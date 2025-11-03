La FIFA mantiene la sanción de 12 meses sin jugar a Garcés
El organismo desestima el recurso del albiazul y sus seis compañeros de selección y los castiga por utilizar documentación manipulada para jugar con Malasia
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:17
Jarro de agua fría para Facundo Garcés. La FIFA ha anunciado este lunes que desestima las alegaciones realizadas por el el jugador del Alavés y ... sus siete compañeros de selección en Malasia, a los que sancionó con 12 meses sin jugar tras haber hecho uso de documentación manipulada para competir con el combinado asiático.
La FIFA también mantiene el castigo económico de 2.000 francos suizos (2.149 euros) a cada futbolista y de 350.000 (376.077 euros) a la Federación de Malasia. Ahora las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada y de 21 para elevar un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
