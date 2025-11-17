El ministro Puente admite que Francia «no tiene voluntad» de conectar París con la 'Y' vasca

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha arrojado este lunes un jarro de agua fría sobre la expectativa de que España cuente a medio ... plazo con una conexión de alta velocidad con Francia por Irún. El plan de enlazar Lisboa con Madrid y París –pasando por Euskadi–, que la Unión Europea considera «prioritario», es aún una quimera por la «falta de voluntad» al otro lado de la muga.

Hace apenas dos semanas, la Comisión Europea daba a conocer sus planes para desplegar la alta velocidad. Una hoja de ruta para hacer realidad el viejo anhelo de conectar todo el continente con una red ferroviaria de primer nivel que permita ser competitivos en el plano económico y contribuir a sacar vehículos de las carreteras y cumplir así con los objetivos climáticos.

Ese plan, que prevé una descomunal inversión público-privada de 550.000 millones de euros, se va a desarrollar en dos etapas. Para 2040 se prevé unir todos los estados miembro, lo cual necesita un importante impulso en los países del este de Europa. Antes, en 2035, la Comisión quiere que los tramos considerados «estratégicos», los que conectan las principales capitales económicas, entre en funcionamiento. Uno de esos ejes es el Lisboa-Madrid-París.

En un desayuno informativo organizado por 'Europa Press', el ministro Puente ha hecho un ejercicio de crudo realismo al constatar que «no hay voluntad» en el lado francés para extender su potente red de alta velocidad hasta la frontera con Irún. Eso implicaría construir un tramo desde Burdeos hasta Dax y después llevar un ramal hasta Hendaia. La última previsión anunciada por el Elíseo contempla iniciar las obras como pronto en 2042, mucho después de lo que prevé la UE.

«Estamos culminando las conexiones fronterizas, tanto por Badajoz, como por Vigo e Irún. Este plan de la Unión Europea nos coge con los deberes hechos», ha defendido Puente. «El problema no está en Portugal, donde aún no hay nada construido pero al menos hay voluntad. El problema es que en Irún conectamos con la nada y aquí no hay voluntad», ha subrayado.

El planteamiento presentado por puente es el mismo que apoya el Gobierno vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, considera el plan ferroviario de la Comisión Europea «un espaldarazo» a la posición defendida por Euskadi. El lehendakari inicia además este martes un viaje oficial a París con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales y culturales Euskadi-Francia. A buen seguro, el impulso de la conexión ferroviaria estará sobre la mesa.

«Seducir a los franceses»

El problema es que Francia ya cuenta con un enlace con España por Girona y su prioridad es mejorar su red interna y la conexión con Centroeuropa. «Veremos si somos capaces de seducir a los franceses para que se convenzan de que la conexión ferroviaria de alta velocidad con España no es algo que deban temer, sino que deberían potenciar», ha añadido el ministro.

El comisario europeo de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas, urgió recientemente al país galo a cumplir su parte del trabajo, recordando que se trata de un proyecto que trasciende los intereses nacionales. También anunció una próxima reunión con los ministros de ambos países en la frontera para abordar el asunto.

Contar con una puerta de salida al resto de Europa sería un elemento de incalculable valor añadido para Euskadi a la hora de atraer inversiones. Para ello, no obstante, también sería necesario tener acabado el trazado interno de la 'Y' vasca, que acaba de cumplir 19 años en obras. Ahora mismo el principal escollo es el nudo de Arkaute y la llegada de la alta velocidad a las capitales. El tramo entre Burgos y Vitoria ya está licitado. Por otro lado, la extensión del trazado hacia Pamplona para conectar con el corredor mediterráneo es un punto de fricción entre las administraciones vascas, que se dividen entre hacerlo por Ezkio-Itsaso atravesando la sierra de Aralar o desde Vitoria.