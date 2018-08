Daniel Calparsoro: «La película estará a la altura de la novela»

El director donostiarra Daniel Calparsoro atiende a EL CORREO en pleno rodaje de 'El silencio de la ciudad blanca', la adaptación de la novela de Eva García Sáenz de Urturi. Si en el debut del realizador, 'Salto al vacío' (1995), la oscuridad a orillas de la ría de Bilbao destacaba como paisaje, y San Sebastián ambientaba otras cintas suyas como 'A ciegas' (1997), ahora le toca el turno a la capital alavesa, convertida en un escenario de cine con la producción de Atresmedia Cine y Rodar y Rodar.

- ¿No había rodado antes en Vitoria?

- Nunca. Había estado en las fiestas y había venido muchas veces desde Donostia, pero a grabar no.

- ¿Era un aliciente más grabar en la única ciudad vasca que le faltaba?

- Siempre es un aliciente rodar en Euskadi y en Vitoria es un aliciente aún mayor porque como bien dices era el único territorio en el que aún no había rodado.

- ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo al leer la novela 'El silencio de la ciudad blanca'?

- La novela me parece muy interesante. Es una novela entretenida y cargada de emoción. Te atrapa al instante y es difícil soltarla. Llevar eso al cine es complicado porque la literatura tiene un lenguaje y utiliza unos códigos que en el cine son distintos. Estamos intentando trasladar a la pantalla esas sensaciones haciendo una interpretación de la novela, pero no copiándola.

- ¿La había leído antes de que le propusieran llevarla al cine?

- Primero leí el guion y después, la novela.

- Encaja con el género thriller, el que más ha desarrollado.

- Sí, el guión me atrapó desde el primer momento y me enganchó muchísimo. Luego la novela me la leí y me encantó también. Me he leído la otra novela y creo que son muy potentes.

- ¿Comenzar el rodaje registrando la Bajada de Celedón tenía algo de superstición?

- Se podría haber arrancado cualquier otro día pero queríamos tener la imagen de Celedón bajando y contratamos un piso en la plaza porque no queríamos una imagen de televisión al uso. Reescribimos y construimos una escena donde se veía de fondo a Celedón en la plaza. Estamos muy contentos porque son secuencias que nunca sabes cómo van a salir ya que al ser en vivo hay muchas cosas que no están controladas.

- ¿Mantienen contacto directo con la escritora Eva García Sáenz de Urturi (ayer presente en el rodaje)?

- Antes de que yo empezara a dirigir, Eva había supervisado el guion. Cuando yo entré cambiamos el guion, le dimos varias vueltas y ya los ha leído. Está encantada. La relación es muy buena como es lógico. Vamos a ver si estamos a la altura de la novela. Creo que lo vamos a estar.

- Se dice que en sus cintas hay una reflexión sobre qué lleva a alguien a matar. ¿El interés por la violencia de dónde viene?

- Inicialmente siempre ha venido de esa reflexión. Sobre todo en las películas más mías en el sentido de que partían de una idea propia. También he hecho y sigo haciendo trabajos de encargo y ahí ya la cosa cambia porque cada propuesta es una historia diferente. Aunque me gusta mucho el thriller también he trabajado en películas como 'Cien años de perdón', un trabajo sobre un atraco y tenía que ver con la corrupción. No hay dogma. Las cosas cambian. A veces vas por un tema y otras te centras en otro.

- ¿Tiene ganas de hacer algo propio?

- Sí. De todas formas, cada película que hago la hago mía. Esta también. Este es mi curro de alguna forma.

- ¿Cómo ha sido la elección de protagonistas?

- Ha sido a través de casting y buscando lo que considerábamos más apropiado. Creemos que hemos dado con un elenco muy potente y estamos muy satisfechos.