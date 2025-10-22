Vitoria, epicentro de la ilustración con la feria Irudika

Diferentes trazos dibujan una panorámica del mundo de la ilustración y sus desafíos, además de acercar al público el día a día de profesionales con ... una larga trayectoria. La novena edición de Irudika, el Encuentro Profesional Internacional de Ilustración en Euskadi, se celebrará del jueves 23 al sábado 25 de octubre en el museo Artium de Vitoria, con la participación de artistas, editoriales y agentes culturales de todo el mundo.

Entre los nombres más destacados figuran la belga Kitty Crowther, ganadora del premio Astrid Lindgren y autora de más de veinte libros en los que aborda temas como la amistad o la pérdida; Steven Guarnaccia, ilustrador habitual en medios de referencia como 'The New York Times', además de creador de murales y diseños para relojes; el irlandés Chris Haughton, autor de obras traducidas a más de veinte idiomas entre ellas 'Un poco perdido' ('A bit lost'), con más de 600.000 copias vendidas; y Elena Pasoli, gerente de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, la cita más importante del sector a nivel mundial.

En esta edición, Irudika contará con Finlandia y Grecia como países invitados, además de una treintena de participantes procedentes de Francia, Palestina, Irlanda, México, Uruguay, Alemania, República Checa y Estados Unidos, entre otros. La inauguración del jueves 23 incluirá un programa abierto al público bajo el título 'Sectores paralelos', en el que participará el reconocido fotógrafo leonés Alberto García-Alix (16.00). Se proyectará su trabajo 'De donde no se vuelve', seguido de una conversación con Ainhoa Resano. «Es una gran oportunidad para ver una pieza artística de la que solo existen tres copias. La que se mostrará en Vitoria es la que guarda García-Alix», explicó Elisabeth Pérez, directora de Irudika, durante la presentación del programa.

En el acto también intervinieron Estíbaliz Zearsolo, representante de Euskal Irudigileak; Beatriz Herráez, directora de Artium Museoa; Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco; Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte; y María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Comercio, Empleo y Turismo de Vitoria. Todos destacaron que la cita se consolida en la agenda cultural y constituye un proyecto de «referencia en una Euskadi global», en palabras de Iturbe.

Ese mismo jueves se celebrará un encuentro entre el diseñador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño, y la artista alavesa Elena Aitzkoa, en torno a la relación entre escultura y dibujo (18.30). Guarnaccia y Crowther participarán también en una mesa sobre la ilustración en diferentes formatos (17.30), y la jornada concluirá con un espectáculo de pintura en vivo y música electrónica a cargo de Casper Clausen y Fátima Moreno (20.30). «Una pintura improvisada fluye a través del agua y los pinceles de Fátima al ritmo de la voz y el sonido con los que Casper envolverá toda la sala», adelanta la organización.

Arte frente a la IA

El viernes 24 estará dedicado al mundo editorial, con una mirada a las diversas formas de edición, desde los fotolibros hasta los fanzines. Se abordarán proyectos como Kiblind Magazine (Francia), Raketa (República Checa), Cactus y Behinola (Euskadi), además de editoriales independientes como Éditions du Livre, Cabeza de Chorlito o La Duplicadora. Entre los participantes se encuentra el artista palestino Haitham Haddad, residente en Estados Unidos, cuyo trabajo explora temas como las manifestaciones y el folclore.

Otra de las ponencias destacadas será 'Mientras el mundo explota', del diseñador y autor infantil Chris Haughton, que reflexionará sobre el «abuso de la inteligencia artificial generativa». El sábado 25 se presentará la labor de diversos artistas griegos y finlandeses.

Con un aforo presencial de 125 personas, los encuentros podrán seguirse en streaming a través de la plataforma irudika.eus, con acceso gratuito tanto en versión original como traducida. Además de las instituciones presentes en el acto, Irudika cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española, Fundación Vital Fundazioa y Czech Literary Centre.

Todavía quedan algunas entradas disponibles, con 20 euros por media jornada en formato físico y 120 euros para el Illustrator Pass, que da acceso presencial a las tres jornadas. Uno de los grandes atractivos para los seguidores de Irudika son los encuentros y sesiones de networking con profesionales del sector. En esta edición se ofrecerán hasta 238 citas profesionales entre ilustradores y agentes.