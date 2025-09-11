El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El colegio Scientia San Pedro, ubicado en el Campo Volantín, se quedó sin alumnos a principios de este año. Mireya López

Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en Bilbao y San Sebastián

Demandará al Gobierno vasco por «daños y perjuicios» y le acusa de incumplir un contrato de compraventa por el que la Administración iba a adquirir las instalaciones del centro guipuzcoano

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:01

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:01

Scientia School reclama al Gobierno vasco 17 millones de euros por «daños y perjuicios» derivados de su actuación en los colegios concertados que la empresa ... tenía en San Sebastián (El Karmelo) y Bilbao (San Pedro). Ambos centros cerraron sus puertas y sus alumnos tuvieron que ser reubicados. La compañía, una filial del conglomerado de origen mexicano Atlas Holdings que cuenta con empresas en diferentes sectores, ha interpuesto un recurso administrativo, paso previo a presentar una demanda judicial. La organización tiene por delante varios juicios pendientes por impago con sus antiguos trabajadores.

