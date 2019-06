PlayStation 5: todo lo que sabemos sobre la nueva consola de Sony Diseño conceptual de PS5 La máquina llegará al mercado el año que viene a un precio «atractivo» JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 3 junio 2019, 09:56

Por vez primera, Sony no estará presente en la Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles, considerada la gran feria del videojuego. La multinacional japonesa prefiere esparcir sus novedades, más que concentrarlas en un evento muy competitivo desde el punto de vista mediático. De ahí las retransmisiones 'State of Play', que bien podrían albergar el anuncio de la inminente PlayStation 5.

No son pocos los detalles revelados en torno a la nueva sobremesa (la mayoría en el contexto de una entrevista exclusiva), si bien aún tardaremos en conocer su diseño, especificaciones completas, precio, fecha y títulos de lanzamiento. Hasta entonces, hemos recopilado todo cuanto se sabe de una máquina obligada a revalidar el éxito de su predecesora.

Preparada para el 8K

Con los televisores 4K aún pungando por entrar en los salones de medio mundo, los fabricantes se empeñan en un nuevo (y arriesgado) salto de gigante: el de la resolución 8K. Más allá de las próximas Olimpiadas japonesas, la carestía de contenidos y el precio desorbitado de los primeros paneles lastrarán el avance de la tecnología. Con todo, Sony quiere que su próxima consola nazca preparada.

Al menos, para la reproducción multimedia a dicha resolución, optándose por el reescalado en los juegos más ambiciosos. Por boca de Mark Cerny (máximo responsable del hardware), sabemos que integrá un procesador AMD Ryzen de tercera generación y 8 núcleos, con arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros. Por su parte, el chip dedicado al rendimiento gráfico será una versión de la gama Navi Radeon, diseñada ex profeso.

De todo lo anterior se intuye un salto de potencia considerable respecto a PlayStation 4 Pro y la compatibilidad con la llamada tecnología de 'trazado de rayos'. Esta permitirá unos efectos de iluminación dignos de las grandes superproducciones de Hollywood.

Compatible con PS4

Muchos se sorprendieron al saber que PS4 no era compatible con los títulos de su predecesora, dada la diferencia insalvable de arquitectura entre ambas máquinas. Sony se justificó diciendo que la retrocompatibilidad era cosa del pasado y que apenas interesaba a unos pocos. Mientras, Microsoft incidió en los catálogos de Xbox y Xbox 360 respecto a su malograda Xbox One, lo que le valió el aplauso unánime.

Así las cosas, los japoneses se han visto obligados a corregir su error: los 100 millones de usuarios de PlayStation 4 podrán ejecutar su colección de juegos en la nueva consola. De hecho, los últimos días han surgido informaciones aún más jugosas: PS5 se aproximaría también a la PlayStation original, PlayStation 2 y PlayStation 3, gracias a un software de emulación en desarrollo.

Finalmente, sobre el visor PlayStation VR, Cerny ha asegurado que podremos usarlo con PS5. Si esto implicará algún tipo de mejora gráfica está por ver; como el lanzamiento de una revisión.

El fin de los tiempos de carga

Aún resuenan las voces en contra de la primera Xbox, cuando Microsoft decidió integrarle un disco duro: «¡Quieren convertir las consolas en ordenadores!». Hoy día lo damos como normal, incluyéndose la obligatoriedad de instalar cada juego. Nos alegramos, de hecho, cuando se anuncian modelos con mayor capacidad de almacenamiento.

Lo anterior debería habernos llevado a tiempos de carga mucho menores. Debería. ¿Por qué no recurrir a los llamados discos duros de estado sólido (SSD)? Convertidos en estándar del 'PC gaming', ofrecen velocidades de lectura y escritura mucho mayores, a lo que Sony sacará partido en su nueva consola. Cerny ya lo ha demostrado con 'Marvel's Spider-Man', donde la función de viaje rápido se reduce de 15 a 0,8 segundos en el kit de desarrollo de PlayStation 5.

