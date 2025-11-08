El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Girona 1-0 Alavés

Coudet: «En la Liga no puedes entrar dormido»

El entrenador argentino achaca la derrota a la primera mitad en la que «no hemos sido nosotros»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

Dolorido por la derrota y visiblemente enfadado por la actuación de los jugadores. «Haciendo un análisis rápido, en la primera mitad no fuimos nosotros, lo ... que solemos transmitir como equipo. En la segunda mitad ya competimos mejor, fuimos a buscar el partido. Estuvimos cerca del empate, lo que nos hubiese abierto espacios y favorecido», resumió este sábado Eduardo Coudet. Acto seguido, el entrenador albiazul entró al detalle y explicó los motivos de esas dos caras del equipo. «Si no tienes 45 minutos buenos, lo pagas. Y así ha sido. El aprendizaje es que en la Liga no puedes entrar dormido, ni regalar minutos», reprochó.

elcorreo Coudet: «En la Liga no puedes entrar dormido»

