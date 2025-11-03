El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés, en uno de sus dos partidos con Malasia.

La FIFA mantiene la sanción de 12 meses sin jugar a Garcés

El organismo desestima el recurso del albiazul y sus seis compañeros de selección y los castiga por utilizar documentación manipulada para jugar con Malasia

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

Jarro de agua fría para Facundo Garcés. La FIFA ha anunciado este lunes que desestima las alegaciones realizadas por el el jugador del Alavés y ... sus siete compañeros de selección en Malasia, a los que sancionó con 12 meses sin jugar tras haber hecho uso de documentación manipulada para competir con el combinado asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

