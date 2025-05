Exultante tras haber conseguido más dinero del Gobierno vasco para la capital de Euskadi, la alcaldesa Maider Etxebarria (Vitoria, 1976) - «la primera y además feminista ... y progesista», como presume- se enfrenta al ecuador de la legislatura con «más fuerzas que nunca». Destaca el haber logrado pactos con toda la oposición y la «cordialidad» que encuentra en su socia de gobierno, la peneuvista Beatriz Artolazabal, pero admite que sus principales preocupaciones son la vivienda, la seguridad y las personas vulnerables. «No estoy desaparecida», se defiende.

- Justo en el ecuador de legislatura su socio de gobierno, el PNV, ataca las políticas migratorias del PSOE. ¿Usted también lo ve en 'modo caverna'?

- En este Ayuntamiento es visible la relación cordial que mantengo con mi socio; sabemos ponernos de acuerdo por el bien de la ciudad. Pero sí es verdad que no dejaron de sorprenderme las declaraciones del diputado general (Ramiro González) en las que pedía paralizar el centro de refugiados. Estamos escuchando unos comentarios de dirigentes del PNV que no me gustan, liando términos, hablando de macrocentro, de menores, cuando será un centro de refugiados, de personas que huyen de su país por las circunstancias que sea, por su condición sexual, por su pensamiento político, por la guerra... Dejan todo atrás.

- ¿Entonces?

- Creo que el PNV está bastante nervioso, yo no sé si es que manejan encuestas... También utilizó el PNV este tema antes de las elecciones municipales y mire, ahí quedó, como cuarta fuerza.

- ¿Le parece posible que se pueda paralizar ese proyecto? Sólo su partido lo defiende.

- Es una cuestión humanitaria. En este momento no sé qué es lo que va a pasar y en principio tenemos un proyecto hablado desde la pasada legislatura, que se ha puesto en marcha y es competencia estatal. En cualquier caso cada uno que se meta en las competencias que tiene.

- Hace dos años cambiaron las carteras en el gobierno local, pero no los socios. Está al mando en el puesto que antes ocupó Gorka Urtaran. ¿Han cambiado las relaciones con el PNV?

- Tengo muy buena conexión a nivel personal y profesional con la portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal. Como le decía, somos partidos diferentes, pero nos sabemos entender por los intereses comunes que tenemos, que es defender una mejor calidad de vida de la ciudad. Lógicamente, se dan discusiones, pero siempre desde un tono propositivo. No sé si esto es mucho decir, pero como mujer, progresista, feminista, creo que muchas veces las cosas se hacen en un tono diferente al de otros episodios de la historia de este Ayuntamiento, donde ha habido más testosterona.

- Nada más llegar a la Alcaldía, dijo que no sentía vértigo ante la que se le venía encima, sino ilusión. ¿La mantiene?

- Y con más fuerzas que nunca, porque la responsabilidad te hace ser muy consciente de la realidad y la política. Ahora que estamos en momentos de desafección, creo que es más importante que nunca.

Pactos «Dije que iba a ser la alcaldesa de los acuerdos. En menos de dos años los tengo con toda la oposición»

- ¿La oposición le ha enfriado los ánimos en algún momento?

- No, yo sigo trabajando tan duro como al principio o incluso más. Y además es que estoy muy satisfecha y orgullosa de los acuerdos a los que hemos llegado. Mire, a mi cuando entré en la Alcaldía una de las primeras cosas que me decían era 'uy, ya verás que difícil es conseguir llegar a acuerdos en Vitoria, en la ciudad abonada a las minorías'. Y en menos de dos años tengo pactos con todos los grupos de la oposición. Hemos conseguido sacar adelante las ordenanzas, los presupuestos, el Plan General, la compra de autobuses eléctricos, la extensión del tranvía....

- Es verdad que empezó pactando con PP y Elkarrekin, pero últimamente parece que los ojos están puestos sólo en EH Bildu. ¿Le dejará el PNV mantener este idilio hasta final de legislatura?

