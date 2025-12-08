El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade

El Alavés del Chacho Coudet mejora los registro de Luis García

Suma en 15 jornadas más puntos que en la primera vuelta de los dos últimos años y tiene a su alcance el segundo mejor registro de la década

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:52

Comenta

Eduardo Coudet ha completado el 'rosco'. El derbi ante la Real Sociedad fue su partido número 38 al frente del banquillo albiazul. Es momento de ... hacer balance. Aunque teniendo en cuenta que alcanza la cifra en dos campañas distintas, la comparativa más fidedigna sería sobre este primer tramo liguero, a las puertas del ecuador. El Chacho pudo programar una extensa pretemporada para diseñar un equipo a su imagen y semejanza. Y este bloque del curso refuerza su trabajo en el laboratorio. Los albiazules han firmado en 15 jornadas 18 puntos, su segundo mejor registro a estas alturas de la última década, sólo superado por el vertiginoso comienzo de la 2018-19, que disparó el contador hasta 24.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»
  9. 9

    Radiografía de un atasco en Bizkaia
  10. 10 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés del Chacho Coudet mejora los registro de Luis García

El Alavés del Chacho Coudet mejora los registro de Luis García