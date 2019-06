Los 10 mejores videojuegos del E3 2019 Watch Dogs Legion Nintendo se corona en la feria por excelencia del ocio electrónico JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 13 junio 2019, 12:08

Se vaticinaba la penúltima edición de la Electronic Entertainment Expo, dado el desinterés de gigantes de la industria como Sony. Aunque no haya llegado la sangre al río, lo cierto es que la gran feria del videojuego culmina una de las ediciones más transitorias que recordamos.

Sin las nuevas máquinas de PlayStation y Xbox sobre la mesa (más allá de especificaciones vacuas), los usuarios de medio mundo han tenido que conformarse con tráilers de anuncio escasos en gameplay; títulos que en la mayoría de casos recibiremos en el primer trimestre del año próximo, ajenos a la tradicional campaña navideña.

Por cantidad y repercusión de anuncios, Nintendo ha resultado clara triunfadora; por detrás de una Microsoft que sigue a pico y pala en el refuerzo de su (atractivo) ecosistema. Y es que los de Redmond siguen teniendo la asignatura de pendiente de sorprender en materia de exclusivas. A la espera de unos previsibles ases bajo la manga, como decíamos, los de Kioto configuraron un catálogo de excepción para Nintendo Switch.

La consola híbrida apuesta por franquicias de peso como The Legend of Zelda o Animal Crossing para el curso 2019/2020, las cuales están representadas en nuestra selección con los desarrollos imprescindibles del E3 (al menos en lo que a sus premisas respecta).

Watch Dogs Legion

(6 de marzo de 2020; PS4, Xbox One, PC y Stadia)

La mentada falta de gameplay, seguramente, hizo que lo proyectado por Ubisoft nos atrapase más si cabe. Por si la idea de una Londres distópica (post-Brexit) no fuese lo suficientemente tentadora, la tercera iteración de Watch Dogs nos permitirá tomar el control de cualquier personaje sobre el mapa: desde un periodista en horas bajas a una jubilada con ganas de acción. Las posibilidades parecen ilimitadas.

Gears 5

(10 de septiembre; Xbox One y PC)

Lo que se antojaba una continuación poco transgresora ha resultado una exclusiva de peso para la sobremesa de Microsoft. Un paso adelante en cuanto a brío técnico y variedad de escenarios, que además potenciará la faceta multijugador con nuevas modalidades. La guinda llega con su disponibilidad de lanzamiento en Xbox Game Pass Ultimate, la conveniente suscripción anunciada por los de Redmond.

Halo Infinite

(Navidad de 2020; Xbox One, PC y 'Project Scarlett')

Lo nuevo del Jefe Maestro será título de lanzamiento para la nueva consola de Microsoft. 343 Industries tomó buena nota de los errores cometidos en 'Halo 5' (como una trama accesoria y unos valores de producción poco acordes) y promete remendarlos con una iteración a la altura de la trilogía original. A ello apunta el nuevo tráiler, capaz de emocionar a los incondicionales más desencantados.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (II)

(Sin fecha; Nintendo Switch)

Para muchos, el anuncio con mayúsculas del E3 2019 ha sido la confirmación de una secuela para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una de las entregas más ambiciosas de la franquicia. Aunque han trascendido pocos detalles, sabemos que Link y Zelda transitarán una Hyrule mucho más lúgubre (al estilo de 'Majora's Mask' respecto a 'Ocarina of Time').

Cyberpunk 2077

(16 de abril de 2020; PS4, Xbox One y PC)

La feria sí ha puesto fecha a lo nuevo de CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 se ambienta en Night City, una megalópilis obsesionada con el poder, el glamur y la modificación corporal. Allí nos encontraremos con el mismísimo Keanu Reeves, bajo un mundo abierto impresionante en extensión y florituras visuales (ray-tracing mediante). Todo apunta a que los polacos volverán a redefinir el concepto de 'triple A'.

Marvel's Avengers

(15 de mayo de 2020; PS4, Xbox One, PC y Stadia)

Había mucha curiosidad en torno a la adaptación del Universo Cinematográfico Marvel. Máxime con Crystal Dynamics detrás, responsables de los últimos 'Tomb Raider'. El tráiler de anuncio deja entrever una jugabilidad espectacular, capaz de transmitir el poderío de Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor y la mismísima Viuda Negra. Además, nos llegará libre de microtransacciones.

12 Minutes

(2020; Xbox One y PC)

Entre tanto desarrollo multitudinario, que un juego independiente capte la atención de prensa y usuarios resulta harto meritorio. Así ha ocurrido con '12 Minutes', thriller donde encarnamos a un hombre atrapado en un bucle temporal. Sus inspiraciones resultan tanto o más interesantes: Annapurna Interactive promete conjugar el suspense de 'El Resplandor' con el ambiente claustrofóbico de 'Memento'.

Animal Crossing: New Horizons

(20 de marzo de 2020; Nintendo Switch)

Hay quien recela de Animal Crossing por su estética colorista y sus mecánicas desenfadadas... al menos hasta que le dedican unos minutos y éstos acaban convirtiéndose en horas. Amén de los gráficos en alta definición (por vez primera en la serie), 'New Horizons' nos ha encandilado por las partidas a 8 jugadores simultáneos y el asentarnos en islas desiertas, donde dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Final Fantasy VII Remake

(3 de marzo de 2020; PS4)

Nunca una fecha de lanzamiento había despertado tanta expectación. El remake de Final Fantasy VII fue anunciado a bombo y platillo en 2015, atravesando su desarrollo cuantiosas dificultades desde entonces. El último tráiler, sin embargo, ha desterrado cualquier preocupación: aguarda una puesta al día colosal, que ningún videojugador debería estar dispuesto a perderse.

Gods & Monsters

(25 de febrero de 2020; Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PC y Stadia)

Cerramos con una de las pocas propiedades intelectuales inéditas anunciadas en Los Ángeles. Los responsables de Assassin's Creed Odyssey llevan tiempo trabajando en una aventura de acción ambientada en la mitología clásica, mediante un estilo gráfico pictórico. Hay quien lo ha interpretado como la respuesta de Ubisoft a The Legend of Zelda. Sea como fuere, morimos de ganas por controlar a su protagonista.