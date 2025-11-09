La falta de gol condena al Alavés lejos de Mendizorroza

El Alavés sufre cada vez que sale de Mendizorroza. Una pesadilla que se ha repetido en sus últimos tres partidos a domicilio, en los que ... han caído por 1-0 y se han quedado sin marcar. El Girona, colista y endeble atrás, tumbó a los albiazules agrandando el agujero negro en el que se han metido los babazorros lejos de Vitoria. Su única victoria fuera en Liga se produjo el 13 de septiembre en el derbi de San Mamés (0-1) con el gol en propia de Berenguer. Desde entonces, sólo el empate (1-1) en Getafe amortiguó sus resbalones a domicilio.

«En casa estamos más cómodos, pero no puede haber un cambio tan grande de un partido a otro», confesó Coudet. Su equipo fue incapaz de marcar al conjunto más goleado de Primera, que encaja dos tantos de media por duelo. Gazzaniga mantuvo su portería a cero frente a un Alavés sin mordiente en ataque y que volvió a tener un desajuste defensivo que le costó la derrota. El mismo guion que en Mallorca y en Vallecas.

«Tenemos que obsesionarnos con el gol», repite una y otra vez el Chacho. Una asignatura aprobada en Mendizorroza, donde marcan 1,5 tantos por choque –nueve en seis partidos–, pero suspensa a domicilio, donde únicamente han anotado dos dianas en seis choques (0,3 por duelo). Sólo Osasuna (1 gol) marca menos fuera en Primera. Desde que Guevara pusiera el empate en Getafe el 24 de septiembre no han celebrado un tanto a domicilio. 289 minutos de sequía que siguen vigentes.

Falta de efectividad

Coudet indice a sus jugadores que deben «competir igual en casa que fuera». Sin embargo, el Alavés es uno en Vitoria y otro a domicilio. Una situación opuesta a la del curso pasado, cuando el bloque del argentino sumó más puntos a domicilio (15) que como local (13). Las causas de los traspiés están claras. El Chacho pidió a sus futbolistas ser más «malvados» en Mallorca, lamentó haber «perdonado» en Vallecas y recriminó a sus pupilos «entrar dormidos» en Girona.

La efectividad en las áreas le está castigando. En Montilivi, Denis Suárez falló su mano a mano en el minuto 11 ante Gazzaniga y Tsygankov anotó en el 16 el gol del triunfo catalán. Una jugada que cogió despistado a Yusi, que permitió al ucraniano rematar sin oposición. Un fallo que también tuvo el lateral en la derrota (1-0) en Vallecas, cuando perdió la marca de Alemao, que cabeceó la diana del triunfo del Rayo en el añadido. En Mallorca fue un error colectivo, al pillarles despistados un saque neutral, el que originó el gol de Asano (1-0). Tres tantos en contra sin respuesta por parte de un Alavés que encaja menos fuera (0,8 por partido) que en casa (1), pero que marca cinco veces menos a domicilio.

4 Puntos De 18 posibles ha logrado el Alavés a domicilio por 11 de 18 como local. 2 Goles Han marcado los vitorianos en seis partidos fuera. Únicamente Osasuna (1) acumula menos.

Además, dos de esas derrotas se produjeron ante clubes en horas bajas. Hasta este sábado, el Girona era el colista de Primera. Penúltimo era el Mallorca antes de derrotar a unos vitorianos que han 'resucitado' a dos conjuntos en crisis penalizados por sus fallos en defensa. Y la falta de efectividad arriba acabó por lastrarles. En Girona, sin ir más lejos, chutaron más veces a puerta que su rival (5 por 2) sin premio.

«En la segunda parte mejoramos, pero no nos alcanzó ni para empatar», reflexionó Tenaglia, que reconoció que «pagaron» su mal inicio. Otro capítulo más de una mala racha fuera que se alarga. Si en Vitoria han sumado 11 puntos de 18, fuera sólo han logrado 4 de 18. De sus cinco derrotas, cuatro han sido a domicilio. Dos mundos opuestos para un Alavés que sigue fiando su tranquilidad a Mendizorroza.