Garcés estudia demandar a la Federación de Malasia por su sanción

Facundo Garcés y sus seis compañeros (Palmero, Holgado, Machuca, Figueiredo, Hevel e Irazabal) sancionados por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por hacer uso de «documentación manipulada» ... para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con Malasia estudian reclamar daños y perjuicios a la Federación del país asiático (FAM). Según publica el diario malayo 'Harian Metro', los abogados de los siete futbolistas (Elite Law en el caso del central del Alavés) valoran emprender acciones legales para «limpiar su nombre» después de un castigo que les ha ocasionado problemas a sus representados tanto económicos como deportivos. En el caso de Garcés, el central está «suspendido cautelarmente» por el Alavés y «no formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto».

Desde el primer momento, la FAM alegó un «error administrativo» en el envío de la documentación para su inscripción, considerando a los siete jugadores «ciudadanos malayos legítimos». Sin embargo, la FIFA, tanto en la primera sentencia como en la apelación, rechazó de plano esta argumentación, al indicar que utilizaron partidas de nacimiento «falsas» para su nacionalización con el objetivo de «evadir y eludir el reglamento para representar a Malasia». En este proceso, la FAM decidió apartar a su secretario general, Datuk Noor Azman Rahman, y abrir una investigación independiente para esclarecer lo sucedido ante la presión del Gobierno, que alega que el procedimiento para su naturalización «cumplió con todas las disposiciones de la Constitución y la Ley de Ciudadanía».

Una situación que, a priori y a la vista de todas las declaraciones realizadas por la Federación y el gobierno malasio, exime de responsabilidad a los futbolistas y que les llevaría, según 'Harian Metro', a reclamar una compensación a la FAM por el perjuicio ocasionado. Más allá de la situación de Garcés, apartado del día a día del Alavés, su compañero Rodrigo Holgado está cerca de ser despedido por el América de Cali colombiano y Gabriel Palmero ha visto cortada su cesión por Unionistas y rescindido su contrato por el Tenerife.

Recurso al TAS

Este proceso iría en paralelo al recurso ante el TAS que presentará Garcés después de que el Comité de Apelación de la FIFA ratificara la sanción de 12 meses de inhabilitación. Las partes disponen hasta el jueves 13 de noviembre para solicitar la decisión fundamentada al organismo que preside Gianni Infantino. Posteriormente, tendrán otras tres semanas (hasta el viernes 12 de diciembre) para apelar al TAS. Un tribunal con sede en Lausana en el que podrán reclamar tanto medidas cautelares para volver a competir mientras se dirime el caso como la reducción o la anulación de la sanción. Sin embargo, la decisión que adopte el TAS, que estudiará el caso de manera pormenorizada, podría dilatarse varios meses en una resolución que incluso podría aumentar el castigo.

La cronología 6 de junio Malasia realiza una consulta a la FIFA sobre la elegibilidad de Garcés y presenta un certificado de nacimiento de su abuelo en la ciudad malaya de Penang

9 de junio La FIFA da luz verde a Malasia para alinear a los nacionalizados

10 de junio Garcés debuta con Malasia contra Vietnam

11 de junio La federación internacional recibe una queja por la alineación de los futbolistas. La FIFA inicia una investigación

22-28 de agosto La FIFA abre el procedimiento por una posible infracción del artículo 22 de su Código Disciplinario

22 de septiembre Malasia y los jugadores presentan sus alegaciones antes del veredicto de la FIFA

26 de septiembre La FIFA anuncia la sanción de 12 meses a Garcés y seis compañeros de selección por utilizar «documentación manipulada»

6 de octubre Publicación del texto de la sentencia

3 de noviembre La FIFA rechaza el recurso de Garcés y sus compañeros. Mantiene intactos los castigos

Próximos pasos La partes tienen siete días para pedir la decisión fundamentada y 21 para elevar un recurso al Tribunas de Arbitraje Deportivo

Mientras tanto, Garcés acumula ya siete partidos (Mallorca, Elche, Valencia, Rayo, Getxo, Espanyol y Girona) sin jugar con el Alavés. En Montilivi, el presidente albiazul, Alfonso Fernández de Trocóniz, señaló que siguen a la expectativa de un tema «ajeno al club» pero que les «perjudica o afecta» al no poder contar con un defensa cuyo contrato finaliza en 2028. «No hay una decisión firme. Seguimos creyendo en el jugador», confesó Trocóniz. Desde el primer momento, el club ha «respetado la presunción de inocencia» del zaguero, a la espera del devenir de los procesos de apelación para dar los siguientes pasos. Y el Alavés mantendrá esa postura hasta que la sanción sea firme. Es decir, en principio no moverá ficha hasta que el TAS se pronuncie.