Microsoft anuncia Xbox Scarlett, su nueva consola Media briefing de Xbox en el E3 2019 Los de Redmond mostraron 60 juegos en su conferencia de la Electronic Entertainment Expo JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 10 junio 2019, 10:46

Tal y como estaba previsto, Microsoft aprovechó su conferencia de prensa de la Electronic Entertainment Expo (E3, la mayor feria del videojuego que se celebra estos días en Los Ángeles) para anunciar su próxima consola de sobremesa.

Apodada en clave 'Project Scarlett', la sucesora de Xbox One equipara muchas de las especificaciones anunciadas por Sony respecto a PlayStation 5, como la compatibilidad con gráficos a resolución 8K y una tasa de frames dinámica, hasta los 120 frames por segundo. En palabras de la multinacional: «Project Scarlett llevará a un nuevo nivel la potencia, velocidad y rendimiento en consolas. Con un procesador AMD hecho a medida, memoria GDDR6 de alto ancho de banda y un disco duro sólido (SSD) de nueva generación, Scarlett dará a los desarrolladores la potencia que necesitan para plasmar sus visiones creativas».

Cuatro veces más potente que Xbox One X, la nueva consola será compatible con «miles de juegos» de la Xbox original y Xbox 360, además de todo el catálogo de Xbox One. Su lanzamiento está previsto durante la campaña navideña de 2020, sin que se aludiese al precio. Tampoco a los rumores sobre una versión más económica, con especificaciones técnicas rebajadas y centrada en el streaming de juegos mediante la nube.

A este último respecto, Phil Spencer (mandamás de la división Xbox) ofreció nuevos detalles sobre Project xCloud. Dicha tecnología permitirá el juego al instante y sin descargas en consolas, ordenadores, televisores, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes. De hecho, gracias a la infraestructura en la nube de Microsoft (Azure), las actuales Xbox One y Scarlett funcionarán como servidores: podremos iniciarlas de forma remota y ejecutar nuestra librería de juegos en cualquiera de los dispositivos mentados.

Es previsible que Project xCloud acabe integrándose en la plataforma de suscripción de Microsoft, Xbox Game Pass, por la que accedemos a un centenar de juegos cambiantes mes a mes. Así, podremos descargarlos a nuestro disco duro o lanzarlos por streaming, como ocurre en PlayStation Now y (próximamente) Google Stadia. La llegada de Game Pass a PC fue otro anuncio estrella de la prsentación: «Xbox Game Pass para PC está diseñado específicamente para jugadores de PC con una biblioteca compuesta por más de 100 juegos de más de 75 desarrolladoras y editoras, incluidos títulos como 'Football Manager 2019', 'Imperator: Rome', 'Metro: Exodus' y las futuras superproducciones de Microsoft ('Gears 5', 'Battletoads', 'Bleeding Edge', 'The Outer Worlds', 'Ori and the Will of the Wisps'...)».

Otras nuevas clave fueron la adquisición de 'Double Fine', estudio comandado por el creador de Monkey Island (Tim Schafer) y la revisión del mando para jugadores profesionales de Microsoft. El 'Xbox Elite Wireless Controller Series 2' atesora 30 funciones nuevas y mejoradas como joysticks de tensión ajustable, empuñadura de goma envolvente, bloqueo de gatillos de alta sensibilidad más cortos y hasta 40 horas de batería recargable. Estará disponible el 4 de noviembre por 179,99 euros.

Halo Infinite entre una cartera de 60 juegos

El nuevo tráiler cinemático de 'Halo Infinite', próxima entrega de la icónica franquicia shooter, puso el cierre a un evento copado de juegos. Los enumeramos junto a sus vídeos y descripciones oficiales.

