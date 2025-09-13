El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Policías locales realizan un cacheo preventivo el jueves a dos jóvenes que coincidían con las descripciones dadas por víctimas de asaltos. Al poco, les dejaron marchar. Igor Aizpuru

Delitos

Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores

Los agentes están más presentes en El Pilar, Txagorritxu, Lakua, Coronación, Zaramaga y Casco Viejo. Los robos con violencia han subido este año cerca del 30%

David González

David González

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:17

A mediados de esta semana, una mujer de 78 años fue seguida y asaltada cerca de la ikastola Aranzabela, en Salburua. Un desconocido la tiró ... al suelo de «un empujón». Indefensa, le arrebató la cadena de oro que llevaba en el cuello y huyó a la carrera. La agredida sufrió «una fractura de muñeca». Desde julio, esta escena se ha repetido demasiadas veces en diversas calles de Vitoria –en especial, en media docena de barrios–, lo que ha obligado a la Ertzaintza y a la Policía Local a reforzar la vigilancia en esos puntos calientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  2. 2

    La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social
  3. 3

    Osakidetza estrena en Vitoria una innovadora operación para prevenir el cáncer de mama
  4. 4

    Los alquileres de temporada se disparan en Álava para esquivar las futuras zonas tensionadas
  5. 5

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  6. 6

    Los sindicatos de los jardineros de Vitoria en huelga se desmarcan de los ataques a Artolazabal
  7. 7

    Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas en España para el verano de 2026
  8. 8

    «Constantemente vemos progenitores que manipulan a sus hijos en un divorcio»
  9. 9 Arrestan en Vitoria al autor de un robo violento a un octogenario en su portal
  10. 10

    PNV y PP replican a Etxebarria que renuncie al centro de refugiados de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores

Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores