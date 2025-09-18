Solidaridad, magia y mucha música. Elige tu plan para el fin de semana en Vitoria Fermín Muguruza, Gatibu y los coros de 'Ura bere bidean' elevan los decibelios de unas jornadas de ilusionismo y la marcha green por el alzhéimer

Jueves, 18 de septiembre 2025

Vitoria, varias localizaciones | Toda la semana Magialdia

Vitoria vuelve a convertirse en un gran escenario de ilusiones con la 37º edición de Magialdia, evento que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, que se reparte por diferentes espacios de la capital alavesa. Más de 40 espectáculos en 33 escenarios, y la participación de medio centenar de artistas internacionales de países como Brasil, Taiwán, Japón, Argentina, Alemania o Perú.

El fin de semana destacan la Gala Internacional de Magia de Escena (sábado, 18:00 y 21:00 horas) y la Gala Internacional de Magia de Cerca (domingo, 18:00), ambas en el Palacio Europa. Pero también se puede disfrutar de actuaciones en Vital Fundazioa Kulturgunea, en Dendaraba (Sarapín el sábado a las 12:00 y Superwoody el sábado a las 20:30); o en Izaskun Arrue Kulturgunea (Andonio Magoa, domingo a las 18:30); además de los habituales escaparates mágicos en diferentes establecimientos de la ciudad.

La venta de entradas y el programa completo están disponibles en la página web oficial de Magialdia.

Laudio, Aramaio y Villaverde I Viernes y domingo Vital por Álava: música y teatro en los pueblos llega a

Vital por Álava, el programa de Fundación Vital para que localidades del Territorio y Treviño disfruten de iniciativas culturales en verano, llegará este fin de semana a Laudio, Aramaio y Villaverde con sus propuestas de música y teatro. El programa comienza este viernes con dos actuaciones a la misma hora, las 19:00. El Kasino de Laudio será escenario del concierto de 'Enea', el proyecto de la compositora gasteiztarra Garazi Gil. Mientras, en Sastiña (Aramaio), se podrá disfrutar de 'La Pulga y compañía'.

El domingo, el concejo de Villaverde (Lagrán) acogerá la única actuación del día: 'Double Bill'. A las 19:00 horas en el centro social, dará comienzo este espectáculo de circo y magia en clave de humor, accesible, dinámico y para todos los públicos.

Jardín de Falerina | Viernes, 20:00 horas Kbless y Javidier

Arranca la temporada musical de otoño-invierno en el Jardín de Falerina. Y lo hace con rap y reggae. Los conciertos de los grupos Kbless y Javidier abrirán este viernes la programación de actividades dirigidas a la juventud de Vitoria, dentro del programa de ocio alternativo y saludable 'Gauekoak', dirigido a personas de entre 16 y 30 años.

Kbless transita desde la canción de autor y la poesía hasta géneros como el reggae y un amplio mestizaje de influencias musicales. Cantante, pianista y compositora, se presenta en un formato donde la danza se integra como elemento esencial que refuerza el mensaje de la artista y conecta de forma natural y genuina con el público.

Javidier, artista de origen vasco afincado en Madrid, aúna el sonido del rap de los noventa con influencias de otros géneros y atmosferas que recuerdan a los años 80. Sus inicios en el escenario se remontan a 2010, habiendo compartido cartel con leyendas del Hip-Hop como Afu-Ra, Das Efx, Siete Notas Siete Colores, Danos, Ergo Pro & Ill Pekeño o, mas recientemente, con Trueno en el Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz.

Entrada libre hasta completar aforo.

Plaza de España I Viernes a las 20.30 horas Cine al aire libre: 'Element'

La Plaza de España se convertirá este viernes día 19 en un cine gratuito al aire libre. Dentro de las actividades del proyecto Eco-distrito Emprendedor, se proyectará 'Element'. Una película infantil que cosechó gran éxito en su estreno en 2023 y que, junto con una propuesta visual y muy original y atractiva, encierra un potente mensaje de integración y colaboración para lograr un objetivo común. Será a las 20.30 horas en la Plaza de España.

Jimmy Jazz | Viernes, 21:00 horas Fermín Muguruza

Segunda visita de Fermín Muguruza a Vitoria en apenas mes y medio, después del concierto que ofreció en el recinto de txosnas durante las fiestas de La Blanca. Será este viernes en la sala Jimmy Jazz, aunque ya no quedan entradas. El polifacético artista irundarra, capaz de reunir a 25.000 personas en Anoeta este verano o reventar el Bilbao Arena dos noches las pasadas navidades, las vendió todas en unos minutos para un concierto que, en recintos más pequeños, alarga la gira del 40 aniversario de su carrera. Los fieles del cantante de bandas míticas de la escena vasca como Kortatu o Negu Gorriak volverán a disfrutar de clásicos como 'Mierda de ciudad', 'Sarri, Sarri' o ´La línea del frente'.

Hell Dorado | Viernes y sábado, 21:30 horas Electric Mary

Electric Mary vuelve a Hell Dorado con un doblete, teloneados por The Gold Phones (viernes) y Umbilika (sábado). La banda australiana emprende el que será su último viaje juntos después de veinte años en la carretera. Una gira de despedida que rendirá homenaje a ese poderoso hard rock de estilo clásico que en su adiós no podía saltarse la sala vitoriana. No en vano, ya grabaron en Hell Dorado un eléctrico directo, una prueba del predicamento que tienen en el territorio.

Entradas: 22 online, 25 en taquilla.