● Age of Empires: Definitive Edition: «Age of Empires II: Definitive Edition celebra el 20.º aniversario de uno de los juegos de estrategia más populares con sorprendentes gráficos 4K Ultra HD, una nueva banda sonora totalmente remasterizada y contenido nuevo, 'The Last Khans', con tres nuevas campañas y cuatro nuevas civilizaciones. Prepárate para desafiar a otros jugadores en línea con 35 civilizaciones diferentes en tu misión por dominar el mundo a lo largo de las edades. Elige tu camino hacia la grandeza con esta remasterización definitiva de uno de los juegos de estrategia más queridos de todos los tiempos. Age of Empires II: Definitive Edition se lanzará este otoño en PC con Windows 10, disponible en Microsoft Store, Steam y Xbox Game Pass para PC».

● Battletoads: «¡Vuelve Battletoads! Rare y Dlala Studios traen a Xbox el querido brawler con un estilo de animación único, acción salvaje de desplazamiento lateral y una jugabilidad enfocada al trabajo en equipo que es perfecta para el cooperativo de sofá. Los jugadores toman el control de Rash, Zitz y Pimple mientras se hacen camino a través de las hordas de enemigos y desatan un caos coreografiado para derrotar a su mayor enemigo hasta la fecha. Los fans pueden esperar una nueva aventura repleta de localizaciones, personajes inolvidables y sorprendentes desafíos jugables, todo ello con un gran énfasis en el juego cooperativo».

● Blair Witch: «De la mente creativa detrás del aclamado por la crítica Layers of Fear, experimenta de primera mano los estragos que el miedo puede provocar en la mente en una historia original basada en la leyenda de la Bruja de Blair. El título es un juego de terror psicológico en primera persona que estudia tus reacciones al peligro y al estrés. Tus miedos más oscuros se despertarán el 30 de agosto de 2019».

● Bleeding Edge: «Como el nuevo juego de Ninja Theory que es, Bleeding Edge ofrece una experiencia única que combina combates de acción en tercera persona y multijugador en línea por equipos. Elige a tu luchador, únete a un equipo de renegados poderosos que viven al margen de la sociedad y ejecuta potentes ataques para convertirte en una fuerza imparable contra tus enemigos. Congela enemigos, controla mentes, monta misiles y desata eléctricos solos de guitarra en un sistema de combate rápido pero estratégico que recompensa la técnica, saber elegir bien los momentos y el trabajo en equipo. El juego se encuentra en desarrollo para Xbox One y PC con Windows 10 como un título de Xbox Play Anywhere».

● Borderlands 2: La comandante Lilith y la lucha por Sanctuary: «Regresa el galardonado shooter-looter «Borderlands 2» con una nueva campaña descargable que prepara el terreno para «Borderlands 3». Lucha contra nuevos jefes, explora nuevas áreas, recoge nuevo botín y únete a Lilith y a los Invasores Carmesíes para enfrentarte a un villano trastornado que está empeñado en gobernar el planeta. ¡Instantáneamente sube tu nivel para saltar a la acción o persigue el nuevo nivel máximo de 80! Estará gratis para descargar hasta el 8 de julio para todos los poseedores de «Borderlands: Una Colección Muy Guapa», que está ahora disponible en Xbox Game Pass».

● Borderlands 3: «El padre de los shooter-looter regresa con tropecientas mil armas y una aventura llena de caos. Arrasa con enemigos y mundos en la piel de uno de los cuatro nuevos buscacámaras, los cazatesoros cabronazos más duros de Borderlands, cada uno con profundos árboles de habilidades y opciones de personalización. Juega solo o con amigos para eliminar adversarios dementes, hacerte con montones de botín y salvar tu hogar de la secta más cruel de la galaxia».

● CrossfireX: «Crossfire, un shooter en primera persona free-to-play y uno de los juegos de PC más jugados del mundo con 650 millones de jugadores, ha anunciado que debutará en consolas con su lanzamiento en Xbox One en 2020 bajo el nombre de CrossfireX y con nuevo contenido para los jugadores de consola. Desarrollado por el equipo Smilegate Entertainment en Seúl (Corea del Sur), los jugadores de Xbox pueden esperar una plataforma de experiencias ricas que incluyen una campaña para un jugador desarrollada en colaboración con Remedy Entertainment, battle royale, multijugador competitivo y contenido único para miembros de Xbox Game Pass».

