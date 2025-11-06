Pradales urge a «acelerar» la conexión de la 'Y' vasca con Francia porque es «clave y estratégico»

El lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado en la mañana de este jueves su satisfacción por el pronunciamiento efectuado ayer por la Comisión Europea en el que exige a Francia ... que acelere el desarrollo de la red de alta velocidad entre la frontera con Euskadi y Burdeos. Sin esta pieza clave, la 'Y' vasca que está en construcción quedaría coja a la hora de conectar con el resto del trazado europeo e imposibilitaría llegar a París en menos de cuatro horas de viaje desde Bilbao. La última fecha dada por el país vecino prevé subirse a la alta velocidad en ese tramo en 2042. La UE quiere que estos trabajos estén listos, a más tardar, en 2040.

«Lo expresado ayer por el comisario europeo de Transportes es un espaldarazo político a la postura que ha mantenido Euskadi en relación a la conexión entre el Estado francés y el español», ha dicho Pradales, que ha visitado precisamente Baiona. El lehendakari se ha mostrado «muy contento» con el anuncio. Ha asegurado que se alegra «muchísimo» y valora que este toque de atención a Francia es fruto «de la presión» ejercida tanto por Euskadi como por la región de Nueva Aquitania.

En este sentido ha recordado que en enero se reunió con el comisario de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas. Viajó a Bruselas con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, para instar a la celebración de una cumbre, con la presencia de los ministros de España y Francia. Ambos políticos también remitieron después una carta. «No se ha producido ese encuentro por los cambios en el Gobierno francés», ha dicho el lehendakari. Pero Pradales es optimista y estima que esa cumbre tendrá lugar, posiblemente, a comienzos de año.

El máximo responsable del Gobierno vasco ha dejado claro que «ahí estaremos: seguiremos presionando y seguiremos viajando a Bruselas, a París o a Madrid cada vez que sea necesario. Porque para que se escuche la voz de Euskadi y se atiendan los intereses de este país, hay que estar presentes. Y este Gobierno va a seguir estando allá donde se tomen las decisiones que afecten a los intereses de Euskadi».

Fuerte rechazo social

El lehendakari ha insistido en que «nos alegra que se retome el impulso político a un proyecto que es clave para la competitividad y la cohesión de nuestro país y de Europa». En esta línea, ha destacado que »es el momento de pasar de la planificación al compromiso de ejecución« y ha dicho que »el cómo se resuelva la vía en Iparralde y Nueva Aquitania es un asunto de Francia con los alcaldes de Iparralde, pero yo lo que reivindico es que se acelere«. Esta última declaración hace referencia al rechazo social que el proyecto ha generado en el suroeste francés. Ayer mismo, el regidor de Baiona, Jean René Etchegaray, calificó la alta velocidad de «herida ecológica demasiado grande», al término del encuentro que mantuvo en Vitoria con Pradales. Curiosamente, el lehendakari ha viajado hoy a la ciudad de Iparralde para asistir a un evento en el Museo Vasco.

El país galo tiene paralizado desde hace más de una década el tramo que debe extender su imponente red de alta velocidad primero de Burdeos a Dax y después hasta Hendaia. La última estimación realizada por el Elíseo no contempla arrancar con los trabajos hasta la frontera antes de 2042 pese a las reiteradas peticiones realizadas por el Gobierno español, el vasco y la UE.

El país galo ya tiene una conexión de alta velocidad con España por Cataluña y sus prioridades pasan por mejorar su red interna y con centroeuropa. La extensión del TGV –el AVE francés– hacia el sur cuenta además con un importante rechazo social y político.