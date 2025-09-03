El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un agente de la Policía Local, durante la persecución al ladrón. Jon Ander Goitia

Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria

La víctima, que acaba en urgencias, avisa a la Policía Local al momento. Los agentes capturan al ladrón tras una persecución a pie

David González

David González

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19

Otra víctima de avanzada edad atracada cuando paseaba por Vitoria. En esta ocasión, una mujer de 76 años sufrió este martes, sobre las 13. ... 30 horas, un asalto violento mientras caminaba por la calle Adriano VI, en el barrio de Lovaina.