- Yo nunca hablaría de socios preferentes. He pactado con los tres grupos y espero alcanzar algún gran pacto de ciudad en el que todos los grupos vayamos a una, porque es lo que necesita Vitoria. Mire, es que hay un tema del que a mí me gustaría también hacer mención: hay una cosa que me gusta de los proyectos cuando salen en Bilbao, que parece que la ciudadanía también va con ellos. Y aquí me gustaría buscar no solo acuerdos con los diferentes grupos políticos, sino también la complicidad con la ciudadanía... No sé, me da la sensación que a veces, cuando intentas mover un banco, una farola, te sale ya una pancarta, una plataforma por detrás quejándose.

- Entiendo que no ve que tiene una oposición complicada.

- Estoy teniendo una oposición... Bueno, hay diferentes momentos, pero estamos llegando a acuerdos y agradezco la postura constructiva de ciertos partidos, porque es la única manera de seguir llevando a cabo los proyectos tan necesarios para la ciudad. A partir de ahí, yo dije que iba a ser la alcaldesa de los acuerdos y lo mantengo.

Muchas horas de despacho

- Habrá oído usted que sus adversarios le achacan estar desaparecida.

- Los adversarios, no. Lo está diciendo el portavoz del grupo popular, pero es que me consta que lo lleva diciendo de todos los alcaldes. Y me hace bastante gracia que lo diga precisamente él. Yo entro muy pronto a la mañana y salgo bastante tarde del despacho y nunca le veo en el suyo. Creo que el PP está confundiendo lo que es la presencia mediática con la gestión. Yo he venido a trabajar mientras el PP está repartiendo folletos, panfletos, lanzando mentiras, intentando mezclar un discurso que a mí me enfada muchísimo. Están siendo demasiado beligerantes, intentando hacer un totum revolutum entre el centro de refugiados, la inmigración.... Sobre todo están intentando mezclar un discurso de odio, de miedo, todo el tema de la seguridad... A veces, y esto es algo muy personal, tengo la sensación de que lo está utilizando la derecha y la ultraderecha. En este caso, en Vitoria, quien no soporta que la alcaldesa sea mujer y progresista.

Multiusos «Buscaré financiación de donde sea para que el Iradier Arena tenga una funcionalidad»

- Defiende que es una ciudad segura, pero los delitos aumentan día a día y los robos con fuerza son cada vez más agresivos. ¿No le preocupa?

- Claro que me preocupa. La seguridad es una de mis prioridades. Me preocupa, pero sobre todo me preocupa el discurso del miedo de la derecha. Lo único que están buscando es rascar votos. A partir de ahí, sí, los delitos han subido en Vitoria un 0,7%, mientras que en Bilbao un 4% y en San Sebastián un 20%. Es decir, estamos ante una tasa de delitos 27 puntos inferior a San Sebastián y Bilbao. Por tanto, podemos seguir diciendo que Vitoria es la capital más segura de Euskadi y una de las más seguras de España. A partir de ahí, la seguridad me preocupa y me ocupa mucho y ya dije desde el principio que yo quería que Vitoria aumentase en seguridad.

- ¿Y cómo lo va a hacer?

- No lanzando discursos alarmistas. Desde la acción. Este gobierno ha sido el que más medidas ha puesto sobre la mesa. Hemos aprobado dos OPE con 48 agentes, abierto la comisaría de José Urbina, instalado cámaras de seguridad... El año que viene vamos a aprobar otra OPE para 25 agentes y hemos incorporado también los 20 interinos.

Su primera llamada

- Ha hablado de mejorar el servicio policial ¿En qué sentido?

- Para mí una cosa importante es que haya mayor presencia de la Policía en las calles, que la gente lo sintamos. Y en eso los sindicatos y el Gobierno tenemos los mismos intereses, pero diferentes caminos para llegar a lo mismo, que es reforzar la Policía.

- La vivienda es otro de los grandes retos. ¿El Plan General va a ayudar a resolver el problema?

- Estamos trabajando. Nada más comenzar la legislatura pude desatascar el convenio de 960 viviendas de VPO. La primera llamada que hice como alcaldesa fue al consejero Iñaki Arriola para decirle que tenía que mover ya ese convenio, el mayor que ha habido nunca en Euskadi. Y se sigue trabajando, ahora con Denis Itxaso. La vivienda es un derecho y ahora mismo con los precios de alquiler o los de compra, las clases con las rentas más bajas e incluso las clases medias lo tienen muy difícil para poder emanciparse. Estamos construyendo, hemos puesto en marcha varias convocatorias de ayudas a la rehabilitación, el recargo del IBI.

