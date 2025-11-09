El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés se lamentan tras la derrota en Girona. FACTORÍA9
Girona 1-0 Alavés

La falta de gol condena al Alavés lejos de Mendizorroza

Las tres derrotas seguidas fuera y sin marcar lastran los buenos números de los albiazules como locales

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

El Alavés sufre cada vez que sale de Mendizorroza. Una pesadilla que se ha repetido en sus últimos tres partidos a domicilio, en los que ... han caído por 1-0 y se han quedado sin marcar. El Girona, colista y endeble atrás, tumbó a los albiazules agrandando el agujero negro en el que se han metido los babazorros lejos de Vitoria. Su única victoria fuera en Liga se produjo el 13 de septiembre en el derbi de San Mamés (0-1) con el gol en propia de Berenguer. Desde entonces, sólo el empate (1-1) en Getafe amortiguó sus resbalones a domicilio.

