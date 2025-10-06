La sentencia de la FIFA señala que el abuelo de Garcés no nació en Malasia
La investigación indica que la partida de nacimiento facilitada por la Federacion para que pudiera jugar con la selección «fue falsificada»
Lunes, 6 de octubre 2025, 19:51
La FIFA ha hecho publico el texto completo de la sentencia por la que la Comisión Disciplinaria sancionó el 26 de septiembre con 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés y a seis de sus compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. En el escrito, el organismo que preside Gianni Infantino señala que el abuelo del defensa del Deportivo Alavés, Carlos Rogelio Fernández, nació en Villa María Selva, en Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina) y no en Penang (Malasia) como indicó la Federación al enviar las partidas de nacimiento para que el albiazul pudiera ser internacional. «La documentación fue falsificada», indice la FIFA.
