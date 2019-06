'Watch Dogs: Legion', un videojuego ambientado en la Londres post Brexit

La conferencia de Ubisoft con motivo de la gran feria del videojuego (Electronic Entertainment Expo, a celebrarse estos días en Los Ángeles) materializó todas y cada una de las filtraciones publicadas durante la última semana. Así, la retransmisión comenzó con el anuncio de 'Watch Dogs: Legion', tercera entrega de la franquicia sobre piratas informáticos y ciberdelincuencia.

Disponible el 6 de marzo de 2020 para Xbox One, PlayStation 4, Stadia y compatibles, 'Legion' se ambienta en una Londres post-Brexit, convertida en Estado vigilante y opresor: «empresas militares privadas controlan las calles y un sindicato del crimen persigue a los más vulnerables». Como jugadores, deberemos conformar una resistencia que luche contra el surgimiento de un régimen autoritario.

La mayor particularidad del juego será el control de cualquier personaje a nuestro alrededor, ya que unas cuantas balas bastan para enviarnos al otro barrio de forma permanente. En palabras del estudio responsable (Ubisoft Toronto): «Todo ciudadano londinense de este mundo abierto está perfectamente simulado, con una vida coherente y un pasado, de forma que los jugadores pueden reclutar a cualquier ciudadano en su equipo. Sea un agente del MI5, un boxeador de la calle, un brillante hacker, un competidor de carreras ilegales, una estrella emergente del fútbol o un famoso influencer, cualquiera puede unirse a la resistencia y convertirse en el héroe de la historia».

Además, cada personaje tendrá rasgos de jugabilidad únicos, basados en su perfil: «Una vez que se unan al equipo, los jugadores eligen su clase, los suben de nivel y desbloquean nuevas habilidades y mejoras. Pueden cambiar fácilmente de uno a otro, y enfrentarse a los desafíos del juego como quieran, utilizando hackeo y drones, sigilo, ataques cuerpo a cuerpo y combate, letal o no».

Watch Dogs: Legion también permitirá conformar equipos en línea o aliarnos con amigos en un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, cuyo progreso se compartirá con la campaña en solitario.

Tom Clancy, protagonista del Ubi E3 2019

Aunque la editora gala introdujo nuevas propiedades intelectuales, el grueso de su evento se centró en la serie Tom Clancy's, con Ghost Recon, Rainbox Six y The Division como franquicias por excelencia. Enumeramos todos los anuncios a continuación:

● Gods & Monsters: Desarrollado por Ubisoft Quebec, Gods & Monsters es «un juego de aventuras en mundo abierto que hace gala de un estilo artístico pictórico, y que llevará a los jugadores a un universo de fantasía en el que usarán habilidades divinas para derrotar a famosas bestias mitológicas y salvar a los dioses griegos». Llegará a Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PC y Stadia el 25 de febrero de 2020.

● Roller Champions: Un trepidante PvP sobre ruedas: «Dos equipos de tres jugadores cada uno se enfrentan entre ellos en estadios de todo el mundo animados por multitudes de fans, mientras consiguen el balón, lo pasan, esquivan y embisten a los oponentes para marcar en el aro iluminado que hay sobre la pista». Se lanzará a comienzos de 2020 como free-to-play.

● Tom Clancy's Rainbox Six Quarantine: A manos de Ubisoft Montreal, Quarantine está ambientado en un futuro cercano del universo Rainbow Six: «Los agentes deberán enfrentarse a una cepa mutada muy letal de un parásito alienígena que infecta a los seres humanos y su entorno». Estará disponible a principios de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

● Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Presentado semanas antes del E3, el juego tendrá una beta del 5 al 8 de septiembre. Ubisoft también anunció el programa 'Compañía Delta de Ghost Recon' (GRDC), que recompensará «la pasión y la creatividad de los miembros de la comunidad con contenido especial y charlas con el estudio de desarrollo principal». Breakpoint llegará el 4 de octubre a PS4, Xbox One, Stadia y PC.

● Just Dance 2020: Just Dance celebra su décimo aniversario con 'Just Dance 2020', que trae consigo 40 nuevas canciones (entre ellas 'Con Calma' de Daddy Yankee Ft. Snow y 'Kill This Love' de BLACKPINK). Lo recibiremos el 5 de noviembre para Wii, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia.

● Tom Clancy's Elite Squad: Un RPG free-to-play para móviles, basado en los universos de Ghost Recon, Splinter Cell, The Division y Rainbow Six: «Incluye intensas batallas PvP y un emocionante modo campaña con una historia única de Tom Clancy».

● Tom Clancy's The Division 2: Sus responsables concretaron tres episodios de contenido post-lanzamiento, cada cual con nuevas zonas, modalidades y recompensas. Además, se anunció la gratuidad del juego para todos los usuarios (del 13 al 16 de junio) y el rodaje de una película en colaboración con Netflix.

● Tom Clancy's Rainbos Six Siege: Operation Phantom Sight: La expansión 'Operación Phantom Sight' introduce a dos nuevos agentes: Nøkk, de las fuerzas especiales danesas, y Warden, un veterano del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ya está disponible para PS4, Xbox One y compatibles.

● For Honor: El evento 'Sombras del Hitokiri' puede jugarse hasta el 27 de junio: «Gira en torno a los recientemente añadidos Hitokiri, guerreros fantasma que han perdido toda fe en la humanidad, y dispondrá por tiempo limitado de un nuevo modo de juego ('Avalancha de almas'); nuevas opciones de personalización; recompensas exclusivas del evento y mucho más».

● UPlay +: Ubisoft anunció su propio servicio de suscripción para PC, 'UPlay +' (disponible el 3 de septiembre). Por 14,99 euros mensuales tendremos acceso a una colección de más de 100 juegos, incluyéndose todas las expansiones y novedades (el mismo día de su lanzamiento). UPlay + también llegará a Stadia, en algún momento de 2020.

● Brawlhalla: Los protagonistas de 'Hora de aventuras' (Finn, Jake y la Princesa Chicle) llegan a Brawlhalla. El juego gratuito de combates y plataformas supera ya los 25 millones de jugadores en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.