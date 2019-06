E3 2019 La Leyenda de Zelda continúa en Nintendo Switch The Legend of Zelda: Link's Awakening Luigi's Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons y los nuevos Pokémon, también protagonistas del 'Nintendo Direct E3 2019' JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 11 junio 2019, 20:01

Era la última de las retransmisiones previstas con motivo de la Electronic Entertainment Expo, feria por antonomasia del videojuego. No ha decepcionado. La multinacional japonesa Nintendo ha mostrado infinidad de títulos previstos para su consola híbrida (al tiempo que confirmaba la defunción de su portátil estereoscópica), entre ellos el esperado remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Como ocurrió en el original de Game Boy, Link volverá a naufrugar en la isla de Koholint, donde transitará intrincadas mazmorras para hacer frente a sus jefes y, así, agenciarse una serie de instrumentos mágicos. ¿El fin último? Despertar al Pájaro del Viento... signifique lo que signifique. El juego se lanzará el próximo 20 de septiembre.

El otro gran anuncio en torno a la Leyenda de Zelda fue la confirmación de una secuela para 'Breath of the Wild', una de las iteraciones más aclamadas de la serie. No se han revelado detalles, si bien el tráiler de anuncio vaticina un desarrollo de tono lúgubre, al estilo de 'The Legend of Zelda: Majora's Mask'.

Como lanzamiento anecdótico, los de Kioto listaron también 'Cadence of Hyrule', crossover con el aplaudido 'Crypt of the NecroDancer', donde los combates han de afrontarse al ritmo de la música (siempre que pretendamos salir victoriosos). Estará disponible en Nintendo eShop la madrugada del 12 al 13 de junio.

Hermanos cobardes, islas remotas, dragones y asesinos

En la variedad está el gusto, que suele decirse, y lo cierto es que Nintendo Switch alberga un catálogo acorde a todas las preferencias. Acompañamos los vídeos y descripciones oficiales de cada uno de los títulos mentados durante el Nintendo Direct:

●Pokémon Espada y Pokémon Escudo: «Hay una nueva generación de Pokémon en camino para la consola Nintendo Switch. Conviértete en Entrenador Pokémon y embárcate en una nueva aventura en la región de Galar para desvelar el misterio que rodea a los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta. Explora el área salvaje, un vasto territorio por el que los Pokémon deambulan y donde el jugador puede mover libremente la cámara. Y participa en combates contra Pokémon gigantes súper fuertes en las Incursiones Dinamax. El lanzamiento de ambos juegos está previsto para el 15 de noviembre».

● Luigi's Mansion 3: «Luigi se prepara para vivir unas vacaciones de ensueño con Mario y sus amigos. Sin embargo, el sueño se convierte enseguida en una pesadilla espeluznante. Luigi contará de nuevo con la ayuda del profesor Fesor; nuestro héroe reacio y cobardica deberá recorrer de arriba abajo los pisos de un misterioso hotel que serán completamente diferentes entre sí. Gracias a la mejorada Succionaentes GOM-1L, Luigi podrá golpear a los fantasmas y que queden a su merced o llamar a Gomiluigi, una copia de color verde de él mismo, para que le ayude a superar obstáculos insalvables en solitario. Por otro lado, la torre de los desafíos permite jugar en línea o de manera local con hasta otros siete jugadores en cuatro consolas Nintendo Switch (se requieren copias adicionales del juego). El lanzamiento del juego está previsto para 2019».

● Animal Crossing: New Horizons: «En esta nueva entrega, los jugadores participarán en el ultraexclusivo Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc. y disfrutarán de una vida placentera repleta de creatividad, encanto y libertad, en la que también tendrán que dar el callo para sacarle el máximo partido. Los jugadores podrán recoger materiales para crear todo tipo de cosas: desde herramientas hasta objetos para hacerles la vida más cómoda, y levantarán un hogar que podrán decorar a su gusto y en el que la línea entre el interior y el exterior se desdibujará por completo. El lanzamiento del juego está previsto para el 20 de marzo de 2020».

● Super Smash Bros. Ultimate: «Próximamente llegarán dos nuevos luchadores como contenido descargable de pago: se trata del Héroe de la serie DRAGON QUEST, que saldrá a la venta en verano, y el dúo formado por Banjo y Kazooie, que estará disponible en otoño».

● Marvel Ultimate Alliance 3: «The Black Order: Los jugadores crearán el equipo definitivo de superhéroes de Marvel con miembros de los Avengers, los Guardianes de la Galaxia, la Patrulla-X y muchos otros. Podrán aliarse con amigos para evitar la destrucción del universo a manos del enloquecido tirano cósmico Thanos y de sus despiadados señores de la guerra: la Orden Negra. Los jugadores también tendrán la oportunidad de ampliar la alianza definitiva con el pase de expansión de pago, que incluye contenido descargable de franquicias populares como los Cuatro Fantásticos, la Patrulla-X y Marvel Knights, y que estará disponible próximamente. El juego saldrá a la venta el 19 de julio».

