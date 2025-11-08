Trocóniz, sobre el 'caso Garcés': «No hay una decisión firme, seguimos creyendo en el jugador»

Cinco días después de que la FIFA tumbase el recurso de Facundo Garcés a la sanción impuesta por usar «documentación manipulada» sobre el origen ... de su abuelo para jugar con Malasia, y que mantiene al jugador inhabilitado, Alberto Alfonso Fernández de Trocóniz ha mostrado este sábado púbicamente su respaldo al futbolista. «No hay una decisión firme. Seguimos creyendo en el jugador», ha apuntado el presidente del Alavés en el previa del partido ante el Girona.

De hecho, el futbolista argentino recurrirá ahora al TAS (tribunal de arbitraje deportivo) para tratar de anular la sanción. Es la última opción que le queda. No obstante, Fernández de Trocóniz no oculta su malestar por las consecuencias del 'caso Garcés': «Nos perjudica o afecta porque no podemos contar con él». Todo ello, además, por «un tema que es ajeno al club», ha remarcado.

La sanción de Garcés resta efectivos en una defensa mermada. Coudet ha recuperado a Pacheco, que sufrió una «rotura de ligamentos» en su hombro izquierdo en el partido ante el Rayo Vallecano. Y si bien ya ha entrado en la convocatoria, no lo hace de inicio. Un escenario que deja a el Chacho sin centrales puros. «Tenemos una plantilla muy completa que nos ha permitido no tener problemas, los que les han sustituido están rindiendo gran nivel».

No obstante, lo cierto es que hasta que el TAS tome una postura -el fallo podría tardar en llegar meses- Coudet estará obligado a rearmar la defensa hasta que se abra la ventana del mercado de invierno de fichajes. «Vamos a esperar a ver qué pasa. Siempre estamos en el mercado para ver las oportunidades que haya», ha avanzado.