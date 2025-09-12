El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria. E. C.

Arrestan en Vitoria al autor de un robo violento a un octogenario en su portal

El detenido, de 33 años, abordó al anciano por la espalda, le robó la cartera y le tiró al suelo

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:36

La Ertzaintza ha detenido en Vitoria a un hombre, de 33 años, acusado de un robo con violencia a un octogenario. Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde del 4 de septiembre en un portal del barrio San Cristóbal, cuando la víctima, de 82 años, se dirigía a su vivienda. Un hombre que estaba sentado en un banco de la vía pública, «accedió al portal tras el anciano y le abordó por la espalda robándole la cartera y tirándole al suelo», detalla el Departamento vasco de Seguridad.

La víctima, al incorporarse, recogió del suelo un manojo de llaves «creyendo que eran suyas» y se dirigió a su piso. Minutos después, un varón se personó en el portal y preguntó a un vecino de la víctima por unas llaves que, supuestamente, «había perdido un familiar».

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la Ertzaintza pudo identificar al sospechoso tras determinar que «el autor del robo violento era la misma persona que había reclamado las llaves». Ayer, jueves, agentes de la Policía autonómica establecieron un dispositivo que concluyó con la localización y detención del varón en la zona de Desamparados. El hombre está acusado de un delito de robo con violencia.

El detenido, de 33 años, permanece en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

