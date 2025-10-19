El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Panorámica de la sierra de Aralar en la que no se está consiguiendo hacer catas. Poliki

¿Qué pasa con la conexión navarra del TAV?

El Gobierno central presentó el proyecto en 2018 y lleva casi ocho años para decidir si el enlace se hace por Álava o por Gipuzkoa entre presiones políticas

Octavio Igea

Octavio Igea

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El 10 de enero de 2018 el Gobierno central presentó en una rueda de prensa convocada en Pamplona su proyecto para conectar la 'Y' vasca ... y el trazado de alta velocidad que cruzará Navarra de norte a sur. La importancia de la obra va mucho más allá de unir Bilbao, Vitoria y San Sebastián con Pamplona, es la llave para que el TAV circule entre Euskadi, Zaragoza, Barcelona y todo el Corredor Mediterráneo. Se trata de una ruta esencial, tanto para desplazar pasajeros por la red AVE sin la necesidad de pasar por Madrid como para las mercancías que ahora mismo van y vienen de los puertos del levante por carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Qué pasa con la conexión navarra del TAV?

¿Qué pasa con la conexión navarra del TAV?