La importancia del sonido

Otro aspecto descuidado por los fabricantes de consolas es el sonido. Disfrutamos de efectos visuales sin parangón, de colorido vibrante y a máxima nitidez; tan sólo recientemente hemos empezado a hablar de tecnologías como Dolby Atmos (sonido envolvente en 360 grados), compatible con las últimas consolas de Microsoft.

Sony dará un paso más en esta dirección, al incluir un chip de audio tridimensional que nos sumergirá más (si cabe) en los juegos. «Especialmente con el uso de auriculares», prometió Cerny a Wired.

Lanzamientos entre dos aguas

Desconocemos cuáles serán los primeros juegos exclusivos para PS5, pero resulta lógico (y así se ha confirmado) que los últimos lanzamientos de PS4 lleguen también a su hermana mayor. Se habló de 'Death Stranding', la nueva superproducción de Hideo Kojima, con lanzamiento previsto el 8 de noviembre. Sabiendo que su versión para PC irrumpirá meses después (con numerosas mejoras gráficas bajo el brazo), no extrañaría que viésemos una edición 'definitiva' para la quinta PlayStation.

Estas versiones deluxe resultan de lo más útil a nivel comercial: por comparación, demuestran a los usuarios qué bondades gráficas están perdiéndose al no dar el salto generacional. Otra exclusiva firme candidata es, sin duda, 'The Last of Us 2', que muchos vaticinan el canto del cisne de PlayStation 4.

Streaming en la nube

La nube. Es tema de conversación en la industria y no por nada: la mayoría de compañías pugnan por convertirse en el 'Netflix' del videojuego, ofreciendo sus catálogos por streaming (previa cuota de suscripción mensual). Esto implica una infraestructura de servidores competente y considerable, esparcida alrededor del globo para garantizar un retardo mínimo. Y es que no es lo mismo ver una serie que pulsar botones y que nuestra interacción se refleje en pantalla de forma simultánea.

Google (Stadia), Electronic Arts (Project Atlas), Nvidia (GeForce Now), Microsoft (Project xCloud) y la propia Sony (PlayStation Now) trabajan en dar con la tecla. Tal así que los japoneses y los de Redmond firmaron un acuerdo histórico hará unas semanas, por el que PlayStation 5 se beneficiará de la plataforma Microsoft Azure.

En términos prácticos y según la última patente de Sony, podríamos iniciar una partida en PS5 de forma remota, a través de nuestro smartphone, tablet u ordenador. Otra posibilidad es la de jugar con la nueva consola sin necesidad de adquirirla, a través del mentado PlayStation Now.

Un precio 'razonable'

El mayor golpe de efecto de PlayStation 4 fue lanzarse cien euros más barata que Xbox One (a 399 euros). ¿Se repetirá la jugada? Sony ha manifestado que PS5 tendrá un precio «muy competente en relación a su vanguardia tecnológica», pero todo lo anteriormente descrito invita a pensar en una cifra base de 499 euros.

A este respecto, Microsoft podría tomar la delantera, ya que su próxima consola se comercializaría en dos modelos: uno con especificaciones técnicas superiores a las de PlayStation 5 y otro dirigido a los bolsillos menos pudientes (ligeramente por debajo de Xbox One X en capacidad de procesamiento).

No antes de abril

Es la pregunta que todos se hacen: ¿cuándo se venderá PS5? ¿compensa hacerse con una PS4 en estos momentos? Sony ha confirmado que la consola llegará el próximo año fiscal, por lo que nunca antes del 31 de marzo.

Con todo, los analistas coinciden en que su lanzamiento se producirá cuando es habitual: al borde de la campaña navideña de 2020 (entre octubre y noviembre). Como indicativo, señalar que los primeros kits de desarrollo se remitieron hace un año, tanto a estudios externos como propietarios.