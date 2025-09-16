Osakitza prevé inmunizar a 10.000 bebés contra la bronquiolitis en los próximos meses

Osakidetza ha puesto en marcha una nueva campaña de vacunación para prevenir la bronquiolitis en más de 10.000 bebés vascos. En torno a 5. ... 000 nacidos en Bizkaia. Esta enfermedad respiratoria ha sido durante décadas la patología que más hospitalizaciones ha provocado en menores de 2 años. Sin embargo, la llegada del suero y su inoculación masiva a la población diana ha logrado reducir en los últimos años los ingresos hospitalarios a la mitad. Por ello, el Servicio Vasco de Salud ha decidido continuar con su administración a los pequeños nacidos a partir del 1 de julio, a los que nacieron de forma prematura en el último año o a los menores de dos años que padezcan alguna enfermedad respiratoria, cardiaca o neurológica.

La bronquiolitis es causada principalmente por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Sus síntomas se pueden confundir con otras patologías como los catarros, ya que produce tos, mocos o fiebre. Sin embargo, con el paso de los días puede complicarse y desencadenar dificultades al respirar o fatiga. Aunque en la mayoría de casos no se considera una enfermedad grave, en menores de 2 años puede presentar cuadros agudos o prolongarse en el tiempo.

Este martes, en el ambulatorio de Sopela, varios pequeños de apenas unos meses de vida esperaban para recibir su vacuna. Paula Iribarne se ha acercado con su hijo Mateo para recibir la dosis única del preparado Nirsevimab. «Nos informaron en el centro de salud y nos pareció interesante, todo lo que sea prevenir», ha explicado esta madre. Las últimas campañas de inmunización alcanzaron una cobertura del 90% en bebés vascos. «Una respuesta muy buena» que también se traduce en una reducción de las hospitalizaciones de bebés menores de 2 años, ha apuntando el enfermero de Pediatría Isusko Eguren. La reducción de contagios contribuye a aliviar la saturación de los servicios de Atención Primaria y de ingresos hospitalarios durante el otoño y el invierno.

«Recibimos un listado con la población diana y si veo que tienen alguna revisión pronto se lo explico en persona y, si no, llamamos por teléfono para avisar», ha señalado Eguren. La inoculación es rápida y el enfermero pediátrico asegura que prefiere que algún familiar sostenga al bebé en brazos mientras procede a pincharle, «para calmarle, porque a través del contacto físico es más fácil». Por lo general, «las familias confían en lo que recomendamos los profesionales», ha sostenido para apoyar los buenos datos de cobertura de estas campañas de vacunación. Además de reducir a la mitad las hospitalizaciones de menores de 2 años, los ingresos hospitalarios por bronquiolitis aguda se han reducido en un 65% en el caso de los menores de 3 meses.

Habitualmente, la bronquiolitis se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia entre noviembre y diciembre. Osakidetza recuerda que al igual que ocurre con otras enfermedades respiratorias, es necesario tomar medidas como «evitar el contacto con niños mayores y adultos que estén resfriados, ya que puede ser foco de infección y provocar bronquiolitis al bebé». Además, insiste en el lavado de manos para prevenir la transmisión, «cuando tosemos, estornudamos, nos sonamos o cuando limpiamos la nariz a otro niño o niña el virus puede pasar a nuestras manos, y de ahí a otra persona u objeto, de tal forma que se propaga la infección y se facilita el contagio». Otras recomendaciones pasan por evitar compartir espacios cerrados muy concurridos o visitar a recién nacidos si se tiene síntomas propios de catarro, tos o mucosidad nasal, ventilar interiores y abstenerse de llevar al bebé a la guardería o a la escuela cuando se está enfermo.