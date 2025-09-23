El CGPJ reitera que Igualdad conoció los fallos de las pulseras antimaltrato en dos juzgados

Las pulseras antimaltrato siguen en el centro de la polémica tras constatarse fallos en sus sistemas de alerta y geolocalización y un vacío en el ... volcado de datos y su repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la órdenes de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia del sistema de protección, ya que pese a la admisión de estos errores ninguna mujer víctima de violencia machista ha fallecido con estos dispositivos instalados por orden judicial, unos 4.500 en la actualidad.

Redondo, que ha descartado asumir responsabilidad políticas por estos hechos, tiene ante sí las críticas de numerosas organizaciones de mujeres afectadas, jueces, fiscales o integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los problemas en el funcionamiento de estos dispositivos telemáticos. Una de las voces más autorizadas es la de Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que supervisa el correcto funcionamiento de los juzgados especializados.

En una entrevista a Onda Cero, Erice ha explicado este martes que las primeras incidencias de las que tiene constancia desde que dirige el observatorio se registraron fundamentalmente a finales del año pasado y principios de 2025. Añadió que, cuando surge un incidente, el procedimiento habitual es reportarlo al Ministerio de Igualdad, y destacó que estas incidencias no se han traducido en hechos violentos como la muerte de una víctima.

«Las mujeres pueden tener la certeza de que están seguras, puesto que los jueces, cuando detectan un fallo en una pulsera, toman otras medidas», señaló. Según la dirigente del Observatorio, en ocasiones los jueces suelen llamar directamente al centro Cometa, encargado de gestionar las alertas y el funcionamiento de las pulseras las 24 horas los 365 días del año. «El mensaje para las mujeres es que estén tranquilas, porque están seguras, no es una impugnación global al sistema», subrayó.

«No es infalible»

La magistrada reconoció que el sistema «no es infalible». «Ha habido fallos con el anterior operador (en referencia a Telefónica) y también con el actual (la UTE formada por Vodafone y Securitas)», indicó, evitando valorar las prestaciones de una compañía u otra. Explicó que el aumento de incidencias se produjo durante la migración de datos entre ambas compañías, debido a la falta de celeridad en el proceso. No obstante, aseguró que desde principios de año se han tomado medidas para corregir esos errores.

Respecto a las declaraciones de la ministra Redondo, quien afirmó que solo le habían llegado dos incidencias, Erice puntualizó que el Observatorio no solo gestiona los fallos que recibe de los juzgados, sino que también lleva a cabo un seguimiento activo. En ese sentido, detalló que recibieron alertas de órganos de Granada y Galicia que se comunicaron inmediatamente a Igualdad, lo que les llevó a iniciar un periodo de supervisión en el que se consultó directamente a los jueces sobre el funcionamiento del sistema, de donde se extrajeron críticas al funcionamiento del dispositivo. Los resultados, añadió, se presentarán en la próxima reunión del Observatorio.

Erice recalcó que su departamento está comprometido con la seguridad y tranquilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. También confirmó que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aunque no directamente la ministra de Igualdad, ha mantenido contacto con el organismo.