Jonny Otto, MVP albiazul del Girona-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:57
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino no pudo hacer nada en el gol de Tsygankov. Posteriormente, Sivera se mostró seguro atajando los centro laterales que puso en el área vitoriana un Girona que le probó poco.
Jonny Otto
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
El gallego, sin perder su posición en el lateral derecho, estuvo en todas partes. A su seguridad atrás en un partido en el que le tocó ‘pegarse’ con Bryan Gil le añadió su capacidad para sumarse a la creación y dar salida al balón. Su físico le permitió corregir los desajustes en defensa y también tener piernas para llegar arriba. Partido muy completo.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El gol del Girona le pilló despistado al marroquí, que perdió la marca de un Tsygankov que cabeceó sin oposición. Salvador cortando un chut de Stuani, tuvo problemas atrás y apenas generó peligro arriba.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
El lateral izquierdo repitió como central junto a Tenaglia y completó un buen duelo. Sin despistes, estuvo veloz en el corte y tuvo temple para sacar el balón. Sólo erró en un mal despeje que Stuani no supo aprovechar.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino se mostró nuevamente sólido como zaguero. Rápido en el corte y en la anticipación, Tenaglia volvió a dar seguridad a una defensa que continúa sin centrales puros. Siempre contundente.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El capitán marcó en la segunda mitad de cabeza el gol del empate. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego. Habría sido el premio a otro partido en el que Blanco trato de equilibrar al Alavés con su fútbol.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
Otra vez ocupando el costado izquierdo, el catalán apenas entró en juego en los 45 minutos que jugó. No pudo imponer su fútbol asociativo y dejó huecos en la banda al irse al centro por los que el Girona hizo daño.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
Activo en el arranque en la banda derecha, el brasileño jugó mucho tiempo en campo propio. Más pendiente de defender que de atacar, se perdió en regates y en largas conducciones. Sustituido al descanso.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
Después de cuatro jornadas sin minutos, el ‘9’ fue titular en Montilivi ocupando el lugar de Boyé. Y más allá de su asistencia a Denis, Mariano apenas tuvo ocasiones ni entró en juego en la primera parte.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
El gallego tuvo en el minuto 11 el 0-1, pero no aprovechó su mano a mano ante Gazzaniga. Luego, intentó dar sentido al juego albiazul con sus pases y conducciones sin alcanzar la fluidez necesaria.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
Primero con Mariano y luego como única referencia, el murciano se vació en la presión. Demasiado solo en punta, Martínez lo intentó con varios remates que no cogieron puerta. Se los tuvo que buscar.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Incisivo en la banda derecha, los centros más peligrosos llegaron de su costado.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Su presencia hizo que la presión aumentara y que el fútbol albiazul tuviera más continuidad.
Baja
Despiste
Yusi
Como sucedió en Vallecas en el gol de Alemao, Tsygankov le cogió la espalda a Yusi en el tanto de la victoria del Girona. Otra acción defensiva en la que pudo hacer más.
Sube
Peligro
Carlos Vicente
El extremo aragonés salió en el descanso y le dio otro aire a la banda derecha del Alavés. De menos a más, sus internadas y centros fueron el principal foco de peligro albiazul.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente91
Jonny Otto89
Nahuel Tenaglia87
Antonio Sivera85
Toni Martínez82
Pablo Ibañez81
Antonio Blanco80
Carles Aleñá75
Abde Rebbach70
Yusi58
Jon Guridi54
Denis Suarez52
Calebe Gonçalves51
Lucas Boyé51
Ander Guevara49
Victor Parada48
Mariano Díaz47
Facundo Garcés42
Jon Pacheco37
Moussa Diarra21
Carlos Benavídez18
Carlos Ballesteros7
Egoitz Muñoz6
Lander Pinillos6
Raúl Fernández6
Álvaro García-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
