Garcés, después del partido ante el Betis en La Cartuja. FACTORÍA9

Facundo Garcés recurrirá su sanción al TAS

Los abogados del futbolista albiazul han solicitado la decisión fundamentada a la FIFA mientras el Alavés mantiene al jugador suspendido hasta que su caso se resuelva

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:52

Facundo Garcés recurirrá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA por hacer uso de «documentación ... manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con Malasia. Los abogados del defensa del Deportivo Alavés (Elite Law) han solicitado la decisión fundamentada del Comité de Apelación de la FIFA, que desestimó el pasado lunes el recurso presentado tanto por los futbolistas como por la Federación asiática (FAM) contra su castigo, para iniciar los trámites ante la corte con sede en Lausana (Suiza).

