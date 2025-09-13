El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estado en que quedó la puerta tras un asalto. José Luis Ópticos

Roban «6.000 euros» en género a una óptica de Vitoria en dos asaltos en sólo 15 días

«La sensación es que invaden tu espacio personal y que están pasando cosas que antes no ocurrían», lamenta la copropietaria

David González

David González

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:17

Uno o varios ladrones se han ensañado con la conocida José Luis Ópticos, en la céntrica calle Olaguíbel, en Vitoria. El lunes, los dueños ... de establecimiento llamaron por segunda vez en quince días a la Ertzaintza, al seguro y encargaron otra puerta de cristal. Les habían vuelto a robar de madrugada.

Roban «6.000 euros» en género a una óptica de Vitoria en dos asaltos en sólo 15 días