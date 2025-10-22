El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detalles de obras de Crowther, Haitham Haddad, Chris Haughton y Steven Guarnaccia.

Vitoria, epicentro de la ilustración con la feria Irudika

El museo Artium acoge la novena edición del encuentro internacional de ilustración que reúne a figuras como Kitty Crowther, Steven Guarnaccia o Chris Haughton

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:25

Comenta

Diferentes trazos dibujan una panorámica del mundo de la ilustración y sus desafíos, además de acercar al público el día a día de profesionales con ... una larga trayectoria. La novena edición de Irudika, el Encuentro Profesional Internacional de Ilustración en Euskadi, se celebrará del jueves 23 al sábado 25 de octubre en el museo Artium de Vitoria, con la participación de artistas, editoriales y agentes culturales de todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  3. 3 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  4. 4

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  5. 5

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  6. 6

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  7. 7 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?
  8. 8

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  9. 9

    'Caso fontanera': «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»
  10. 10

    La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria, epicentro de la ilustración con la feria Irudika

Vitoria, epicentro de la ilustración con la feria Irudika