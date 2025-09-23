El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vocal del CGPJ Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. EFE

El CGPJ reitera que Igualdad conoció los fallos de las pulseras antimaltrato en dos juzgados

La vocal Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, admite que el sistema no es infalible y que ha habido errores de los dos operadores externos

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:24

Las pulseras antimaltrato siguen en el centro de la polémica tras constatarse fallos en sus sistemas de alerta y geolocalización y un vacío en el ... volcado de datos y su repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la órdenes de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia del sistema de protección, ya que pese a la admisión de estos errores ninguna mujer víctima de violencia machista ha fallecido con estos dispositivos instalados por orden judicial, unos 4.500 en la actualidad.

