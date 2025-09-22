El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo preside el Comité de Dirección del PP. Diego Puerta / PP

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

Los populares creen que la ministra de Igualdad «debería sentir vergüenza» y anuncian para este fin de semana una reunión de sus presidentes autonómicos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:25

Cuando la masacre de Palestina había devuelto la iniciativa política al Gobierno, el PP ha encontrado en la crisis de las pulseras antimaltrato una gran ... oportunidad para volver a marcar la agenda. Los populares consideran que el Gobierno ha cometido una «negligencia culpable» y ha exigido este lunes de nuevo a Pedro Sánchez que destituya a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Solokoetxe con una peligrosa banda juvenil
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  4. 4 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  7. 7 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo
  8. 8 La vieja mercería renace como bar de barrio
  9. 9

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  10. 10

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras