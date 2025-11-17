El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro Óscar Puente, este lunes en un desayuno informativo. EP

El ministro Puente admite que Francia «no tiene voluntad» de conectar París con la 'Y' vasca

La Unión Europea considera «prioritario» el tramo entre Lisboa y la capital gala y urge a que esté listo en 2035

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha arrojado este lunes un jarro de agua fría sobre la expectativa de que España cuente a medio ... plazo con una conexión de alta velocidad con Francia por Irún. El plan de enlazar Lisboa con Madrid y París –pasando por Euskadi–, que la Unión Europea considera «prioritario», es aún una quimera por la «falta de voluntad» al otro lado de la muga.

