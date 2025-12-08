El Alavés del Chacho Coudet mejora los registro de Luis García

Eduardo Coudet ha completado el 'rosco'. El derbi ante la Real Sociedad fue su partido número 38 al frente del banquillo albiazul. Es momento de ... hacer balance. Aunque teniendo en cuenta que alcanza la cifra en dos campañas distintas, la comparativa más fidedigna sería sobre este primer tramo liguero, a las puertas del ecuador. El Chacho pudo programar una extensa pretemporada para diseñar un equipo a su imagen y semejanza. Y este bloque del curso refuerza su trabajo en el laboratorio. Los albiazules han firmado en 15 jornadas 18 puntos, su segundo mejor registro a estas alturas de la última década, sólo superado por el vertiginoso comienzo de la 2018-19, que disparó el contador hasta 24.

Pero hay más. A falta de cuatro jornadas para finalizar la primera vuelta, los albiazules ya han mejorado los números de las dos últimas campañas. El curso pasado, los tres empates consecutivos (Osasuna, Athletic y Valencia) tras la llegada del Chacho a Mendizorroza situaron a los vitorianos con 17 puntos en el casillero. Mismo número que alcanzó la plantilla dirigida por Luis García tras el regreso a la élite en la jornada 19. Superada esta barrera tras la victoria ante la Real Sociedad, los alavesistas tienen al alcance firmar su segunda mejor primera vuelta. En la 2016-17 alcanzó los 23 puntos. Aunque el calendario que tienen por delante no es sencillo: Real Madrid, Osasuna, Oviedo y Villarreal. Incalcanzables son ya los 32 puntos de la 2018-19.

Tras certificar la agónica la pasada primavera, el técnico argentino comenzó a trabajar realmente en el equipo que quería. «En este club no se puede negociar la actitud y disputar cada pelota como si fuese la última. Va de la mano de cómo siento yo el fútbol. Tratamos de darle una vuelta más desde el juego, creo que lo estamos haciendo. Somos un equipo que iguala más a sus rivales», apuntó la semana pasada. A ese apartado físico para aumentar la presión sobre los rivales añadió el «protagonismo» en forma de posesión, con un 48,7% de dominio de media. El Alavés ya no desafía a la ley del balón cuando antes firmaba sus victorias con apenas un 29%.

Características que explican las cinco victorias, cuatro de ellas en casa. Y que tienen la primera mitad ante el Espanyol como espejo al que mirarse. «45 minutos de lo que buscamos repetir durante los 90 minutos en todos los partidos», reconoció Coudet. En este repaso a los primeros encuentros ligueros, el argentino define como «diferente» la victoria ante el Athletic y el «muy buen juego» que permitió sumar de tres ante el Elche. Ejemplos de una nueva versión con la que encaró el nuevo, un triunfo (2-1) ante el Levante que supuso de paso una carta de presentación.

A la hora de tomar la pizarra, el Chacho comenzó a construir el equipo sobre las bases que tan buen resultado dieron el curso pasado. Esa solidez defensiva que cimentó la permanencia. «En la segunda mitad no recuerdo ningún tiro que haya tapado Antonio Sivera», remarcó tras el derbi del sábado. Un bloque que implica a todas las piezas desplegadas sobre el verde y que comienza con la presión de los delanteros. Una compenetración que explica que este equipo haya sido durante gran parte del curso el menos goleado de Primera. Los 15 tantos encajados son el mejor registro de las últimas nueve temporadas de los albiazules en Primera. Por ponerlo en perspectiva: el curso pasado el equipo recibió 25.

Esa intensidad explica en gran medida que los alavesistas sean los que más faltas cometen de Primera con 245 acciones. «No se puede negociar la actitud y disputar cada pelota como si fuese la última». Pero también que destaque como el equipo que más balones gana en las disputas con 838 acciones.

Cinco jugadores ofensivos

La obligación de acorazar la meta no quita para que el equipo muestre un claro perfil de ataque. «Jugamos con cinco jugadores de característica ofensiva», ha subrayado el Chacho en varias ocasiones. Aunque en este caso, aumentar las piezas de ataque no da el resultado esperado. El equipo sigue peleado con el gol y la portería parece estrecharse. «El fútbol a veces es un poco injusto, pero esa dinámica a veces no se pueden explicar. La hemos enderezado hoy contra un rival importante», comentó el entrenador tras imponerse a la Real con un gol desde el punto de penalti. Lucas Boyé firmó el decimotercer tanto del Alavés en Liga, lo que iguala el segundo peor registro anotador, sólo un tanto por encima de la 2017-18. «Tenemos que obsesionarnos con el gol», ha exigido el técnico en más de una ocasión, consciente de ese gran déficit que lastra al equipo.

Para afianzar ese «protagonismo», el Chacho ha moldeado en varias ocasiones el conjunto. La campaña pasada mantuvo el 4-2-3-1 con el que regresó el club a Primera, pero en este arranque ha dibujado distintos esquemas, desde una línea de cuatro centrocampistas, hasta una doble punta en la que prescinde del mediapunta e incluso unas alas 'asimétricas'. Distintas variantes para tratar de abrir el camino hacia la meta rival que ya no se limita a las aproximaciones desde la banda.