Vitoria celebra el Día de la Ilustración con postales, murales y homenajes Esta nueva celebración rinde homenaje a Nor-Nai con una muestra en la mediateca de Montehermoso y busca acercar esta disciplina al público en general

Ramón Albertus Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:23 | Actualizado 12:29h.

Una conmemoración que se celebra por primera vez en Euskadi y Navarra con la intención de afianzarse en el calendario. El 12 de noviembre se ha elegido como el Día de la Ilustración vasca, que busca dar a conocer el talento más próximo, además de recuperar figuras relevantes y olvidadas del sector. Con actividades en las diferentes capitales, Vitoriase suma a esta celebración impulsada por Euskal Irudigileak (Asociación Profesional de Ilustradas/es de Euskadi) exhibiendo títulos destacados en diferentes bibliotecas, como la del centro cívico Salburua, especializada en cómic; la biblioteca del centro cultural Montehermoso o la de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, donde este miércoles también se inaugura un mural realizado por alumnos de Secundaria y Bachillerato del colegio Carmelitas en honor al escritor que da nombre a este centro cultural.

Además se invita a hacer un recorrido por diferentes puntos de la capital vasca para conseguir una serie de postales diseñadas por cinco premios Euskadi (Javier de Isusi, Yolanda Mosquera, Joseba Larratxe y Maite Mutuberria) se pueden conseguir en la biblioteca Ignacio Aldecoa, Montehermoso, Artium, Zas Kultur, Zuloa y Mara-Mara.

La celebración se prolongará durante la semana y este año reivindica a Nor-Nai (Ignacia Zabalo Ballarín), considerada la primera dibujante de cómic vasco reconocida. Fallecida en 1939, a los 34 años, durante un bombardeo en Barcelona, firmaba sus trabajos como «cualquiera», en castellano. Un seudónimo cargado de simbolismo que, como explica la ilustradora alavesa Yolanda Mosquera, «representa el anonimato de tantas mujeres artistas invisibilizadas. Ser Nor Nai es como no ser nadie y ser todas», apunta la autora de un cartel que reivindica a esta artista y en el que destaca la modernidad de su trazo. «Con estilo fresco podría haberse publicado hoy», dijo Mosquera, que ganó el premio Euskadi de ilustración por 'La pequeña roque'(2018), durante la presentación de este programa en el que participó la vicepresidenta de Euskal Irudigileak, Raisa Álava, y Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura. El TMEO, los festivales Irudika y Mazoka y el gran número de firmas alavesas son algunos ejemplos de una cantera reconocida en el resto de España.

Ampliar Raisa Álava, Sonia Díaz de Corcuera y Yolanda Mosquera en la presentación del Ilustrazioaren Egun.

Además, esta celebración recuerda a Mai Egurza y Amaia Arrazola, dos ilustradoras fallecidas este mismo año. «Ha sido un horror despedirlas», apunta Raisa Álava, una de las ilustradoras más conocidas del momento que entre sus trabajos cuenta con encargos para 'The New York Times' o el Tour de Francia.

La celebración de esta jornada llega acompañada de una publicación en la que se reflexiona acerca del momento que vive la ilustración en Euskadi y sus desafíos. Como reivindica Elisabeth Pérez, directora de Irudika y responsable del área de internacional de Euskal Irudigileak, el sector está lleno de proyectos de primer nivel y no está «tan definida la línea entre arte e ilustración» reivindicando que algunos trabajos podrían formar parte de los archivos del Museo de Bellas Artes de Bilbao, San Telmo o Artium Museoa.