● Fire Emblem: Three Houses: «Los jugadores encarnarán a un profesor que guiará a sus alumnos en los estudios y, asimismo, en combates tácticos por turnos al estilo de los juegos de rol, en los que no deberán bajar la guardia ni un momento. A medida que se desarrolla la historia, se declarará la guerra en la tierra de Fódlan, y el destino que aguarda a los jugadores dependerá en gran medida de la casa de la Academia de Oficiales que hayan elegido. Después de cinco años, antiguos amigos de distintas clases se reúnen en el campo de batalla... en bandos opuestos y enemigos. Esta entrega cuenta con la precisa mecánica de juego propia de la serie Fire Emblem. Los jugadores se pondrán al mando de un grupo de guerreros que podrán desplazar por un campo de batalla en forma de cuadrícula. Además, y por primera vez en la serie, también podrán asignar escuadrones de tropas para que apoyen a unidades individuales durante el combate. El juego estará disponible a partir del 26 de julio».

● Astral Chain: «En el nuevo juego de acción sinérgica de PlatinumGames, la última esperanza de la humanidad frente a una invasión de origen interdimensional es el arma viviente conocida como legión. Los jugadores encarnarán a un agente novato que forma parte de una unidad policial de élite, y aunarán fuerzas con su legión para resolver casos y salvar a la humanidad. Los jugadores podrán alternar entre distintas legiones al momento para cambiar de estilo de combate y ejecutar combinaciones espectaculares. A medida que hagan frente a las quimeras que están invadiendo el mundo, los jugadores también interactuarán con los ciudadanos, interrogarán a sospechosos y formarán equipo con otros miembros de la unidad de policía para aclarar distintos misterios. Además, también habrá disponible en Europa un edición de coleccionista del juego: contiene un libro de ilustraciones de 152 páginas, una lámina Shikishi con una ilustración de Masakazu Katsura, encargado del diseño de personajes, y un CD con la banda sonora; todo ello vendrá incluido dentro de una caja de gran calidad. El lanzamiento del juego está previsto para el 30 de agosto».

● Daemon X Machina: «Los jugadores defenderán el planeta de la temible amenaza de una inteligencia artificial corrompida poniéndose a los mandos de un Arsenal, un traje de combate mecánico que puede personalizarse por completo. Podrán equipar el Arsenal con una amplia variedad de armas, arrebatárselas a los Arsenals caídos en combate y cambiarlas sobre la marcha para hacer frente a los ataques enemigos que pretenden desencadenar el fin del mundo. El lanzamiento del juego está previsto para el 13 de septiembre».

● Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido: «La legendaria serie de juegos de rol que ha definido el género regresa con la versión definitiva de esta entrega aclamada por la crítica. Los jugadores se embarcarán en un épico viaje poniéndose en la piel del Luminario, el héroe escogido por Yggdrasil el árbol de mundo, para salvar la tierra de Erdrea de un destino terrible. La versión de Nintendo Switch incluye todo el contenido del juego original junto con nuevas historias de personajes, música orquestal, más monstruos en los que montar, misiones secundarias en mundos pasados de DRAGON QUEST y la posibilidad de alternar entre gráficos en HD o en 16 bit. Otras mejoras incluyen la opción de acelerar los combates y elegir entre voces en japonés o en inglés. El lanzamiento del juego está previsto para el 27 de septiembre».

● Dragon Quest Builders 2: «En este juego, los jugadores podrán construir un mundo de fantasía y defenderlo de los Hijos de Hargon. Esta aventura al estilo de los juegos de rol invita a los jugadores a explorar, realizar misiones y participar en desafiantes combates, mientras prueban distintas maneras de construir y crear. Además, podrán aunar fuerzas con hasta tres jugadores en la Isla del Despertar de manera local o en línea. El lanzamiento de la versión de prueba en Nintendo eShop está previsto para el 27 de junio; el lanzamiento de la versión completa del juego está previsto para el 12 de julio».

● The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: «Galardonado con más 250 premios al juego del año, The Witcher 3: Wild Hunt es una aventura en mundo abierto que se desarrolla en un universo de fantasía oscura. Los jugadores encarnarán a Geralt de Rivia, un mercenario y cazador de monstruos. La Complete Edition incluye todos los contenidos descargables disponibles para el juego, sin olvidar dos grandes extensiones de historia: Hearts of Stone y Blood and Wine. Es la oportunidad perfecta para que los jugadores descubran por primera vez esta aventura o vuelvan a revivirla... ¡en cualquier lado! El lanzamiento del juego está previsto para este año».

● Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020: «Los jugadores se unirán a Mario, Sonic y sus amigos en su mayor aventura hasta la fecha en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en exclusiva para Nintendo Switch. Competirán para hacerse con la medalla de oro en deportes repletos de acción, incluidos cuatro que se estrenan en Tokio 2020: skateboarding, kárate, surf y escalada deportiva. ¡Sin olvidarnos de deportes olímpicos clásicos! El lanzamiento del juego está previsto para noviembre».

● Cristal Oscuro: La era de la resistencia -Tactics: «La muy esperada serie de Netflix, Cristal Oscuro: La era de la resistencia, se convierte en un emocionante juego de estrategia. En Cristal Oscuro: La era de la Resistencia - Tactics, los fans se aventurarán en el mundo fantástico de Thra para revivir los eventos de la serie e incluso ir más allá. También conocerán a personajes inéditos y disfrutarán de nuevas historias y escenarios. El lanzamiento del juego está previsto para el cuarto trimestre del año».

● Trials of Mana: «Es una recreación en HD del tercer juego de la serie Mana, que salió originalmente a la venta en Japón con el título Seiken Densetsu 3. Se ha reconstruido el juego por completo con modernos gráficos en 3D. El lanzamiento del juego está previsto para principios de 2020».

● Collection of Mana: «Collection of Mana reúne los tres primeros títulos de la serie Mana en Nintendo Switch, en un paquete muy completo. Esta colección resulta esencial para los recién llegados a la serie que quieran jugar a estos clásicos por primera vez, y también para los jugadores más experimentados que quieran revivir buenos recuerdos en cualquier lado. La colección está disponible a partir de hoy».

● Contra Rogue Corps: «CONTRA ROGUE CORPS es un juego de disparos totalmente alocado, lleno de combates frenéticos y ultraviolentos. CONTRA ROGUE CORPS incluye un modo para un jugador y un modo multijugador, para pasarlo en grande en solitario o en compañía de amigos. El juego estará disponible a partir del 26 de septiembre».

● No More Heroes 3: «Travis Touchdown regresa a Santa Destroy tras 10 largos años de ausencia. Allí se encontrará con una metrópolis gigantesca levantada en una isla artificial mecida por las olas, y un misterioso objeto volante que flota sobre ella. La última entrega de la serie principial de No More Heroes... No More Heroes 3, estará disponible en 2020».

● Empire of Sin: «Empire of Sin sumerge a los jugadores en el corazón del despiadado mundo del crimen organizado del Chicago de los años 20, en pleno apogeo de la ley seca. Deberán timar, encandilar e intimidar al personal para llegar a lo más alto y evitar por todos los medios que les arrebaten el poder. En este juego inspirado en la serie negra, los jugadores se adentrarán en el mundo de pompa y glamour de loa locos años 20, mientras trabajan entre bambalinas en el crimen organizado. El lanzamiento del juego está previsto para primavera de 2020».

● Panzer Dragoon: Remake: «Esta nueva versión de Panzer Dragoon se mantiene fiel al juego original y cuenta con gráficos y controles mejorados que se adaptan al estilo de los juegos modernos. En un planeta lejano y solitario, los jugadores se encontrarán con dos dragones de tiempos antiguos que acaban de despertar. Con una pistola mortífera que pertenece a un pasado remoto y con la ayuda de un dragón blindado de color azul, los jugadores deberán cumplir su destino y evitar por todos los medios que el dragón prototipo llegue a la torre... o morir en el intento. El lanzamiento del juego está previsto para este invierno».

● Resident Evil 5 y Resident Evil 6: Sendas entregas de la franquicia survival horror llegarán a la consola híbrida este otoño. Se sumarán así a los ya disponibles 'Resident Evil', 'Resident Evil 0' y 'Resident Evil 6'.

Nintendo cerró la presentación con esta ristra de lanzamientos adicionales, a manos de terceras compañía:

● Dead by Daylight, de Behaviour Interactive Inc. / Koch Media (Otoño)

● Stranger Things 3: The Game, de Netflix / BonusXP (4 de julio)

● Spyro Reignited Trilogy, de Activision Publishing, Inc. (3 de septiembre)

● Just Dance 2020, de Ubisoft (5 de noviembre)

● New Super Lucky's Tale, de Playful Studios (Otoño)

● Minecraft: Dungeons, de Mojang Studios (Primavera de 2020)

● Ni No Kuni Remastered: La ira de la bruja blanca, de LEVEL-5 / Engine Software (20 de septiembre)

● Catan, de Asmodee Digital (20 de junio)

● The Sinking City , de Frogwares (Otoño)

● Alien: Isolation, de SEGA Europe Limited (2019)

● Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry (Próximamente)

● FINAL FANTASY: Crystal Chronicles Remastered, de SQUARE ENIX, Inc. (Este invierno)

● Dauntless, de Phoenix Labs (Finales de 2019)

● Wolfenstein: Youngblood, de Bethesda Softworks (26 de julio)

● DOOM Eternal, de Bethesda Softworks (Próximamente)

● The Elder Scrolls: Blades, de Bethesda Softworks (Otoño)