Seguridad «Lo importante es que haya más presencia de la Policía en las calles, que la gente lo sintamos»

- Le mencionaba el Plan General porque colectivos como el de los constructores dicen que la capacidad real de crecimiento de la ciudad no es de 24.000 nuevos pisos sino de 16.000, que se queda corto, y piden más suelo.

- Eso dicen ellos. Yo le puedo decir que este plan, apoyado con Elkarrekin, es fundamental para que la ciudad, que tuvo una expansión desmesurada con el anterior que ya llevaba años obsoleto, va estar más cohesionada, va a crecer hacia adentro, sin que existan barrios como ahora con grandes superficies sin construir, va tener vida y ser dinámica y favorecer también el motor económico, industrial... Porque los empresarios y diferentes voces políticas decían que no se dejaba suelo para la expansión industrial. Y bueno, son 180 hectáreas más de suelo industrial que van a favorecer que Mercedes, Michelin o Miñano tengan su expansión.

- El problema de la falta de vivienda y la okupación van de la mano. Denis Itxaso se ha visto obligado a actuar esta semana ante un grave problema en un bloque de pisos sociales. Y su concejal de Seguridad dice que las leyes de gobierno central impiden actuaciones más rápidas. ¿Cuál es su análisis?

- A mí lo que me preocupa realmente son los discursos del miedo. Se lo decía antes, exageran este tema de la okupación. Sí que creo que hay margen de mejora. Queremos que la justicia sea más ágil y desde luego, yo más allá de lanzar discursos, me pongo en movimiento. Ya en la legislatura pasada luchamos contra la okupación y desalojamos todo un barrio, en Olárizu; hemos puesto medidas en marcha para desocupar pisos de Ensanche 21. Con las lonjas de Coronación estuve con los vecinos que me decían que había hasta demasiada presencia policial... Desde luego no va a cesar la lucha contra este problema y vamos a poner todos los medios, desde los servicios sociales municipales y la Policía Local.

- Está en marcha el nuevo PERI del Casco Viejo. Hay voces que están volviendo a hablar de recuperar la Agencia de Renovación Urbana Arich.

- El PERI es un logro de esta legislatura. Su aprobación va a revitalizar el Casco Viejo de nuestra ciudad con todo su patrimonio. Es uno de los mejores conservados de todo el norte de España y lo más visitado por las personas que vienen a conocer nuestra ciudad. Hemos luchado mucho para conseguir fondos europeos, hemos impulsado también ayudas para los locales comerciales, está en obras un mirador, el Palacio Álava-Velasco se convertirá en un local hotelero, el Palacio Maturana-Verastegui será el museo de la ciudad. Le reconozco que me pareció terrible cuando el PP y Bildu negociaron para cargarse la Arich que tantos beneficios había reportado al casco medieval. A veces, los extremos se juntan para dinamitar acciones que estaban dando buen resultado.

Goya, en marcha

- Una de las voces que pide esta reapertura es la de los arquitectos, que también reclaman que se despeje el futuro de Goya.

- Pues sí. Hay que decir que los arquitectos también fueron un recurso, que eso también ha frenado la recepción de ayudas europeas, pero efectivamente seguimos trabajando de la mano. Estamos intentando llevar un proyecto de consenso y espero dar respuesta a él lo antes posible. Espero que para final de legislatura este proyecto ya tenga su función, que será una oficina de turismo verde.

- Otra infraestructura parada es el Iradier Arena. Se ha contratado otro estudio menor. Parece el cuento de nunca acabar.

- Es una de mis preocupaciones, pero no solo la mía, sino la de todos los grupos. Mire, aquí sería bueno conseguir un acuerdo de ciudad, porque todos los grupos municipales han manifestado su interés en dotar a esta antigua plaza de toros de contenido. Se está trabajando con muchísima discreción.

Okupación «Creo que hay margen de mejora y queremos que la justicia sea más ágil desde luego, pero hay quien exagera»

- ¿Y si resulta que hay que invertir millones de euros en su mejora acústica y con lo del canon de capitalidad no llega?

