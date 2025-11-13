El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viaducto del TAV a su paso por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa). Lobo Altuna

El ministro Puente dice que la 'Y' vasca es «un modelo de éxito de país»

Asegura que la llegada del TAV a Bilbao y San Sebastián está «en manos del Gobierno vasco»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:31

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la 'Y' vasca es «un ejemplo de éxito de país» porque el 85% de los tramos de la plataforma ya están finalizados, el proyecto de montaje del ramal guipuzcoano «avanza» y «en breve» comenzarán las obras para la electrificación de la catenaria.

En una respuesta a la diputada del PNV Nerea Renteria durante el pleno de control, Puente ha dicho que la responsabilidad de culminar la 'Y' vasca es del Gobierno vasco. «Está en sus manos», ha subrayado, ya que el «punto neurálgico a resolver» que permitirá llevar el TAV a Bilbao y San Sebastián es el nudo de Arkaute. Tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras están en manos del Gobierno vasco por una encomienda de gestión. Por tanto, Puente considera que el Ejecutivo autonómico «sabe mejor que nosotros» la fecha en la que la alta velocidad será una realidad en Euskadi.

Renteria había exigido al ministro «un calendario verificable, un compromiso presupuestario firme y colaboración efectiva con Francia y la Unión Europea» para culminar, 19 años después de comenzar las obras, la 'Y' vasca. «Cada vez que esta infraestructura se retrasa, Euskadi pierde», ha indicado. La representante jeltzale ha acusado al ministerio de falta de «planificación».

En su respuesta, Puente ha defendido que la inversión en alta velocidad se ha disparado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, con la puesta en marcha de 528 kilómetros de vía. «España es el país que más está impulsado el corredor atlántico», ha subrayado. En cuanto a la conexión con Euskadi, ha explicado que los proyectos del tramo Burgos-Vitoria están terminados y que ya se están ejecutando obras en Pancorbo por valor de 400 millones.

La semana pasada la Unión Europea volvió a incluir el eje Lisboa-Madrid-París, que incluye el tramo vasco, como «prioritario», por lo que debería estar funcionando en 2035. El problema, no obstante, se encuentra al otro lado de la muga. El Gobierno francés no tiene previsto comenzar hasta 2042 las obras del tramo entre Dax y Hendaia, con el que quedaría culminada la extensión de su red de alta velocidad hasta la frontera con Euskadi.

