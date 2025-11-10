El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy
Facundo Garcés saluda a la afición de Malasia tras la victoria sobre Vietnam.

Garcés estudia demandar a la Federación de Malasia por su sanción

El central del Alavés y sus compañeros de selección buscan «limpiar su nombre» y culpan a la FAM, que siempre ha alegado un «error administrativo» en el envío de los documentos a la FIFA

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

Facundo Garcés y sus seis compañeros (Palmero, Holgado, Machuca, Figueiredo, Hevel e Irazabal) sancionados por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por hacer uso de «documentación manipulada» ... para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con Malasia estudian reclamar daños y perjuicios a la Federación del país asiático (FAM). Según publica el diario malayo 'Harian Metro', los abogados de los siete futbolistas (Elite Law en el caso del central del Alavés) valoran emprender acciones legales para «limpiar su nombre» después de un castigo que les ha ocasionado problemas a sus representados tanto económicos como deportivos. En el caso de Garcés, el central está «suspendido cautelarmente» por el Alavés y «no formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  3. 3

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  4. 4 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  5. 5

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Garcés estudia demandar a la Federación de Malasia por su sanción

Garcés estudia demandar a la Federación de Malasia por su sanción