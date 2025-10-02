¿Qué ocurre este año con la vacuna contra el covid en Euskadi?

El próximo lunes Osakidetza arranca con la campaña de vacunación contra la gripe. La diferencia con la edición anterior es que únicamente las personas ... mayores de 75 años, y la población en riesgo, podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, se elimina la indicación de ofrecer la vacuna contra el virus causante del covid para toda la población susceptible de recibir la de la gripe. En este sentido, el epidemiólogo Pello Latasa ha indicado durante la presentación de la campaña de vacunación que en los últimos meses «la circulación de covid ha sido limitada y no ha tenido un pico relevante».

Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha recordado la importancia de mantener hábitos que reduzcan los contagios, como el lavado de manos, el uso de pañuelos desechables o la ventilación de espacios, entre otras. La subdirectora de Enfermería, Beatriz Cubeiro, ha anunciado que para esta campaña de vacunación se reforzará el personal de Osakidetza con la contratación de 200 enfermeras y un centenar de administrativos.

El proceso de vacunación ya se ha iniciado en las residencias de mayores de Euskadi, en las que se calcula que viven en torno a 21.000 personas. A partir del lunes, se extenderá al resto de población diana: mayores de 60, niños de entre 6 meses y cinco años, personas con inmunodepresión o con patologías crónicas, embarazadas, personal de servicios sociales y sanitarios, cuidadores y convivientes de personas de avanzada edad y empleados de guarderías, centros de Educación Infantil, personas en contacto directo con animales (granjas y veterinarios) y trabajadores de servicios públicos esenciales. Desde este jueves, las personas dentro de los colectivos indicados pueden solicitar cita para vacunarse. El resto de la población podrá solicitar la vacuna, un preparado de antigripales trivalentes, que incluyen dos cepas A y B, a principios de noviembre.