia en la plaza del Gas, a escasos metros del Ayuntamiento. Los manteros se marcharon sin oponer resistencia, pero este martes regresaron y la policía volvió a desalojarlos.

A través de un comunicado, la federación de comparsas de Bilbao ha convocado una concentración a las 19 horas en el Arriaga y ha pedido al Ayuntamiento que «ofrezca soluciones reales y alternativas dignas». Al mismo tiempo, solicitan al Gobierno municipal que «garantice herramientas para resolver la situación y que gestione adecuadamente la acogida de los manteros y de todas las personas que llegan a Bilbao».

Preguntado por el desalojo, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha mostrado este martes durante el tradicional concurso de tortillas su apoyo al «comercio local» y ha asegurado que «no podemos permitir» que el 'top manta' se «instale de forma naturalizada». Ha insistido en la necesidad de «cuidar el tejido comercial» de la localidad. Al mismo tiempo, ha reconocido que «son personas que viven en una situación enormemente crítica», pero «las quejas vecinales» por su presencia «han sido relevantes y por eso la Policía ha actuado». «Los agentes van a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esta naturaleza en la ciudad», ha añadido.