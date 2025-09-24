El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta María Jesús Montero, este miércoles, en el Congreso. EFE

El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»

«Ustedes se darán cuenta de su ineficacia cuando los españoles y las españolas voten», aseguran los populares, mientras la vicepresidenta reta a la oposición a apoyar la ley antiprostitución

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:28

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato. En la sesión de control ... del Congreso, los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias», mientras que el Gobierno ha echado en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  7. 7 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»

El PP acusa al Gobierno de «abandonar a las mujeres» y Montero señala a los populares por crear una «alerta infundada»