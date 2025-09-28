El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Redondo recoge la cartera Igualdad de manos de Irene Montero, en la tensa toma de posesión de la primera en noviembre de 2023. EFE

El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad

Los fallos en las pulseras antimaltrato sitúan en el disparadero a la ministra Redondo, que tenía el encargo de rebajar «el ruido» tras la sangría del 'solo sí es sí' bajo el mandato de su antecesora Montero

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:46

El 31 de mayo de 2018 Pedro Sánchez subió a la tribuna de oradores del Congreso, de la que saldría entronizado presidente tras su fulgurante ... moción de censura, para defender un programa de Gobierno que se hacía eco de un 8 de marzo histórico para las mujeres españolas bajo el aliento de la huelga convocada por el feminismo en todo el mundo. Sánchez se lo espetó a Mariano Rajoy, antes de comprometer, entre otras medidas por la igualdad, un futuro Ejecutivo paritario y el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Sin excepción», proclamó el entonces aún jefe de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  9. 9 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  10. 10

    «Cuando eres madre el fútbol pasa a un segundo plano»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad

El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad