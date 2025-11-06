El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, en un encuentro en Burdeos con Alain Rousset, presidente de la región de Nueva Aquitania y su aliado en la idea de conectar la alta velocidad de Francia con Euskadi cuanto antes.

Pradales urge a «acelerar» la conexión de la 'Y' vasca con Francia porque es «clave y estratégico»

El lehendakari se alegra «muchísimo» del «espaldarazo» de la UE, que presiona al país vecino para que avance en la conexión de alta velocidad entre Hendaia y Burdeos

Josu García

Josu García

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado en la mañana de este jueves su satisfacción por el pronunciamiento efectuado ayer por la Comisión Europea en el que exige a Francia ... que acelere el desarrollo de la red de alta velocidad entre la frontera con Euskadi y Burdeos. Sin esta pieza clave, la 'Y' vasca que está en construcción quedaría coja a la hora de conectar con el resto del trazado europeo e imposibilitaría llegar a París en menos de cuatro horas de viaje desde Bilbao. La última fecha dada por el país vecino prevé subirse a la alta velocidad en ese tramo en 2042. La UE quiere que estos trabajos estén listos, a más tardar, en 2040.

