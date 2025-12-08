Lleva una mochila con droga a un hotel en Vitoria, donde le roban, torturan y maniatan

Los gritos de dolor pusieron en alerta al personal del hotel, ubicado en un nuevo barrio de Vitoria. Al abrir la puerta de la habitación ... se toparon con un varón «maniatado y con la cara reventada». De inmediato alertaron a sanitarios y a la Ertzaintza, cuerpo que mantiene abierta una investigación.

Este altercado sucedió entre la noche del jueves 27 de noviembre y la madrugada del viernes 28. Según ha sabido este periódico de fuentes de la Policía autonómica, «todo apunta a un 'vuelco' de droga». ¿Qué significa ese término? Hace referencia al robo de sustancias estupefacientes entre traficantes. Una delincuencia que contadas veces aflora a la esfera pública.

El agredido sólo contó que fue «contratado» para transportar una mochila hasta una habitación concreta del hotel. Negó conocer su contenido. «Creemos que era cocaína o 'speed'», desliza una ertzaina conocedora de la investigación abierta. Cuando tocó la puerta, un desconocido le recibió. Al parecer, con muy buenas maneras. Sin embargo, a los pocos segundos salió del baño un segundo individuo. Varias fuentes aseguran que iba «armado con una pistola o un revólver».

A partir de ahí, presuntamente le molieron a palos hasta dejarle semiinconsciente. Ya reducido, fue maniatado. Cuando recuperó la consciencia ya no quedaba rastro de sus agresores.

Otros 'vuelcos' en Álava Octubre de 2024 Asalto a un piso de Adurza para llevarse una cantidad indeterminada de 'speed'. Un varón herido en el muslo por una puñalada.

Septiembre de 2024 Desconocidos asaltan a unos productores de marihuana en el valle de Ayala. Les roban «60 kilos».

8 de enero de 2014 Ataque a una vivienda-almacén de la calle Manuel Iradier. Sustraen «varios kilos de cocaína».

23 de septiembre de 2014 Uno de los primeros 'vuelcos' de marihuana documentados en Álava.

Asustado, comenzó a vociferar y pedir ayuda. Pronto le auxiliaron trabajadores del hotel, quienes dieron la voz de alarma sobre su aparición. De momento, ni el estudio de las cámaras de seguridad del establecimiento ni las pesquisas sobre las identidades dadas por la persona que reservó la habitación han dado fruto alguno.

Con chalecos policiales

Este 'vuelco' es de los pocos que han trascendido en Vitoria, pese a que «son más habituales de lo que pensamos», aseguran agentes especializados sondeados. Los afectados no denuncian por razones obvias. En octubre de 2024, por ejemplo, desconocidos asaltaron un piso-almacén de 'speed' en Adurza. El guardián de la casa recibió una cuchillada en el muslo. Los atacantes, según ha sabido este periódico, «pertenecen a un grupo establecido en la ciudad que ya ha dado otros golpes similares». Suelen reunirse en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses.

Un mes antes, delincuentes habituales culminaron semanas de seguimientos a productores de marihuana establecidos en un polígono del valle de Ayala. Cortaron el paso a dos de ellos tras salir en coche de su invernadero con «60 kilos de marihuana recién recogidos». Eran cuatro atacantes y vestían chalecos policiales para dar el pego.

Se emplearon con «extrema violencia», deslizan fuentes conocedoras del asalto. Tampoco hubo denuncia alguna. Horas después ya habían vendido el botín a un comerciante establecido en Vitoria quien, a su vez, acabaría mandándolo «a Reino Unido». Allí, el kilo de marihuana cuadruplica su valor. Celebraron su acción «en un bar de Aranbizkarra y en un club de alterne», comparte su entorno. Uno de esos supuestos ladrones entró meses después en prisión por otro asunto. El resto «sigue» en la ciudad.

Los 'vuelcos' de marihuana son los más habituales. «Es más fácil robar una cosecha en horas que pasar meses cuidando una plantación», aclaran ertzainas y policías locales. En 2014 ocurrió uno de los primeros robos de esta sustancia de los que se tuvo conocimiento en Álava. La videovigilancia de un invernadero clandestino de la Llanada captó a dos jóvenes con plantas recién cortadas.