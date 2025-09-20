La victoria en el derbi en San Mamés había subido en una nube a un Deportivo Alavés al que bajó de un plumazo el Sevilla ... en Mendizorroza. Un golpe de realidad para los de Eduardo Coudet, que perdieron su primer partido en su fortín fruto de sus dudas defensivas y su atasco en ataque.

El guion fue calcado al choque ante el Atlético en Vitoria. Antes de romper a sudar, Vargas se inventó un golazo que puso en ventaja al Sevilla. Ya habían avisado los visitantes por medio de Alfon, pero Sivera había hecho su enésimo milagro. Un 0-1 al que respondieron de inmediato los albiazules de penalti al igual que hicieron antes los de Simeone.

Marcao, torpe, derribó a Carlos Vicente y el aragonés no falló desde los once metros. Con el empate, el Alavés no rompió a tocar ni a generar ocasiones. La presencia de Denis Suárez no dio más fluidez al fútbol de un conjunto que perdió muchos balones en zonas críticas. Y a cada desliz, el Sevilla llegaba con facilidad pero sin veneno al área de Sivera. Vargas marcó su segundo tanto, pero fue anulado por fuera de juego.

En el segundo acto, los vitorianos no tuvieron más claridad. Los desajustes emergieron en la zaga, en la que Tenaglia y Garcés fallaron más de lo habitual. La banda izquierda fue un filón para Juanlu y Carmona. Diarra perdió el sitio, Tenaglia falló en el corte y el Sevilla montó un ataque que Alexis transformó en el 1-2.

El gol fue una losa que no llegaron a levantar los albiazules. Coudet metió a Abde y a Yusi en busca de tener mordiente en la izquierda y optar a un empate que no llegó. Cercaron el área visitante sin hacer trabajar a Vlachodimos. El Sevilla, tirando de oficio, hizo que el final fuera una tortura de interrupciones para un Alavés que cayó en su trampa. Vuelta a la realidad.