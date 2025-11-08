El Alavés dilapida otro escenario propicio

No le da al Alavés para subir más peldaños. Convertido sin pretenderlo en amable visitante, el cuadro albiazul derrochó una nueva ocasión de asomar la ... cabeza entre los mejores. Incluso, de atisbar momentáneamente el horizonte europeo. Montilivi: otro escenario propicio dilapidado. Frente a un Girona que amanecía colista entre brumas y a mediodía vio salir el sol de la victoria con el solitario tanto de Tsygankov. Antes, el equipo albiazul ya había desperdiciado una oportunidad similar en Mallorca y tampoco cuadró méritos y resultado en el empate en Getafe o la derrota en Vallecas. Persiste la mala racha a domicilio para una escuadra vitoriana prácticamente desaparecida hasta el descanso y después sin remate. Vivir sin gol (dos tantos en seis partidos lejos de Mendizorroza) siempre es malvivir.

Coudet apostó de inicio por Mariano para cubrir la obligada e importante ausencia de Lucas Boyé y mantener así dos delanteros en la línea de ataque. Resultó un naufragio general en una pésima primera mitad. El preparador alavesista repitió el resto del equipo inicial ante el Espanyol, con Parada de nuevo en el centro de la zaga. Pero una falta al borde del área albiazul en apenas un minuto reflejó lo sucedido en la primera mitad. Un Girona intenso y acertado, y un Alavés que resultaba incapaz de ajustar en la presión. El conjunto vitoriano apenas recuperaba en campo contrario, permitía la salida local del balón con demasiada facilidad y, además, concurría en pérdidas peligrosas en campo propio.

En esas condiciones, al olvidar que lo primero debe ser obstaculizar la producción del rival, el duelo se volcó hacia la portería de Sivera. Con varios avisos antes y después del tanto de Tsygankov, observado a distancia por su marcador Yusi. No es el primer descuido defensivo de un lateral todavía demasiado tierno, aunque en el tramo final salvara un gol cantado.

Apenas hubo hasta el descanso noticias del Alavés, más allá de la brillante acción de Denis Suárez que, en conexión con Mariano, erró una clara ocasión para el 0-1 un minuto antes del tanto del Girona. También un leve arreón casi en el descuento con oportunidad de Aleñá.

Parecía obligado agitar el árbol y Coudet empujó el tronco con un triple cambio en el descanso. Mensaje alto y claro. Mariano, Calebe y Aleñá al banquillo. Ni el hispano-dominicano había entrado en juego ni los 'extremos' dejaron precisamente huella. El brasileño, al menos, apuntó algunos detalles de calidad. Aunque se antojaba que el problema era colectivo.

De bajas revoluciones ante un rival lanzado y problemas tácticos a la hora de ocupar los espacios. Allí donde Bryan Gil, Iván Martín, Ounahi y compañía se movían sin ataduras. Así que entraron Abde y Carlos Vicente para ganar profundidad por las bandas y Guridi para elevar el tono físico.

Gol anulado y Morcillo

Se trata de fútbol, sin verdades científicas, y un solo tanto iba a bastar al Girona para ganar pese a detentar el 'título' de equipo más goleado de la categoría. Tampoco iban a ayudar las líneas paralelas del VAR cuando el videoarbitraje anuló por centímetros en gol que Blanco había anotado tras una acción a balón parado. Reaccionó el Alavés para apretar más arriba, buscar presencia en el área y conceder contragolpes al Girona.

El conjunto catalán se dedicó a aguantar y a los albiazules les faltó acierto y calidad. Ni el debutante Morcillo llegó a un buen balón de Carlos Vicente ni Guridi ni Pablo Ibáñez, cuya entrada en el campo se retrasó sin sentido, iban a acertar en los instantes finales con cabezazos en el área. Tampoco iba a existir claridad entre líneas, aunque sí un Jonny Otto que lograba saltar líneas a través de las conducciones y los envíos. Demasiado lejos, eso sí, de las zonas comprometidas.

Así que entre suspiros y maldiciones y también con gol anulado al Girona se escapó la posibilidad de puntuar en Montilivi y afrontar en otras condiciones el paréntesis liguero. Tan cierto es que los 15 puntos en 12 jornadas resultan un botín nada desdeñable cuando se habla de un Alavés obligado cada temporada a reinventarse, como que por el sumidero se han ido puntos que no volverán. Y un vistazo al calendario habla de Celta, Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid como próximos rivales. Vamos, que nada hay conseguido pese a que el Alavés parezca disponer de bastantes más recursos futbolísticos que en anteriores campañas.