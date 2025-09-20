El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Chacho Coudet gesticula durante el encuentro. Igor Martín

Coudet: «Hemos estado muy imprecisos»

El entrenador del Alavés lamenta el «contagio» entre sus jugadores fruto de los errores con el balón y pide «generar mucho más» en ataque

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:35

El Chacho Coudet ha detectado en los problemas a la hora de circular el balón en la primera mitad el gran problema que ha impedido ... al Deportivo Alavés sumar algún punto contra el Sevilla. Incapaces de corregir eso, el arreón del tramo final ha resultado insuficiente para cambiar la tendencia. «Hemos estado muy imprecisos, sobre todo en la primera mitad. Es un deporte de contagio, cuando muchos están mal desde el juego… Ha sido un partido muy trabado, de mucha segunda pelota. Esa imprecisión nos ha quitado generación de juego, no jugar como normalmente lo hacemos. Nos ha faltado eso para generar más jugadas de peligro», ha analizado el técnico tras el duelo.