● Cyberpunk 2077: «Una historia de acción y aventura de mundo abierto ambientada en Night City, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamur y la modificación corporal. Tu personaje es V, un mercenario que persigue un implante único que permite alcanzar la inmortalidad. Podrás personalizar las mejoras cibernéticas, las habilidades y el estilo de juego del personaje y explorar una vasta ciudad donde las decisiones que tomes darán forma a la historia y al mundo que te rodea». Lo nuevo CD Projekt Red llegará el 16 de abril de 2020.

● Dragon Ball Z: Kakarot: «Revive la historia de Goku. Más allá de las batallas épicas, experimenta la vida en el mundo de DRAGON BALL Z mientras luchas, pescas, comes y entrenas con Goku. Explora nuevas áreas y aventuras conforme avanzas en la historia y forjas poderosos lazos con otros héroes del universo de DRAGON BALL Z».

● Dying Light 2: «El último gran asentamiento humano existe dentro de un mundo implacable, infestado de zombis, sumergido en la edad oscura. Durante el día, bandidos, facciones y supervivientes hambrientos deambulan por las calles en busca de sobras o de alguien a quien quitárselas. Por la noche, los infectados se mueven libremente, evacuando sus escondites para aprovecharse de los vivos. Tu excepcional agilidad y tus brutales habilidades de combate te convierten en un poderoso aliado y en una valiosa mercancía. Puedes lograr cosas que nadie más puede. Entra en lugares que nadie más se atreve. Con tus habilidades únicas tienes el poder de ser un agente del cambio dentro de esta metrópolis en decadencia».

● Elden Ring: «Desarrollado por FromSoftware Inc. y Bandai Namco Entertainment Inc., 'ELDEN RING' es una aventura fantástica de rol y acción ambientada en un mundo creado por Hidetaka Miyazaki, creador de la influyente saga de videojuegos 'DARK SOULS', y George R. R. Martin, autor de la exitosa saga de libros de fantasía, 'Canción de Hielo y Fuego'. Peligro y descubrimiento acechan en cada esquina en el juego de FromSoftware más grande hasta la fecha».

● Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions: «La nueva expansión del galardonado 'Forza Horizon 4' te invita a vivir la experiencia definitiva de LEGO Speed Champions, llevada a la vida en el Festival Horizon. Explora un mundo temático de LEGO, descubre los desafíos de bloques de LEGO, como construir una casa de maestro constructor a medida que crece tu colección de bloques, y recopila y conduce nuevos y alucinantes coches de LEGO Speed Champions, como el McLaren Senna, el Ferrari F40 Competizione y el 1967 Mini Cooper S Rally. LEGO Speed Champions se lanzará a nivel mundial en Xbox One y PC con Windows 10 el 13 de junio de 2019 como una expansión de Xbox Play Anywhere. Además, estará disponible con un descuento del 10 % para miembros de Xbox Game Pass».

● Gears 5: «Gears 5 cuenta con cinco emocionantes modos, incluido Escape, un modo de cooperación agresivo y peligroso para tres jugadores en el que un escuadrón suicida debe trabajar en equipo para acabar con los enjambres enemigos desde dentro. Gears 5 se lanzará el 10 de septiembre de 2019 y estará disponible con acceso anticipado el 6 de septiembre para miembros de Xbox Game Pass Ultimate».

● Gears POP!: «Aúna los icónicos personajes de Gears con un bonito estilo Funko Pop!. El juego está siendo desarrollado en colaboración con Funko y se inspira en las figuras de vinilo coleccionables de Gears of War. Es la porción perfecta de caos móvil. Los seguidores ya pueden reservarlo en iOS y Android de cara a su lanzamiento a finales de verano».

● Halo Infinite: «El Jefe Maestro regresará en 2020 cuando Halo Infinite se lance en todo el mundo con Project Scarlett. Este próximo capítulo de la legendaria franquicia Halo de 343 Industries invita a los jugadores a unirse al venerable Jefe Maestro en una nueva aventura a medida que descubre los misterios que rodean a la aparición de 'The Pilot' y los desoladores restos de un anillo Halo. Halo Infinite está impulsado por el Slipspace Engine de nueva generación del estudio».

● LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: «Juega las nueve películas de la saga cinematográfica de Star Wars en un nuevo videojuego de LEGO como ningún otro. Los jugadores vivirán aventuras divertidas y disfrutarán del humor extravagante y de la libertad de introducirse de lleno en el universo de LEGO Star Wars como nunca antes. Con cientos de personajes y vehículos de todos los rincones de la galaxia, los jugadores pueden sumergirse en sus momentos favoritos de Star Wars de una forma completamente nueva, acompañada de la diversión de la marca LEGO que seguro que encantará a los jugadores de todas las edades».

● Microsoft Flight Simulator: «La última generación de nuestra franquicia más longeva, Microsoft Flight Simulator, llegará a Windows 10 con Xbox Game Pass en 2020 y, más tarde, a Xbox One. Microsoft Flight Simulator está específicamente diseñado para los amantes de los simuladores de vuelo, con el foco puesto en la autenticidad del vuelo y los entornos visualmente asombrosos. Con la renovación de nuestra tecnología, la estrecha colaboración con la comunidad y la búsqueda de las mejores asociaciones en el sector, nos proponemos ofrecer la mejor experiencia de simulación de vuelo».

● Minecraft Dungeon: «¡Llega un nuevo juego de aventuras y acción ambientado en el universo de Minecraft para Xbox One, PC con Windows 10, Nintendo Switch y PlayStation 4! Creado con el estilo clásico de los juegos de mazmorras, Minecraft Dungeons transporta a los jugadores a una misión épica repleta de nuevos personajes y entornos que descubrir en solitario o a través del multijugador cooperativo con grupos de hasta cuatro jugadores, incluido cooperativo de sofá en Xbox One. Minecraft Dungeons se estrenará en Xbox Game Pass en primavera de 2020».

● Ori and the Will of the Wisps: «Esperada secuela de Ori and the Blind Forest, el aclamado juego de plataformas y acción con más de 50 premios y nominaciones, y se lanzará el 11 de febrero de 2020. De la mano de Xbox Game Studios y Moon Studios, el juego estará disponible para comprar en Xbox One, PC con Windows 10 y Steam, y se estrenará en Xbox Game Pass para consola y PC. En el E3, hemos mostrado con orgullo un gameplay nunca visto y hemos ofrecido un vistazo más profundo al nuevo e intenso sistema de combate con Ori luchando contra los distintos e imponentes jefes en el vasto y exótico mundo del juego».

● Phantsay Star Online 2: «El RPG online free-to-play más importante de Japón llega a Occidente por primera vez para Xbox One. Phantasy Star Online 2 se esfuerza en ofrecer una misión que nunca acabe. Los escenarios aleatorios, los Interrupt Events y las Multiparty Areas donde hasta 12 jugadores pueden jugar juntos, hacen que las misiones no se vuelvan monótonas y consiguen mantenerlas siempre frescas y sorprendentes. Aunque conserva el sencillo sistema de control del personaje propio de la saga, cuenta con acciones de combate más elegantes y personalizables para los héroes de los jugadores, a quienes se les da vida a través del revolucionario sistema de creación de personajes que ofrece las opciones de diseño definitivas».

● RPG Time: The Legend of Wright: «¡Se acabó el colegio! Encuéntranos en un aula vacía para una gran aventura con un joven aspirante a desarrollador de juegos y su propio RPG. ¡Seguro que te deslumbrarán sus creaciones dibujadas a mano mientras te adentras en el sorprendente y mágico mundo de la imaginación! ¡Olvídate de los deberes! ¡Ven a jugar a RPG Time: The Legend of Wright con nosotros!».

● Sea of Thieves: «Sea of Thieves sigue creciendo y evolucionando con la competición a la carta de La Arena y las misiones narrativas de Grandes relatos, todo ello incluido como parte de la Actualización del Aniversario gratuita, la mayor actualización de contenido hasta la fecha. Como hemos mostrado en el E3, los jugadores de Xbox One, PC con Windows 10 y Xbox Game Pass pueden esperar más formas de jugar y nuevas historias compartidas que llegarán al juego en el futuro».

