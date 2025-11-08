El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trocóniz, sobre el 'caso Garcés': «No hay una decisión firme, seguimos creyendo en el jugador»

El presidente del Deportivo Alavés no oculta su inquietud porque su baja «perjudica o afecta»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:11

Cinco días después de que la FIFA tumbase el recurso de Facundo Garcés a la sanción impuesta por usar «documentación manipulada» sobre el origen ... de su abuelo para jugar con Malasia, y que mantiene al jugador inhabilitado, Alberto Alfonso Fernández de Trocóniz ha mostrado este sábado púbicamente su respaldo al futbolista. «No hay una decisión firme. Seguimos creyendo en el jugador», ha apuntado el presidente del Alavés en el previa del partido ante el Girona.

