Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
El pequeño Mateo recibe la vacuna en el ambulatorio de Sopela. Mireya López

Osakitza prevé inmunizar a 10.000 bebés contra la bronquiolitis en los próximos meses

La campaña de vacunación ya ha arrancado y se prolongará hasta marzo para administrar una única dosis a los recién nacidos, los pequeños prematuros de hasta un año y los menores de dos años que presenten otras patologías

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:32

Osakidetza ha puesto en marcha una nueva campaña de vacunación para prevenir la bronquiolitis en más de 10.000 bebés vascos. En torno a 5. ... 000 nacidos en Bizkaia. Esta enfermedad respiratoria ha sido durante décadas la patología que más hospitalizaciones ha provocado en menores de 2 años. Sin embargo, la llegada del suero y su inoculación masiva a la población diana ha logrado reducir en los últimos años los ingresos hospitalarios a la mitad. Por ello, el Servicio Vasco de Salud ha decidido continuar con su administración a los pequeños nacidos a partir del 1 de julio, a los que nacieron de forma prematura en el último año o a los menores de dos años que padezcan alguna enfermedad respiratoria, cardiaca o neurológica.

