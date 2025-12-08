Pablo Laso negocia su fichaje por el Anadolu Efes El técnico vitoriano, en busca de una nueva etapa tras su salida del Baskonia, es el principal candidato para tomar las riendas del conjunto turco

Iván Benito Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:05 | Actualizado 12:30h. Comenta Compartir

El Anadolu Efes está sin entrenador desde que el día 27 de noviembre destituyera a Igor Kokoskov. El conjunto turco ha sondeado a varios técnicos como sustituto, entre ellos un Pablo Laso que en estos momentos parece ser el principal candidato. Según ha avanzado el medio Basketnews, el técnico vitoriano negocia su fichaje por el cuadro de Estambul para iniciar una nueva etapa en la Euroliga.

Solo unos meses después de su salida del Baskonia, Laso está en disposición de tomar las riendas de un equipo lastrado por las lesiones en este inicio de curso pero con un gran potencial de plantilla y económico. El Efes se encuentra empatado en el puesto 14 de la Euroliga con cinco victorias en 14 partidos, las mismas que el conjunto azulgrana, mientras que en liga también está acusando las bajas y suma cuatro derrotas.

Una de sus principales carencias está en el juego interior. Poirier aún no ha debutado en lo que va de curso, Papagiannis se lesionó de gravedad y, como le ocurre al Baskonia, aún no han encontrado un pívot en el mercado, pese a contar con mucho más prespuesto. También están lesionados los bases Shane Larkin y PJ. Dozier, y Beaubois se ha perdido varios encuentros.

El conjunto de la parte europea de Estambul ha sondeado también a los técnicos como Ioannis Sfairopoulos, en el paro tras ser cesado en el Estrella Roja tras dos jornadas de Euroliga, y Álex Mumbrú, ahora seleccionador de Alemania. Pero Laso parece imponerse en la terna. Si fructifera el fichaje, su regreso a Vitoria tendrá que esperar. El Efes ha sido una de las víctimas del Kosner Baskonia en su racha de siete victorias como local, con lo que ya no se medirán en el Buesa Arena hasta un hipotético duelo de play in o play off o al curso siguiente. Sería el cuarto equipo de Euroliga de Laso tras su paso triunfal en el Real Madrid y sus posteriores aventuras en el Bayern y el Baskonia.