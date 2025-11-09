El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Ignacia Zabalo Ballarín, en la boda de su hermano Felipe (1927).

La indomable Ignacia Zabalo, la musa de los ilustradores vascos

12 de noviembre. ·

Una exposición en la biblioteca foral reivindica la efervescencia de una pionera en el sector

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Era moderna sin pretenderlo. Definía en pocos trazos, con elegancia y claridad. Tenía debilidad por la geometría, pero no se conformaba con las líneas puras ... y desnudas. Ignacia Zabalo Ballarín (San Sebastián, 1905-Barcelona, 1939) arropaba todo lo que dibujaba, con adornos, pliegues y arabescos. Las trenzas y las flores, las patillas y las volutas del humo de los cigarrillos le servían para insuflar vida y movimiento a sus ilustraciones. Fue la primera vasca en ganarse la vida como profesional del sector y ha llegado la hora de celebrar su talento para que toda la ciudadanía se acerque a su obra. Nunca es tarde para reivindicar el trabajo de una mujer que falleció a los 34 años, víctima de un bombardeo durante la Guerra Civil que la alcanzó de lleno en el portal de su casa, en Barcelona. Firmaba como 'Nor-Nai' (Cualquiera) en un guiño a la invisibilidad secular de las mujeres, pero también como acto de resistencia y afirmación. Ella nunca pasaba desapercibida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9

    Joaquín Sabina emociona y pone en pie a la penúltima ciudad de su carrera
  10. 10

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La indomable Ignacia Zabalo, la musa de los ilustradores vascos

La indomable Ignacia Zabalo, la musa de los ilustradores vascos