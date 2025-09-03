Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria
La víctima, que acaba en urgencias, avisa a la Policía Local al momento. Los agentes capturan al ladrón tras una persecución a pie
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19
Otra víctima de avanzada edad atracada cuando paseaba por Vitoria. En esta ocasión, una mujer de 76 años sufrió este martes, sobre las 13. ... 30 horas, un asalto violento mientras caminaba por la calle Adriano VI, en el barrio de Lovaina.
De improviso, un desconocido agarró a esta transeúnte y trató de arrancarle la cadena de oro que portaba al cuello. Ésta se resistió, por lo que se produjo un breve forcejeo que acabó con la septuagenaria en el suelo y la joya rota.
En ese momento, el ladrón optó por huir a la carrera. No se detuvo a ayudar a la víctima, a la que dejó tendida sobre la acera. Sí le ayudaron varios ciudadanos anónimos.
Según revelan fuentes policiales, «ella llamó al instante al 092, lo que nos permitió llegar a la zona en menos de un minuto». De esta forma, al menos cuatro patrullas de la Policía Local peinaron las calles colindantes con una descripción nítida del agresor aportado por la mujer y también por algún otro testigo.
Aumento del «44%»
Los patrulleros le detectaron a medio kilómetro de distancia. Al parecer hizo caso omiso a sus indicaciones y continuó su acelerada fuga. Tras una persecución a pie, los uniformados le interceptaron en Beato Tomás de Zumárraga.
El ladrón, «nacido en 1994», fue detenido y trasladado a la comisaría de Aguirrelanda acusado de «robo con violencia en grado de tentativa». La víctima tuvo que acudir a urgencias a causa del impacto contra el suelo. No obstante, por la tarde pudo denunciar los hechos.
Los robos con violencia aumentaron «un 44%» en la capital de Álava durante el primer semestre del año, según el último Balance Trimestral de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. Muchas de esas víctimas son «personas de avanzada edad», según revelan fuentes internas de la Policía Local y la Ertzaintza.
