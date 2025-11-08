El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Calebe se lamenta tras el gol del Girona.

Calebe se lamenta tras el gol del Girona. Factoría 9

Girona 1-0 Alavés

El Alavés dilapida otro escenario propicio

Desaparecido hasta el descanso y sin remate después, el equipo albiazul persiste en su mala racha a domicilio y facilita la victoria del colista

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:06

Comenta

No le da al Alavés para subir más peldaños. Convertido sin pretenderlo en amable visitante, el cuadro albiazul derrochó una nueva ocasión de asomar la ... cabeza entre los mejores. Incluso, de atisbar momentáneamente el horizonte europeo. Montilivi: otro escenario propicio dilapidado. Frente a un Girona que amanecía colista entre brumas y a mediodía vio salir el sol de la victoria con el solitario tanto de Tsygankov. Antes, el equipo albiazul ya había desperdiciado una oportunidad similar en Mallorca y tampoco cuadró méritos y resultado en el empate en Getafe o la derrota en Vallecas. Persiste la mala racha a domicilio para una escuadra vitoriana prácticamente desaparecida hasta el descanso y después sin remate. Vivir sin gol (dos tantos en seis partidos lejos de Mendizorroza) siempre es malvivir.

