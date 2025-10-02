El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Qué ocurre este año con la vacuna contra el covid en Euskadi?

Osakidetza la mantiene solo a los mayores de 75

Alba Peláez

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:00

El próximo lunes Osakidetza arranca con la campaña de vacunación contra la gripe. La diferencia con la edición anterior es que únicamente las personas ... mayores de 75 años, y la población en riesgo, podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, se elimina la indicación de ofrecer la vacuna contra el virus causante del covid para toda la población susceptible de recibir la de la gripe. En este sentido, el epidemiólogo Pello Latasa ha indicado durante la presentación de la campaña de vacunación que en los últimos meses «la circulación de covid ha sido limitada y no ha tenido un pico relevante».

