El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Girona 1-0 Alavés

El Alavés tira 45 minutos por la borda

El equipo se desinfló en la presión, su principal baza para desactivar al rival, y se hundió en exceso, lo que dificultó la salida del balón

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Como una moneda, el Alavés mostró ayer dos caras. Y fue su peor versión con la que salió a escena. Demasiada concesión en Primera y ... más aún ante un Girona en urgencias. El equipo lo pagó. Y Eduardo Coudet tomó nota. «Tenemos claro qué ha fallado, pero las cosas se corrigen en casa. Lo tengo claro yo y los jugadores. En el segundo tiempo no pasó; el primero quedó muy en evidencia», dijo, molesto tras el partido. Porque lejos de ser un lapso, esa desconexión se prolongó 45 minutos. Y marcó el rumbo del partido. Los catalanes aprovecharon ese escenario para abrir la lata. Ese primer asalto fue el decisivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  5. 5

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  6. 6

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  7. 7 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  8. 8

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  9. 9

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  10. 10

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés tira 45 minutos por la borda

El Alavés tira 45 minutos por la borda