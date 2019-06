E3 2019 Los Vengadores de Marvel dan el salto a las consolas Marvel's Avengers Final Fantasy VIII confirma su remasterización durante el E3 2019 JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 11 junio 2019, 12:50

Con permiso de 'Final Fantasy VII Remake', Los Vengadores coparon todo el protagonismo de la conferencia de Square Enix, otra de las editoras con participación en la mayor feria del videojuego (Electronic Entertainment Expo).

La adaptación del universo cinematográfico Marvel está corriendo de Crystal Dynamics, estudio responsable de franquicias tan renombradas como 'Legacy of Kain' o 'Tomb Raider'. El juego se define como una aventura de acción y marcado componente narrativo, pensada para jugarse en solitario u acompañados.

¿Su premisa? La desbandada y reunificiación forzosa de Los Vengadores originales: «Marvel's Avengers empieza en el A-Day, en el que Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow y Thor están inaugurando un cuartel general de los Avengers de alta tecnología en San Francisco, acontecimiento que incluye la revelación de su propio helitransporte que funciona con una nueva fuente de energía experimental. La celebración se torna mortal cuando un accidente catastrófico da lugar a la destrucción masiva de la ciudad. Tras ser culpados de la tragedia, los Avengers se separan. Cinco años después, con la ilegalización de los superhéroes y el mundo en peligro, la única esperanza es reunir a los héroes más poderosos de la Tierra».

En palabras de Ron Rosenberg, jefe de estudio en Crystal Dynamics: «Hemos reunido a desarrolladores de talla mundial procedentes de toda la industria del videojuego para proporcionarles a los jugadores un viaje inolvidable». El desarrollador también ha asegurado que el juego no contará con microtransacciones, pese a su expansión a largo plazo: «Cualquier región o superhéroe nuevos serán gratuitos si posees el juego principal. Esto es solo el principio de lo que tenemos guardado para nuestros fans».

Marvel's Avengers estará disponible el 15 de mayo de 2020 para Xbox One, PS4, PC y Stadia.

Escarbando en la 'Fantasía Final'

Dispuesta a honrar su pasado, Square Enix dedicó bastantes minutos a su franquicia por antonomasia (Final Fantasy). No obstante, también se anunciaron otras remasterizaciones y nuevos lanzamientos para todas las plataformas:

● Final Fantasy VII Remake: El remake más esperado de la industria por fin tiene fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2020. En este vídeo (sobre el primero de los tres capítulos previstos), Square Enix muestra el acabado gráfico y nuevo sistema de combate de la superproducción.

● Final Fantasy VIII Remastered: La siguiente entrega de la serie también ocupó titulares, al confirmarse su remasterización para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y compatibles. Así, se tratará de una puesta al día en lugar del cambio radical experimentado por su predecesor. Llegará en 2019.

● Dragon Quest Builders II: La demostración de Dragon Quest Builders 2 podrá descargarse en PlayStation 4 a partir del 27 de junio (el juego se comercializará días después, el 12 de julio). El último tráiler muestras las nuevas mecánicas, herramientas, escenarios y ataques a nuestra disposición.

● Oninaki: El tercer desarrollo de Tokyo RPG Factory supone su primera incursión en el action-RPG: «En ONINAKI, los jugadores seguirán la historia de Kagachi, un joven Watcher que debe guiar a las Lost Souls hasta el próximo mundo. Tras conocer a una joven llamada Linne, su destino se ve tiznado de sangre y muerte». Debutará en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC el 22 de agosto.

● Circuit Superstars: Un vistoso juego de carreras en perspectiva isométrica. Lo recibiremos en algún momento de 2020, para Xbox One, Nintendo Switch y PC (a través de Steam).

● Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition: Remasterización del clásico action-RPG cooperativo, ahora con modo multijugador online. Está previsto para Nintendo Switch, PlayStation 4 y smartphones este invierno.

● Outriders: Las mentes creativas de 'Sleeping Dogs' y 'Just Cause' han diseñado este shooter cooperativo «drop-in, drop-out» para un máximo de tres jugadores; ambientado en un universo de ciencia ficción «original, oscuro y salvaje». Llegará en verano de 2020 a Xbox One, PS4 y PC.

● Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age: El aclamado JRPG llegará a Nintendo Switch en el último trimestre del año. Lo hará con banda sonora orquestada, misiones adicionales y una opción de juego con gráficos retro.

● Final Fantasy XIV: Shadowbringers: Square Enix proyectó el tráiler de lanzamiento de 'Shadowbringers', expansión de FF XIV Online prevista el 2 de julio: «El vídeo ofrece una primera ojeada a las aventuras que le aguardan al Guerrero de la Oscuridad en su viaje por las desconocidas tierras de The First».

● The Last Remnant Remastered: Otra remasterización, en este caso rumbo a Nintendo Switch. Respecto al original de 2008 encontramos mejoras gráficas bajo el motor Unreal Engine 4 y una interfaz de usuario acorde a los tiempos que corren. Ya se encuentra disponible en la Nintendo eShop.

● Romancing SaGa 3' y 'SaGA Scarlet Grace: Dos JRPGS inéditos en Occidente preparan su desembarco. 'Romancing SaGa 3' apareció en las Super Nintendo japonesas allá por 1995 (ahí es nada). Llegará a Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, PS Vita y smartphones.

Por su parte, 'SaGa Scarlet Grace' se lanzó para PS Vita en 2016. Disfrutarán su remozado los usuarios de PS4, Nintendo Switch, PC y smartphones.

● Kingdom Hearts III Re:Mind: El primer DLC de 'Kingdom Hearts 3' llegará este invierno, a precio por concretar.

● Final Fantasy Brave Exvius: 'War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius' es un RPG de estrategia para móviles, ambientado en el universo del título homónimo: «Los jugadores recorrerán campos de batalla de diversa índole, planificarán su ofensiva contra las fuerzas enemigas e invocarán a los poderosos Espers para cambiar las tornas a su favor».