Facundo Garcés recurrirá su sanción al TAS

Facundo Garcés recurirrá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA por hacer uso de «documentación ... manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con Malasia. Los abogados del defensa del Deportivo Alavés (Elite Law) han solicitado la decisión fundamentada del Comité de Apelación de la FIFA, que desestimó el pasado lunes el recurso presentado tanto por los futbolistas como por la Federación asiática (FAM) contra su castigo, para iniciar los trámites ante la corte con sede en Lausana (Suiza).

La apelación fue rechazada por el organismo futbolístico, que confirmó la sanción de un año sin poder realizar «toda actividad relacionada con el fútbol» a Garcés y a sus seis compañeros (Palmero, Holgado, Machuca, Figueiredo, Hevel e Irazabal) de selección. Un escenario en el que el TAS es la última vía en la justicia deportiva que le queda al ex de Colón para revertir una situación que le ha impedido disputar los últimos seis partidos del Alavés (Mallorca, Elche, Valencia, Rayo, Getxo y Espanyol) y que le tendrá fuera del equipo, si el tribunal suizo no lo remedia, hasta el 26 de septiembre de 2026.

Las partes disponen de diez días, hasta el jueves 13 de noviembre, para solicitar la decisión fundamentada ante la FIFA. Posteriormente, tendrán otras tres semanas (hasta el viernes 12 de diciembre) para presentar su recurso al TAS. Un tribunal con sede en Lausana en el que podrán reclamar tanto medidas cautelares para volver a competir mientras se dirime el caso como la reducción o la anulación de la sanción. Sin embargo, la decisión que adopte el TAS, que estudiará el caso de manera pormenorizada, podría dilatarse varios meses en una resolución que incluso podría aumentar el castigo.

Mientras tanto, el Alavés no ha variado su postura. Desde el 29 de septiembre, Garcés, con contrato hasta 2028, está apartado del día a día de un equipo que le «suspendió cautelarmente». «No formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto», indicaron entonces en un comunicado los albiazules, que observan desde la distancia como espectadores pero uno de los principales afectados la situación, «respetando la presunción de inocencia» y el devenir de los procesos de apelación para dar los siguientes pasos. Y el club mantendrá esa postura hasta que la sanción sea firme. Es decir, en principio no moverá ficha hasta que el TAS se pronuncie.

La cronología 6 de junio Malasia realiza una consulta a la FIFA sobre la elegibilidad de Garcés y presenta un certificado de nacimiento de su abuelo en la ciudad malaya de Penang

9 de junio La FIFA da luz verde a Malasia para alinear a los nacionalizados

10 de junio Garcés debuta con Malasia contra Vietnam

11 de junio La federación internacional recibe una queja por la alineación de los futbolistas. La FIFA inicia una investigación

22-28 de agosto La FIFA abre el procedimiento por una posible infracción del artículo 22 de su Código Disciplinario

22 de septiembre Malasia y los jugadores presentan sus alegaciones antes del veredicto de la FIFA

26 de septiembre La FIFA anuncia la sanción de 12 meses a Garcés y seis compañeros de selección por utilizar «documentación manipulada»

6 de octubre Publicación del texto de la sentencia

3 de noviembre La FIFA rechaza el recurso de Garcés y sus compañeros. Mantiene intactos los castigos

Próximos pasos La partes tienen siete días para pedir la decisión fundamentada y 21 para elevar un recurso al Tribunas de Arbitraje Deportivo

El recurso ante el tribunal deportivo suizo es la última bala (más allá de la justicia ordinaria) para un Garcés que lleva más de un mes sin poder entrenar en Ibaia con sus compañeros y sin poder ser alineado por Coudet. A pesar del revés del Comité de Apelación, el defensa se muestra positivo y convencido de que finalmente el asunto se resolverá de forma favorable, achacando el problema, como alega la FAM desde el inicio, a un error en el envío de la documentación para su inscripción. Sin embargo, la FIFA, tanto en la primera sentencia como en la apelación, rechazó de plano esta argumentación.

Parada y Benavídez

En paralelo y con la perspectiva de no poder contar con Garcés, si el TAS no lo remedia, hasta el 26 de septiembre de 2026, Coudet ha hecho en las últimas jornadas 'encaje de bolillos' en el eje de una zaga en la que la lesión de Pacheco en los ligamentos del hombro izquierdo ha dejado al Alavés sin centrales puros hasta después del parón. En el triunfo (2-1) frente al Espanyol, el lateral izquierdo Parada jugó de central junto a Tenaglia, con Benavídez como solución en los últimos minutos ante el asedio catalán. El madrileño parte como favorito para ser titular en Girona (sábado, 14.00 horas) y para asentarse en el centro de la retaguardia junto al argentino hasta que se recupere Pacheco. Benavídez y Diarra son las otras alternativas, más allá de los centrales del filial (Álvaro García y Xanet) toda vez que Maras no es una opción para el Chacho. En enero, el Alavés acudirá al mercado.