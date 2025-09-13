Roban «6.000 euros» en género a una óptica de Vitoria en dos asaltos en sólo 15 días

Uno o varios ladrones se han ensañado con la conocida José Luis Ópticos, en la céntrica calle Olaguíbel, en Vitoria. El lunes, los dueños ... de establecimiento llamaron por segunda vez en quince días a la Ertzaintza, al seguro y encargaron otra puerta de cristal. Les habían vuelto a robar de madrugada.

Las cámaras de seguridad muestran una silueta masculina, quien en unos pocos minutos arrampló con gafas, billetes y calderilla. La misma secuencia que el 25 de agosto, cuando ocurrió el primer asalto nocturno. En total, los ladrones se han hecho «con cerca de 6.000 euros» en género y en efectivo.

«La sensación es que han invadido tu espacio personal y que en la ciudad están pasando cosas que antes no ocurrían», comenta Ana, una de las responsables de este local, ubicado a apenas 50 metros de la oficina del DNI y a 300 metros del Ayuntamiento de Vitoria. Ambas sedes oficiales cuentan con personal policial de seguridad.

«Somos cuatro personas en la tienda. Pero ahora, cuando te quedas sola, pues ya no es lo mismo...», añade esta profesional. Es una frase repetida por otros colegas del sector víctimas de robos con fuerza o de sustracciones de género delante de sus narices. «Mira, he salido corriendo detrás de ladrones en un par de ocasiones. No lo piensas porque estás defendiendo lo tuyo. Pero empiezas a plantearte ya muchas cosas», abunda sincera.

«Coraje» a los políticos

Los «robos con fuerza en las cosas» -donde se incluyen asaltos a tiendas, empresas, pisos , garajes o camarotes- experimentaron un aumento de alrededor del 20% en el primer semestre de este año, según las bases de datos de la Ertzaintza y la Policía Local. El dato preocupa a Ana. Al ser preguntada por su petición a los representantes políticos, para un segundo a pensar. «Les pido coraje para defender a su pueblo» y también que «actualicen este sistema (legal), que está obsoleto».