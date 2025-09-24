El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato. En la sesión de control ... del Congreso, los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias», mientras que el Gobierno ha echado en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

Horas antes de que la Cámara baja debata la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, ha reprochado al Ejecutivo que «abandone a las mujeres que dijeron que iban a proteger» y ha avisado a los socialistas de que «se darán cuenta» de su «ineficacia» cuando «los españoles y las españolas voten».

En ausencia de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado a los populares por «intentar sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad». «El PP solo habla de las mujeres para crear una alerta infundada, igual que hicieron con la ley del 'solo sí es sí'. Las mujeres han estado protegidas en todo momento», ha respondido Montero, que ha argumentado que los populares «tienen un problema con el feminismo» por pactar con un partido, en referencia a Vox, que «niega la violencia machista».

«Ustedes votan en contra de todas las medidas que pueden favorecer a las mujeres, como la igualdad salarial, el salario mínimo interprofesional, las iniciativas contra la temporalidad», ha argumentado la vicepresidenta, que ha retado al PP a votar a favor del anteproyecto de ley para abolir la prostitución que el Gobierno tiene intención de presentar este otoño. «Así podrán demostrar que están a favor de las mujeres», ha indicado.

El tono de la discusión ha aumentado con la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado. «Con un Gobierno decente, la señora Ana Redondo ya no debería estar sentada en esta sesión en el día de hoy», ha afirmado Tellado, que se ha dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que «no movió ni un dedo por las víctimas de violencia de género porque dedicaba todo su tiempo a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán». «El Consejo General del Poder Judicial le avisó hace cuatro meses de las disfunciones de las pulseras», ha insistido.

En su respuesta, Bolaños ha opinado que el número dos del PP «hace un discurso que es absolutamente ultra». «A nadie le puede sorprender que mañana vaya a acudir a un acto público con Espinosa de los Monteros», ha dicho el ministro de Justicia, sobre la presencia de Tellado, este jueves, en la presentación del nuevo centro de pensamiento impulsado por el exdirigente de Vox.