El CGPJ avisó a Igualdad en enero y febrero de «incidencias» con las pulseras antimaltrato

La polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato alcanza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Observatorio contra la Violencia de Género, un ... ente que depende del órgano de gobierno de los jueces, ha recordado este lunes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en enero y febrero pasado fueron enviadas sendas cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en las que le informaba de «incidencias» con estos medios telemáticos de protección de las mujeres.

Así se desprende de una misiva remitida este lunes por la presidenta del Observatorio y vocal del CGPJ, Esther Erice, a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la que ésta le remitió la semana pasada expresando su «preocupación» por la «alarma innecesaria» creada sobre los fallos en estos dispositivos de seguimiento.

En concreto, Erice se refiere a dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de «diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia» y de los que, según asegura, «se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente».

Asimismo, afirma que también se les comunicó otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que dieron traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Aunque Erice apunta a que las incidencias deben comunicarse «al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el CGPJ», puntualiza que las que puedan recibirse en el Observatorio «son trasladadas a los organismos competentes» para así «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas».

Compromiso «firme y leal»

Además, la vocal informa que la cuestión relativa a «los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos» fue tratada «de forma exhaustiva» en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año. En el curso de dicha reunión, recoge la carta, «intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse».

En concreto, Erice destaca que por parte del Observatorio «se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas».

Igualmente, indica que, en esa misma reunión, el Observatorio dio cuenta de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado tienen previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente el próximo mes de octubre.

Desde el Observatorio precisan que, en esta cita, se informará sobre las conclusiones de las «disfunciones advertidas en el sistema», que se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Erice finaliza su carta confiando en que la información aportada sea de utilidad «para una mayor protección y seguridad de las víctimas» y reiterando «el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género».