- Mira, a veces tengo como cierto complejo de ser un poco palizas con la búsqueda de financiación. Me devano los sesos para conseguir fondos europeos, buscando proyectos que estaban atascados en los cajones del Ayuntamiento y estamos dentro de las cifras récords de fondos europeos. Buscaré financiación de donde sea y cuando sea, pero quiero que el Iradier Arena tenga una funcionalidad mayor que la que tiene ahora, que es prácticamente cero.

- ¿Va a estudiar modificar el tráfico en el Sur, en Zumabide ?

- Se ha encargado un estudio a Mobility Lab. Ya se habló de que los taxis pudiesen circular por el carril del BEI como ya hacen en Txagorritxu.

- ¿La zona de bajas emisiones va a complicar más el tráfico?

- Yo creo que no, porque ahora mismo prácticamente la zona de bajas emisiones es prácticamente lo que ya tenemos. Entonces, bueno, pues se pondrá en marcha, como en todas las ciudades y como pasa siempre, cada vez que mueves una pieza del puzle, hay otras piezas que se tienen que recolocar.

- ¿Tienen más motivos los vecinos del Ensanche que los de algunos barrios para quejarse del cierre de locales?

- Discrepo con esto del cierre de locales. Más allá de los discursos apocalípticos del PP, que siempre está hablando mal de su ciudad, tenemos uno de los ensanches más bonito de todas las ciudades españolas. Hay más aperturas de establecimientos que cierres en toda la ciudad. En un año ha habido 140 aperturas de negocios nuevos. Por lo tanto, ese constante decir que el centro se muere... Se muere para las personas del PP, que además solo están en el centro. Nosotros vamos a los barrios y, desde luego, que a mí me interesan mucho y me interesa el plan de barrios que hemos puesto en marcha.

Su rincón favorito La Senda, el paseo que ha recorrido «en distintas etapas» de su vida

Maider Etxebarria tiene «clarísimo» que su rincón favorito de Vitoria es el Paseo de la Senda. No se lo piensa dos veces. «Y lo es por muchas razones y episodios de mi vida. Lo he recorrido en innumerables ocasiones en todas las etapas de mi vida: caminando junto a mis padres durante la infancia, rumbo al centro con mis amigas de la adolescencia y ahora, en mi papel de alcaldesa, para ir a Lehendakaritza, Ajuria Enea o la sede de la Delegación del Gobierno en Euskadi», destaca.

«Además, esa es la ruta que conecta el centro de la ciudad con el bosque de Armentia, que es otro de los rincones que me encanta», comenta la regidora vitoriana. Ella destaca el Anillo Verde como el tesoro que «ya le gustaría tener» a otras ciudades de nuestro entorno y a donde se desplaza a pie, corriendo o en bicicleta para hacer deporte.

Ampliar Varios ciudadanos caminan por el paseo de La Senda. A. Ernesto

Vivienda «No vamos tarde con la zona tensionada; hay que hacerlo bien»

«No, no se retrasa la petición de declaración de zona tensionada para Vitoria. Ya tenemos la memoria y estamos trabajando con el Gobierno vasco para que el diagnóstico y el plan de acción vayan muy trabajados. Entonces esperamos recibir ya la declaración de zona tensionada para otoño. No vamos tarde, lo importante para nosotros es hacerlo bien. Aún se tiene que aplicar, y esto viene de la mano de la Diputación, un índice de precios de referencia. Vamos a considerar como grandes tenerodes a los dueños de cinco o más pisos».

Green Capital «Somos y y queremos seguir siendo sostenibles»

«Hemos implantado ayudas de economía circular, está el Pacto Verde al que se ha sumado hasta Mercedes, nos hemos implicado en la mejora de la infraestructura y en la del Anillo Verde, algo que ya la ciudadanía lo tiene incorporado en su manera de vivir. ¡Fíjese si somos y queremos seguir siendo sostenibles! Está Basaldea, Larragorri... Seguimos siendo un referente a nivel medioambiental. El Anillo Verde, que nos ayuda a potenciar un estilo de vida más saludable, nos ha dado y nos da una gran presencia a nivel internacional».