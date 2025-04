Qué es un 'cero energético', por qué se produce y cómo recuperarse

A las 12.30 horas aproximadamente se fue la luz, los móviles -no todos- dejaron de funcionar y llegó el caos. España quedaba sumida en ... una inédita penumbra. En un escenario de 'cero energético'. ¿Y qué es exactamente? Hace referencia a la pérdida completa del suministro de electricidad en una zona, un país o incluso varios países a la vez -ha afectado también a zonas de Francia y Portugal-. No es algo puntual. Es una interrupción total, que deja sin servicio a hogares, empresas, infraestructuras y servicios esenciales. El sistema, básicamente, se apaga.

Desde un primer momento se avisó del origen desconocido del corte. El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, convocó una mesa de crisis para investigar si se ha tratado de un ciberataque. Pero las causas por las que puede producirse un cero energético son varias. La más común: un fallo técnico grave o desequilibrios entre la generación y el consumo de electricidad. La Red Eléctrica Española gestiona las líneas de alta y muy alta tensión. Un fallo grave en una subestación principal, una línea crítica o en los sistemas de protección y control podría desestabilizar la red y provocar apagones automáticos.

También puede deberse a tormentas o terremotos, que dañan infraestructuras eléctricas y sistemas de control o a, como se ha mencionado anteriormente, un ciberataque. Un ataque a subestaciones, transformadores o centros de control puede desconectar nodos estratégicos y causar sobrecargas que provoquen apagones en cascada. España está integrada en el sistema eléctrico europeo continental, lo que a grandes rasgos significa que un fallo en España puede afectar a otros países y viceversa.

Protocolo lento y progresivo

Se trata, en cualquier caso, de un situación grave que requiere de protocolos específicos para restablecer el servicio. Y aunque empiecen a recuperar tensión por algunas zonas, la reestructuración de todo el suministro puede tardar horas. La situación en este caso, tal y como han anunciado, podría alargarse entre 6 y 10 horas.

Red Eléctrica tiene establecido un protocolo de reenergización progresiva. Debe hacerse de forma controlada, sin prisas, para evitar nuevos fallos en la red. En el caso del apagón que sacude actualmente España, Red eléctrica ha empezado a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, claves para retomar poco a poco el suministro. Las grandes urbes y núcleos industriales irán a posteriori.

Pese a que en la península es una situación insólita, en Canarias, por ejemplo, han sufrido más de media docena de ceros energéticos desde 2009, siendo Tenerife la más afectada. Todas ellas debidas a fallos técnidos. Los isleños han tardado desde horas hasta varios días en recuperar en su totalidad el suministro. Curiosamente, Canarias no se ha visto afectado por el agagón de este lunes por contar con un sistema aislado. Es decir, del mismo modo que el cero energético suyo no afecta a la península, el ocurrido en la península no les afecta a ellos.