● Spiritfarer: «Los creadores de experiencias indies dibujadas a mano Thunder Lotus regresan con su tercera producción: «Spiritfarer», un juego de gestión que gira en torno a la muerte. Tú controlas a Stella, capitana del ferri de los muertos. Construye un barco para explorar el mundo, cuida a tus amigos espíritus y finalmente libéralos al más allá. Cultiva, excava, pesca, cosecha, cocina y ábrete camino por mares místicos a la vez que aprendes a decir adiós a tus queridos amigos».

● Star Wars Jedi: Fallen Order: «La Orden 66 ha sido ejecutada. Como un joven Padawan a la fuga, has tenido que mantener ocultas tus habilidades para sobrevivir. Ahora debes usarlas. Como vemos en el nuevo tráiler gameplay mostrado en la conferencia del E3 de Xbox, usarás la Fuerza para explorar escenarios, dominarás el combate con sables de luz y te mantendrás un paso por delante del Imperio».

● State of Decay 2: Heartland: «Incluye el regreso a Trumbull Valley en una nueva aventura narrativa. Las ciudades de Spencer's Mill y Marshall, que una vez fueron lugares icónicos del juego original State of Decay, están actualmente invadidas por una forma avanzada de la plaga de sangre: una versión más agresiva y mucho más mortal que las de otros lugares. Aunque pueda ser un territorio familiar para aquellos que establecieron aquí su hogar hace años, Trumbull Valley está repleto de nuevos peligros y horrores indescriptibles. Heartland se lanza para todos los jugadores de State of Decay 2 el 9 de junio de 2019 y estará incluido en Xbox Game Pass».

● Tales of Arise: «La saga Tales of regresa con Tales of Arise, un RPG centrado en la historia de dos personas nacidas en planetas hermanos opuestos, cada una buscando cambiar su destino y crear un nuevo futuro. Con un nuevo elenco de personajes, un intenso combate basado en la acción y las clásicas mecánicas de juego de los Tales of, vive una historia de dualidad, justicia y lucha por la libertad».

● The Outer Worlds: «La nave colonizadora en la que viajas se pierde mientras te diriges a los confines de la galaxia y te despiertas décadas después de lo que esperabas para acabar envuelto en una intrincada conspiración que amenaza con destruir la colonia de Halcyon. A medida que exploras los confines del espacio y te encuentras con multitud de facciones, todas ávidas de poder, quien decidas ser determinará el destino de todos en Halcyon. En la ecuación de la colonia, tú eres la variable imprevista».

● Twelve Minutes: «Una tarde romántica se tuerce cuando un inspector de policía allana tu casa, acusa a tu mujer de asesinato y te deja inconsciente. En un instante, estás de vuelta al comienzo de esa tarde, antes de que todo pase una y otra vez. Un thriller interactivo en tiempo real en el que necesitarás usar tus conocimientos sobre lo que está a punto de ocurrir para cambiar el desenlace y romper el bucle de doce minutos».

● Wasteland 3: «Wasteland 3 es un RPG posapocalíptico de inXile entertainment ambientado en el perpetuo invierno nuclear de Colorado Nation. Los jugadores se enfrentarán a desafiantes combates tácticos, explorarán un mundo interactivo y se verán envueltos en una historia llena de brutales decisiones éticas. Crea y personaliza tu equipo en solitario o en cooperativo, y ya sea que vayas con las armas en la mano o intentes suavizar una situación con una negociación pacífica, tus decisiones significarán la vida o la muerte para aquellos que intentan sobrevivir en este mundo duro e implacable».

● ID@Xbox: El programa de desarrollo independiente de Xbox mostró sus próximas novedades, entre ellas 'Afterparty', 'Creature in the Well', 'Riverbond' y 'Dead Static Drive'. Todas estarán disponibles de lanzamiento en Xbox Game Pass.