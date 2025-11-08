Coudet: «En la Liga no puedes entrar dormido»

Dolorido por la derrota y visiblemente enfadado por la actuación de los jugadores. «Haciendo un análisis rápido, en la primera mitad no fuimos nosotros, lo ... que solemos transmitir como equipo. En la segunda mitad ya competimos mejor, fuimos a buscar el partido. Estuvimos cerca del empate, lo que nos hubiese abierto espacios y favorecido», resumió este sábado Eduardo Coudet. Acto seguido, el entrenador albiazul entró al detalle y explicó los motivos de esas dos caras del equipo. «Si no tienes 45 minutos buenos, lo pagas. Y así ha sido. El aprendizaje es que en la Liga no puedes entrar dormido, ni regalar minutos», reprochó.

El rumbo del partido podría haber cambiado en el minuto 11 con la clara ocasión que tuvo Denis Suárez en sus botas. La portería fuera de casa se hace más pequeña para el Alavés. «Tenemos que obsesionarnos con el gol. Somos un equipo compacto, no nos generan mucho. Necesitamos los goles porque son puntos», pidió. El mismo mensaje que ya lanzó en Vallecas. Aunque ese tanto del medio gallego no hubiese rebajado el enfado del técnico. «A pesar de haber tenido la más clara, nunca mostramos lo que habitualmente mostramos».

Para muestra, el triple cambio que realizó al descanso. Señal inequívoca de que lo que veía no le gusta. Y un aviso a la plantilla. «Tenemos claro qué ha fallado, pero las cosas se corrigen en casa. Lo tengo claro yo y los jugadores. En el segundo tiempo no pasó; el primero quedó muy en evidencia», añadió, resaltando la obligación de «salir enchufado desde el primer minuto en casa o fuera». En ese sentido, el equipo vitoriano ha perdido los últimos tres partidos fuera por la mínima (1-0). Pero el Chacho no los equipara. «Nos ha tocado perder, pero no por un lapso de minutos tan amplio sin encontrarnos. A veces los cachetazos ayudan a darse cuenta y mejorar». «Tenemos más para dar de lo que mostramos», remarcó.

El tono del mensaje cambió al hablar de la segunda mitad. «Resalto lo negativo de la primero, pero en la segunda lo podríamos haber empatado. Había una energía de que lo podíamos empatar». Una nueva versión que dejó más satisfecho al técnico, que aprovechará el parón para «trabajar y mejorar detalles». «Del último partido –Espanyol– a este no podemos tener un cambio tan grande. Buscaremos las soluciones». Y pidió no conformarse por la situación clasificatoria. «Tranquilidad no debes tener nunca en el fútbol, si no, no tienes esa sensación en la panza como jugador». Ese hambre que le faltó al equipo al comienzo, como señaló.

«Sensación muy mala»

A la conclusión del partido, Nahuel Tenaglia también hizo balance del partido. «Obviamente nos vamos con una sensación muy mala», reconoció el defensa argentino. La primera mitad fue la que marcó el rumbo del encuentro. «No pudimos encontrar la forma, nos salían muy fácil jugando y lo pagamos. En la segunda mitad segunda mejoramos pero no nos alcanzó para igualarlo». El tanto de Antonio Blanco fue anulado por fuera de juego. «Si hacíamos ese gol nos metíamos en el partido». No obstante, el zaguero se quedó «con la imagen del segundo tiempo, con el equipo que ha ido y lo ha intentado». «Ahora tenemos el parón para trabajar y pulir detalles».

Antonio Blanco también analizó el encuentro en la zona mixta y apuntó en la misma dirección. «Lo hemos dejado todo en la segunda parte, pero sí es verdad que hay que ver lo que hemos hecho mal. Sobre todo en la primera parte que hemos regalado. Corregir lo que hemos fallado». El capitán albiazul firmó el tanto de la igualada a los siete minutos de la reanudación, aunque fue anulado por fuera de juego. «Era mi primer gol en primera con el Alavés. Una pena porque te lo anulan por muy poco. Pero hay que seguir y levantarse».

Al margen de la derrota, el centrocampista se mostró feliz por el debut de Morcillo en Liga. «Me alegro mucho por él, está entrenando muy bien. Tenemos cantera y grandes jugadores. Ahora tienen que seguir trabajando, actuar con humildad y escuchar los consejos», concluyó.