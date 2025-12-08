«Tenemos 285 stands y no da para más. Hay que estudiarlo»

Jan Echevarría Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:19 Comenta Compartir

Si algo está quedando claro en esta 60 edición de la Azoka es que su capacidad para atraer visitantes en pro de la cultura vasca es inagotable. La feria crece año tras año y los organizadores de Gerediaga Elkartea son conscientes de ello. Tanto, que el año pasado encargaron un estudio sociológico al grupo de investigación Siadeco que les permite profundizar en el asunto y conocer, al margen de percepciones carentes de datos, las fortalezas y debilidades del multitudinario evento que finaliza hoy. Los encargados del estudio entrevistaron para ello a 129 creadores participantes en la edición de 2024, 150 promotores y 800 visitantes mayores de 16 años.

Y algunas de las conclusiones son muy reveladoras, tal y como dieron ayer a conocer los técnicos Lide Rekondo y Unai Oiartzun, que estuvieron acompañados durante toda su exposición por el coordinador de Gerediaga, Beñat Gaztelurrutia. «Los visitantes consideran que uno de los puntos por mejorar es que Landako Gunea -la zona que acoge los expositores de libros, discos y todo tipo de merchandising- se ha quedado pequeña», apuntaron los investigadores de Siadeco. Es más, destacaron que muchos de ellos «se quejaron del calor» que en ocasiones han padecido dentro del espacio y «lamentaron que a veces hay tanta gente que no se pueden ver bien los libros» a la venta.

Ampliar Beñat Gaztelurrutia, Lide Rekondo, Unai Oiartzun y Gotzon Gomez, en la presentación del informe del grupo de investigación Siadeco.

Al ser preguntado tras la charla al respecto, Gaztelurrutia reconoció a este periódico que en esta 60 edición «hemos trabajado para mejorar la accesibilidad, tratando de repartir de manera equilibrada la llegada de visitantes a lo largo de los cuatro días. Ayer (por el sábado) tuvimos mucha afluencia de gente y por la mañana hubo momentos en los que hubo que activar el control de aforo, cosa que por la tarde no ocurrió. Y hoy (por ayer) hemos visto que ha venido mucha gente. Es verdad que tenemos 285 stands y no da para más, así que si esto sigue subiendo tendremos que explorar nuevas posibilidades».

No obstante, al margen de reflexiones para debates futuros, el estudio concluye que la feria incentiva «un mayor consumo cultural» más allá del puente de diciembre, y que «la visibilidad que da a la actividad cultural es enorme».

Otro dato interesante es que «el objetivo principal del 65% de los visitantes que acude a la feria es la compra de productos en euskera». Asimismo, la mayoría de los asistentes son fieles a la cita, ya que «casi el 90% la ha visitado en más de una ocasión». Y «el 70% asegura consumir cultura con frecuencia» en sus múltiples acepciones.

En cuanto al idioma utilizado, «el 92% del público de la Azoka es vascoparlante» y «la mitad de los visitantes utiliza el euskera en su vida habitual». Un 58% de asistentes son mujeres, una cifra que asciende al 65% en el caso de los jóvenes. Un dato a tener en cuenta, ya que dos tercios de los espectadores son menores de 45 años, lo que evidencia la juventud del festival.

A través del estudio también se ha podido conocer la situación en la que se encontraban los creadores entrevistados el año pasado. «Aquellos que tienen como único oficio la producción cultural son una minoría (20%) y viven siempre con mucha incertidumbre», aseguraron los responsables de Siadeco. Así, los datos revelan que «el nivel de precariedad de los artistas es bastante mayor que en otros sectores industriales, ya que al 55% de ellos les llega menos del 20% de sus ingresos del trabajo creativo». Por todo ello, cabe destacar que el 90% de los creadores reconoció la «gran importancia» que tiene la Azoka en su actividad, sobre todo por su visibilidad. Un tercio de ellos (30,9%) son menores de 35 años.

En cuanto a la evolución de las ventas en los últimos 3 años, el 26% de los agentes encuestados explicó que en su caso habían aumentado; el 25% que había bajado; y el 21% que se había mantenido igual. El resto no tuvo la oportunidad de compararse al ser su primera vez en Durango. «Del análisis de los datos se puede concluir que la feria es una iniciativa con fiabilidad económica, ya que para casi la mitad de los encuestados las entradas se han mantenido o subido», apuntaron.

Temas

Durango

Bizkaia