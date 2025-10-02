El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, durante la presentación de la campaña de vacunación. Jordi Alemany

Osakidetza administrará este año una vacuna reforzada contra la gripe para mayores de 75 años

El Servicio Vasco de Salud pretende inocular cerca de 800.000 dosis en Euskadi durante las próximas semanas

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:48

Osakidetza inicia el próximo lunes la campaña de vacunación contra la gripe. El Servicio Vasco de Salud dispone de cerca de 800.000 dosis para ... inocular a la población de Euskadi. En esta edición, se administrará una vacuna reforzada a los mayores de 75 años, que también podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el virus SARS-CoV-2. Se elimina la indicación de inmunizar a las personas por debajo de esa franja de edad contra la covid, aunque se mantiene para colectivos de riesgo. El plazo para pedir cita ya está abierto.

