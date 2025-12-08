El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Intervención de la Ertzaintza en una calle de Vitoria. Igor Aizpuru

Lleva una mochila con droga a un hotel en Vitoria, donde le roban, torturan y maniatan

Los empleados dan la voz de alarma tras encontrar malherido al supuesto traficante. La Ertzaintza busca a los autores de lo que se denomina 'vuelco'

David González

David González

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:52

Comenta

Los gritos de dolor pusieron en alerta al personal del hotel, ubicado en un nuevo barrio de Vitoria. Al abrir la puerta de la habitación ... se toparon con un varón «maniatado y con la cara reventada». De inmediato alertaron a sanitarios y a la Ertzaintza, cuerpo que mantiene abierta una investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

