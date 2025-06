Los robos con violencia obligan al Ayuntamiento de Vitoria a reforzar la seguridad en las calles

El inusitado repunte de la delincuencia en Vitoria durante el primer trimestre de este año 2025, con 53 delitos al día como adelantó EL CORREO ... , ha obligado al Ayuntamiento a mover ficha. Poco dado a admitir el aumento de las infracciones penales, la rotundidad de los datos también se ha traducido en un cambio del discurso del Gobierno de Maider Etxebarria. Primero fue la regidora en una entrevista a este medio y hoy lunes, el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa (PNV), ha anunciado un «plan de refuerzo de la seguridad» ante esta «tendencia».

«Las últimas encuestas muestran la preocupación de la calle y no podemos mirar para otro lado. En términos generales y comparativamente hablando, Vitoria es muy segura, pero ciertos ilícitos han subido mucho este primer trimestre», ha arrancado en su primera comparecencia pública en semanas. Se ha referido a los robos con violencia, aunque no ha dado ningún dato. Ni sobre el número de casos ni sobre los autores. La realidad, según las estadísticas oficiales de la Policía Local y de la Ertzaintza, es que la capital de Álava ya soporta más de una denuncia al día.

César Fernández de Landa «Hay preocupación y no podemos mirar para otro lado»

Este plan buscará «implementar mejor» los recursos de la Guardia urbana y de la Policía autonómica para tratar de reducir esta plaga de manera principal. Se mantendrá, ha proclamado Fernández de Landa, «hasta que acaben los robos con violencia o hasta que haya índices aceptables».

Los robos con violencia son esos atracos en las calles de la ciudad. Con navaja o en grupo. Hasta ahora se circunscribían de manera principal a personas que volvían solas a casa tras una noche de fiesta. Ahora muchos también se cometen de día. Y sobre personas mayores.

Ampliar Policías locales en San Martín con víctimas de robos de móviles. D. G.

En este contexto, Fernández de Landa ha enumerado el plan abierto, y que podría cambiar, que se vertebrará sobre doce puntos. Básicamente se ha referido a «medidas de patrullaje y control, vigilancias especiales y programas preventivos específicos». Aparte de aumentar la presencia policial coordinada entre Policía Local y Ertzaintza en las zonas donde más se producen estos ilícitos, su departamento tratará de adquirir más cámaras de videovigilancia. En la actualidad, hay 17 operativas. El concejal ha abogado por tener «hasta cien, si fuera posible». El problema será presupuestario.

Un importante porcentaje de los ladrones más activos en la ciudad viven como okupas en lonjas, pisos y pabellones industriales. Quizá por esta razón, se prevé «desarrollar un registro de inmuebles ocupados para focalizar la vigilancia en sus zonas de influencia». También se buscará la paz social con los vecinos legales debido a los conflictos que suelen vivir en estos enclaves.

Respecto a estos delincuentes, sí ha comentado que «son grupos muy concretos, están muy focalizados y son reincidentes». Sin embargo, no ha podido o no ha querido decir cuántos son. En los próximos días mantendrá dos reuniones en el Palacio de Justicia para tratar el asunto de la reincidencia. Fuentes judiciales subrayan en este punto que «los juzgados nos limitamos a aplicar la ley. Si el PNV no está de acuerdo, es socio preferente en Madrid, que cambie la ley para facilitarnos nuestro trabajo».

Más presencia en los barrios

Una mayor presencia policial en fiestas de barrios y zonas de ocio nocturno, así como en las cercanías de los centros de mayores también se convertirán en prioridad de este programa.

Landa ha apuntado un refuerzo «del programa de vuelta a casa segura, diseñado para prevenir agresiones sexuales y robos en horarios nocturnos». Siempre según el político jeltzale, incluirá «patrullaje en zonas de ocio, paradas de transporte público y campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y público general».