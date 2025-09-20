Carlos Vicente, MVP albiazul del Alavés-Sevilla. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:24
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino realizó un paradón a Alfon en el arranque del partido. No pudo hacer nada en el latigazo de Vargas ni tampoco en el gol de Alexis, que le remató en el área pequeña. Tuvo poco trabajo.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego mantuvo la regularidad dentro de una defensa irregular. Jonny se mostró seguro en defensa y se desplegó en ataque con acierto. Continúa en la buena línea marcada desde el principio del curso.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
El internacional por Malasia se mostró inseguro en algunas acciones. Perdió la marca en el gol de Alexis Sánchez y no fue contundente, como el resto de la zaga, en el gol de Vargas. A pesar de ello, Garcés dio la cara en defensa.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino, todo carácter, volvió a jugar de central pero no tuvo la seguridad de las cuatro jornadas anteriores. Impreciso en el pase, dejó algunas acciones inseguras, fallando en el corte en la jugada que acabó en el 1-2 de Alexis.
Diarra
Defensa
Valoración del redactor
El maliense, correcto en la primera mitad, sufrió muchísimo en la segunda parte con las subidas de Carmona. El Sevilla volcó los ataques por su banda y le cogieron en varias ocasiones la espalda. Fuera de posición en el 1-2 de Alexis.
Carlos Vicente
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El extremo aragonés fue el único recurso ofensivo de los vitorianos en largas fases del partido. El Alavés volcó en su banda todo el ataque y Carlos Vicente lo intentó, con mayor y menor acierto, una y otra vez, buscando superar a su par. Le sacó un penalti a Marcao que transformó en el gol del empate desde los once metros.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El centrocampista cordobés perdió varios balones en el medio campo que no son habituales. En un choque de enorme exigencia física, Blanco mostró su jerarquía e intentó dar equilibrio a un equipo que no tuvo tanta claridad en la elaboración.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
Impreciso en el pase, el mediapunta catalán perdió el balón que terminó en el gol de Vargas. Otra vez en la banda izquierda, retuvo demasiado la pelota y no logró darle profundidad al costado ni intervenir mucho en la elaboración.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Otro partido de enorme desgaste del guipuzcoano. Guridi comandó la presión del Alavés e intentó meterle intensidad al equipo. Sus conducciones dieron un respiro a sus compañeros cuando el Sevilla apretaba más. Sustituido a la hora.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
Muy participativo, aunque jugó más por dentro que por fuera.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El argentino se estrenó como titular y dejó muestras de sus cualidades. Bajó los balones largos que le lanzaron, aguantó la pelota y se pegó con la defensa. Más trabajo fuera que dentro del área. Sólo tuvo una ocasión que bloqueó Vlachodimos.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
El gallego fue titular en el doble pivote junto a Blanco. Intentó organizar el juego y darle fluidez, aunque no tuvo tanto acierto como en San Mamés. Sus conducciones superaron líneas. Luego pasó a la banda izquierda antes de ser sustituido.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El marroquí le dio otro aire a la banda, subiendo con determinación y defendiendo bien.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Subió el nivel físico de la medular con su presencia y capacidad de superar líneas.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
Sin peligro y cometiendo demasiadas faltas.
Baja
Impreciso
Aleñá
El catalán estuvo desacertado en el pase, perdió muchos balones y no consiguió juntarse en el medio para elaborar. No logró imponerse en la izquierda.
Sube
Oportunidad
Yusi
El lateral izquierdo marroquí disputó su segundo partido con el Alavés y demostró que tiene cualidades para dar profundidad a la banda.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nahuel Tenaglia41
Antonio Blanco38
Antonio Sivera38
Carlos Vicente38
Pablo Ibañez37
Facundo Garcés36
Jonny Otto36
Carles Aleñá34
Toni Martínez34
Jon Guridi33
Mariano Díaz26
Victor Parada26
Abde Rebbach23
Calebe Gonçalves17
Moussa Diarra15
Denis Suarez14
Ander Guevara11
Lucas Boyé11
Yusi6
Jon Pacheco5
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
