El tifo y la animación de Polideportivo a la salida de los jugadores del Alavés al campo.
El espectacular recibimiento albiazul al Alavés antes de medirse al Sevilla

«Ayer, hoy y siempre defenderemos los colores de nuestros antepasados», se podía leer en la pancarta desplegada en el fondo de Polideportivo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:43

Los futbolistas del Deportivo Alavés fueron recibidos por todo lo alto a su salida al césped para medirse al Sevilla. Todo Mendizorroza, a capela, cantó el himno del conjunto vitoriano con sus bufandas al viento mientras desde el fondo de Polideportivo se realizó un gran tifo acompañado del lanzamiento de papeles azules y blancos.

«Ayer, hoy y siempre defenderemos los colores de nuestros antepasados», se podía leer en la pancarta desplegada, que abarcaba la parte baja de toda la grada. Colorido albiazul antes de un encuentro en los que Coudet buscan un nuevo triunfo que les afiance en la zona alta de la tabla.