Parque del Norte | Viernes, 22:00 horas Cine de verano: 'El 47'

Bizan ofrece este verano un plan cultural perfecto para disfrutar en familia o con amigos: cine al aire libre. Y la última cita será este viernes a las 22:00 horas en el Parque del Norte, donde se proyectará la película 'El 47'. La cinta ofrece la la inspiradora historia real de un hombre, un autobús y el destino de un barrio que se enfrenta al Ayuntamiento de Barcelona para hacer valer sus derechos. Fue una de las grandes triunfadoras de la última gala de los Premios Goya, con 14 nominaciones y cinco premios, entre ellos los de 'Mejor película', 'Mejor actor de reparto' (Salva Reina) y 'Mejor actriz de reparto' (Clara Segura).

Entrada libre hasta completar aforo.

Artziniega I Sábado desde las 11.00 Mercado de Antaño

El Mercado de Antaño de Artziniega celebrará su XXV edición este sábado. El casco histórico se convertirá en una villa medieval con puestos de artesanía, animación musical y teatral, un campamento, juegos para toda la familia, exhibición de trabajos de forja, carpinteras/os, puestos de comida, los tradicionales puestos vecinales... La jornada concluirá a las 21:00 horas con un espectáculo de fuego, magia, danza y malabares con música en vivo en la emblemática Goiko Plaza.

Plaza Zuberoa (centro cívico Iparralde) I Sábado a las 11.30 horas Tratu Truke: Mercado de trueque

La iniciativa juvenil 'Tratu Truke', que pretende convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad más sostenible, llega a su fin con la celebración del tercer y último mercado de trueque, que tendrá lugar en el barrio de Zaramaga. La cita será este sábado en la plaza Zuberoa entre las 11.30 y las 14 horas. En caso de climatología adversa, se trasladará a la entrada del centro cívico Iparralde. Esta iniciativa está impulsada por un grupo de jóvenes a través del programa de participación Hiretu Hiria-Hobetuz Gazte.

Buesa Arena | Sábado, 19:00 horas Gaitibu + 'Ura bere bidean'

El Buesa Arena acoge una nueva edición de 'Ura Bere Bidean', la propuesta impulsada por la Fundación Fair Saturday que contará con la presencia de 700 voces del territorio pertenecientes a los 33 grupos corales invitados a tomar parte, que llevarán a su propio terreno temas populares de grupos como En Tol Sarmiento, Zetak, Zea Mays, Doctor Deseo, Sorotan Bele o Su ta Gar, entre otros. Partituras clásicas del pop-rock vasco que tendrán una versión diferente bajo la batuta del reconocido compositor Fernando Velázquez, que ha adaptado una veintena de canciones.

Esta edición llega con un plus añadido, ya que en la previa Gatibu realizará su concierto de despedida de tierras alavesas como pistoletazo de salida a una espectacular velada musical.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, brindará también un potente despliegue escénico a cargo del diseñador lumínico Iñaki Irastorza.

Entradas agotadas.

Parque de La Florida I Domingo, 10.30 horas Marcha green solidaria por el alzhéimer

Más de una década ha transcurrido desde que EL CORREO decidió impulsar y organizar un evento solidario que cumple su duodécima edición, la Marcha Solidaria Green, que este año será por el alzhéimer. La propuesta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Laboral Kutxa, Aena y El Corte Inglés. La cita tendrá lugar este domingo, fecha que coincide con el Día Internacional del Alzhéimer, una afección que sufren 120.000 personas en Euskadi. Los participantes darán un paseo entre la naturaleza apto para todas las edades y sin pretensión competitiva. El recorrido circular, de 10 kilómetros, comienza y concluye en el parque de La Florida con una duración aproximada de dos horas, de camino a Olárizu y pasando por parte del Anillo Verde. Tras la llegada a meta, los participantes podrán disfrutar de talos artesanos y solidarios –parte de su recaudación también se destinará a ayudar–, talleres infantiles y una divertida sesión de dance fitness.

El precio de la inscripción es de 4 euros para personas adultas, niñas y niños hasta los 12 años gratis. Los participantes pueden inscribirse de lunes a viernes en la tienda de EL CORREO (calle Postas 24) y de lunes a sábado en la sección de deportes de El Corte Inglés. La recaudación íntegra se donará a Afaraba para la prevención y detección precoz del deterioro cognitivo en Álava.

Montes de Vitoria | Domingo, 8:45 horas XII Martxa BTT Mercedes Benz

La Martxa BTT Mercedes Benz alcanza su duodécima edición, una muestra del gran crecimiento que está experimentado esta prueba desde su nacimiento. Una auténtica fiesta de BTT por los Montes de Vitoria, con diferentes distancias para todas las edades y condiciones físicas (54 kilómetros, 34 y txiki). Todas, eso sí, por sendas, prados y caminos por un paraje incomparable para la práctica de la bicicleta de montaña.

Salida y llegada: Parque de Olárizu.

Inscripciones cerradas.

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco | Domingo, 19:30 horas José Corbacho

«Si es que están pasando tantas cosas que no queda otra que reírse. Y por eso me subo al escenario, para reírme de un poco de todo. Pero sobre todo para reírme de mí. Y de lo que me rodea: mis padres, mi mujer, mi hijo, mi hermana, mi cuñado, mis amigos, mi perro… Porque vaya fauna y flora que tengo a mi alrededor». Así presenta José Corbacho su monólogo 'Ante todo mucha risa', que este verano llega a Vitoria en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco.

Corbacho es intérprete, director, guionista y humorista. Comenzó su andadura escénica en la compañía 'La Cubana', donde estuvo más de diez años representando obras, y posteriormente dio el salto a la televisión, donde se hizo popular en programas como 'Homo Zapping' o 'Buenas noches y Buenafuente' .

Apertura de puertas: 19:00 horas.

Entradas: 18 euros.