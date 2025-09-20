Coudet: «Hemos estado muy imprecisos»

El Chacho Coudet ha detectado en los problemas a la hora de circular el balón en la primera mitad el gran problema que ha impedido ... al Deportivo Alavés sumar algún punto contra el Sevilla. Incapaces de corregir eso, el arreón del tramo final ha resultado insuficiente para cambiar la tendencia. «Hemos estado muy imprecisos, sobre todo en la primera mitad. Es un deporte de contagio, cuando muchos están mal desde el juego… Ha sido un partido muy trabado, de mucha segunda pelota. Esa imprecisión nos ha quitado generación de juego, no jugar como normalmente lo hacemos. Nos ha faltado eso para generar más jugadas de peligro», ha analizado el técnico tras el duelo.

Cree, sobre todo, que la derrota se debe más a deméritos propios que a un desempeño verdaderamente notable del Sevilla. «Son partidos en los que te quedan peor por cómo hemos estado nosotros y no tanto por lo que han generado ellos. Pero debemos mirar lo nuestro. Creo y quiero que podemos generar mucho más. Cuando hemos despertado ya estábamos por detrás en el marcador», ha lamentado. «Nos han hecho pagar con su jerarquía, no creo que nos hayan 'peloteado'. Sus dos tiros han sido gol», ha insistido.

Ahí ha hablado de una especie de «contagio» que ha afectado a la confianza y desempeño de sus jugadores durante la primera mitad. «Éramos muchos los que no estábamos bien. Quería que nos tranquilizásemos porque estábamos empatando y quería empezar de cero en la segunda parte», ha explicado sobre el porqué de no haber realizado cambios en el descanso. Han llegado poco después porque la tendencia era la misma. «Los cambios han sido a los diez minutos porque no hemos podido cambiar pronto la dinámica. A veces piensas que puedes cambiar la dinámica así. También es difícil elegir a quién cambiar en un partido así. Pero no los he hecho en el descanso por eso», ha expuesto.

En esos minutos finales sí que ha querido rescatar algunos detalles positivos, aunque ha lamentado la mala fortuna para no encontrar el gol del empate. «En la segunda mitad nos hemos visto un poco mejor, yendo a buscar hasta el final y presionando hasta el final. No por claridad, pero generando por volumen. Pero no nos ha caído esa para empatar», ha expuesto. Algo dificultado por la labor defensiva de un Sevilla cómodo también en las pérdidas de tiempo. «Es difícil entrar cuando ellos se cierran. No hemos tenido esa precisión en un par de centros. De haber estado más finos podíamos haber lastimado de otra manera. Pero es normal, se achican más los espacios», ha explicado.

Ahora, tras el golpe inesperado días después de la prestigiosa victoria en San Mamés, Coudet quiere que su equipo se levante para afrontar las visitas a Getafe y Mallorca. «Duele más. Nos queríamos ir a los dos partidos fuera ganando. Hubiese sido espectacular. Pero los puntos que hemos perdido los tenemos que ir a buscar fuera de casa. El Getafe es un equipo muy difícil, sobre todo en su casa», ha sentenciado el entrenador.